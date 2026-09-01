Rebozuelos salteados: receta fácil para disfrutar en temporada

El otoño huele a humedad y tierra mojada, una señal inequívoca de que los bosques guardan uno de sus tesoros más preciados. Los rebozuelos, esos hongos de sombrero acampanado y un característico color amarillo yema de huevo, irrumpen en los mercados durante pocas semanas al año con un aroma afrutado que recuerda vagamente al albaricoque. Tratarlos en la cocina exige delicadeza porque su carne es tersa pero noble; un salteado rápido en la sartén respeta su textura firme y potencia ese fondo silvestres que tanto enriquece la temporada de frío. No necesitan grandes artificios ni coberturas pesadas que enmascaren su textura y personalidad.

A veces, explorar otras opciones similares como unos champiñones salteados ayuda a entender las bases de este tipo de preparaciones rápidas antes de lanzarse con setas silvestres más delicadas.

Ingredientes

500 gramos de rebozuelos frescos

2 dientes de ajo de Las Pedroñeras

Unas ramitas de perejil fresco

4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Sal marina gruesa al gusto

Una pizca de pimienta negra molida

Cómo hacer rebozuelos salteados paso a paso

Limpiar los rebozuelos con paño ligeramente húmedo para retirar los restos de tierra o pimpollos, evitando bajo ningún concepto sumergirlos en agua para que no absorban humedad y pierdan textura. Cortar los ejemplares más grandes en mitades o cuartos, procurando mantener los pequeños enteros para que el plato conserve una presencia visual atractiva en la mesa. Pelar los dientes de ajo y picarlos finamente en láminas o brunoise muy menuda, según la preferencia personal de cada cocinero. Calentar el aceite de oliva virgen extra en una sartén amplia de fondo grueso a fuego medio-alto, asegurando que la superficie cubra bien toda la base sin encharcar. Dorar los ajos durante unos segundos hasta que comiencen a desprender aroma, con mucho cuidado de que no se quemen para evitar un fondo amargo en el plato. Incorporar los rebozuelos a la sartén de golpe y subir ligeramente la potencia del fuego para que suelten el agua de vegetación de forma rápida y se evapore al instante. Remover con una espátula de madera de manera continua durante unos cinco u ocho minutos, hasta que las setas adquieran un tono dorado y apetitoso. Retirar del fuego, espolvorear el perejil fresco picado por encima, rectificar de sal marina y añadir la pimienta negra antes de llevar a la mesa inmediatamente.

Trucos para que salga perfecto

La clave fundamental reside en el trato previo al fuego. Si los rebozuelos están demasiado sucios, resulta preferible pasarles un cepillo suave o raspar con la punta de un cuchillo el pie antes que cometer el error de meterlos bajo el grifo. Al retener tanta agua, un hongo lavado en exceso termina cociéndose en su propio jugo dentro de la sartén en lugar de dorarse con gracia, perdiendo esa textura firme que tanto se busca en este tipo de preparaciones de temporada.

Variantes de la receta

Quienes disfrutan de la cocina de aprovechamiento pueden enriquecer el plato incorporando tiras finas de jamón ibérico o unos taquitos de panceta crujiente añadidos al final del proceso. Del mismo modo que ocurre cuando preparamos unos tallarines salteados con pollo para una cena rápida de semana, el fondo de grasa que dejan ciertos embutidos potencia de manera sobresaliente el perfil terroso y silvestre de los hongos.

Con qué acompañar rebozuelos salteados

Este plato brilla por sí solo como entrante templado, pero funciona de maravilla sobre una rebanada de pan de masa madre tostada con un hilo de aceite crudo. También acompaña de forma excelente a unas carnes rojas a la plancha o puede integrarse en platos de pasta más elaborados, guardando una sintonía culinaria muy parecida a la que se logra al mezclar hortalizas, como el calabacín y berenjena salteados como guarnición ligera.

Cómo conservar rebozuelos salteados

Los rebozuelos crudos aguantan un par de días en el cajón de la verdura de la nevera dentro de una bolsa de papel que permita transpirar al hongo. Una vez cocinados, se mantienen sin problema durante tres días en un recipiente hermético de cristal, aunque ganan mucho si se consumen recién salteados para que la textura no se ablande con el paso de las horas en frío.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 15 minutos

Porciones: 4 personas

Tipo de cocina: Tradicional mediterránea

Tipo de comida: Entrante o guarnición

Calorías totales aproximadas: 180 kcal por ración