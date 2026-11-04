Revuelto de níscalos: receta fácil y tradicional

Llega el otoño y los pinares se llenan de pisadas silenciosas buscando oro naranja. El níscalo (Lactarius deliciosus) posee un carácter rústico inconfundible que pide preparaciones sencillas, donde el producto mande sin interferencias. Preparar un buen revuelto con estos hongos exige respetar su textura firme y su ligero toque amargo, un equilibrio delicado que se rompe enseguida si el huevo arrolla el protagonismo del hongo. Para disfrutar con otras combinaciones micológicas puedes alternar este plato con un clásico revuelto de setas de temporada, o atreverte con variantes marinas como el revuelto de setas y gambas, aunque el níscalo mantiene una personalidad terrosa muy difícil de igualar.

Cómo hacer revuelto de níscalos paso a paso

Limpiar los níscalos con un paño húmedo o un cepillo suave , descartando cualquier rastro de tierra o pino sin sumergirlos nunca bajo el grifo directo para que no absorban agua.

, descartando cualquier rastro de tierra o pino sin sumergirlos nunca bajo el grifo directo para que no absorban agua. Trocear los hongos en cuartos o láminas gruesas , según el tamaño de las piezas, recordando que reducen su volumen al cocinar.

, según el tamaño de las piezas, recordando que reducen su volumen al cocinar. Calentar una sartén amplia de fondo grueso con un buen chorro de aceite de oliva a fuego medio-alto y echar los ajos picados antes de que humee demasiado.

con un buen chorro de aceite de oliva a fuego medio-alto y echar los ajos picados antes de que humee demasiado. Incorporar los níscalos cuando el ajo empiece a bailar , salteándolos con energía durante unos ocho minutos hasta que suelten el agua de vegetación y esta se evapore por completo.

, salteándolos con energía durante unos ocho minutos hasta que suelten el agua de vegetación y esta se evapore por completo. Sazonar con moderación y bajar el fuego al mínimo mientras se baten los huevos en un bol aparte, sin romperlos del todo para que la clara y la yema mantengan texturas diferenciadas.

mientras se baten los huevos en un bol aparte, sin romperlos del todo para que la clara y la yema mantengan texturas diferenciadas. Verter los huevos batidos directamente sobre la sartén con los níscalos ya dorados y apagados del fuego fuerte.

con los níscalos ya dorados y apagados del fuego fuerte. Remover con una cuchara de madera mediante movimientos envolventes y constantes, retirando la sartén del calor residual cuando el huevo aún presente un aspecto ligeramente cremoso y brillante.

Trucos para que salga perfecto

El secreto absoluto de este plato reside en no pasar de cocción el huevo. Debe quedar jugoso, casi untuoso, porque el níscalo tiende a secarse con facilidad si se prolonga demasiado el calor. Si te sobran hongos limpios y buscas otra alternativa rápida para el día siguiente, puedes preparar unos ricos níscalos al ajillo con vino blanco, reduciendo el caldo hasta que concentre toda su potencia forestal antes de ligarlo con aceite.

Variantes de la receta

Quienes busquen un punto más contundente pueden incorporar unos daditos de jamón serrano o panceta ibérica dorados previamente en la misma sartén. Hay quien prefiere aromatizar el conjunto con una ramita de tomillo fresco o sustituir parte del perejil por cebollino muy fino. El uso de un chorrito de vino blanco de Jerez justo antes de cuajar los huevos aporta una acidez excelente que contrasta con la grasa del plato.

Con qué acompañar revuelto de níscalos

Una buena rebanada de pan de pueblo de hogaza, tostada ligeramente a la brasa o en sartén con un hilito de aceite de oliva virgen extra, constituye el soporte indispensable. Funciona de maravilla como plato único para una cena ligera de otoño o como entrante compartido al centro de la mesa en una comida informal de fin de semana.

Cómo conservar revuelto de níscalos

Lo ideal es consumirlo inmediatamente tras su elaboración, ya que el huevo revuelto pierde su textura cremosa y se reseca con mucha facilidad al enfriarse.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 20 minutos

Porciones: 2 personas

Tipo de cocina: Tradicional mediterránea / Otoñal

Tipo de comida: Desayuno salado, entrante o cena ligera

Calorías totales aproximadas: 320 kcal por ración