Carcamusas de Toledo: receta tradicional paso a paso del guiso más típico toledano

Las carcamusas de Toledo son un plato caliente preparado con de carne magra guisada, tomates, guisantes y bañadas en una salsa picante. Hay varias versiones que explican el origen de esta receta toledana .Este guiso se sirve en muchos bares y restaurantes toledanos en una cazuela de barro con rebanadas de pan. Esto hace que la receta de carcamusas se consuma principalmente como una rica tapa.

Origen de las carcamusas

La versión más extendida de las carcamusas tradicionales cuenta que este guiso tiene su origen en el Bar Ludeña de Toledo por el siglo XX. Este plato, según se cuenta, era muy pedido por los carcas (hombres mayores) y las musas (mujeres jóvenes que acompañaban a estos hombres). El creador del guiso, José Ludeña, decidió nombrar su plato carca-musas para rendirles honores a estas personas.

Otra versión explica que según la etimología de esta palabra esta significa “carne arrugada” en lengua romance «camush». Aunque ninguna de estas versiones está completamente confirmada, hay una cosa que es cierta.

Ingredientes para hacer carcamusas de Toledo:

500 gr magro de cerdo o carne de ternera

150 gr de chorizo cortado en rodajas

1 pimiento rojo asado

150 gr de jamón cortado en pequeños dados

2 cebollas cortadas en dados pequeños (brunoise)

350 gr de salsa de tomate o tomate casero

150 gr de guisantes frescos o guisantes congelados

Aceite de oliva

3 dientes de ajo

Sal y pimienta negra

150 ml de vino blanco

Hojas de laurel

Guindilla (si se deseas añadir un toque picante)

Cómo hacer carcamusas de Toledo paso a paso

Cortar la carne, el jamón y la cebolla en pequeños dados. Calentar la olla a fuego medio y añadir aceite de oliva hasta cubrir la base. Colocar la carne cortada en cuadros medianos y añadir sal. Cocinar hasta que cambie de color para sellar la carne. Luego retirar la carne y reservar. En la misma olla sofreír la cebolla, el ajo, el pimiento troceado, el chorizo y el jamón. Añadir las hojas de laurel y un poco de guindilla si se quiere un toque picante. Agregar los guisantes y la salsa de tomate. Añadir la carne y el vino blanco en la olla y cocinar a fuego alto. Y dejar que se evapore un poco el vino durante un par de minutos Cocinar a fuego medio con la olla tapada durante al menos 50 minutos para que espese o hasta lograr la consistencia deseada y que la carne esté tierna, pero no pasada. Se recomienda supervisar constantemente la carne. Si se quiere una salsa más espesa, se puede diluir un poco de harina de maíz en dos cucharas de agua, agregar y remover con el último hervor. Rectificar la sal y la pimienta. ¡Y listo! Servir en una cazuela de barro para dar un toque más tradicional.

Consejos para que las carcamusas queden tiernas y sabrosas

Hay que elegir magro de cerdo de buena calidad y cocinarlo a fuego suave durante el tiempo suficiente. Se dora la carne antes de añadir el tomate porque ayuda a potenciar el sabor. Si lo preparas de un día para otro, el resultado suele ser incluso mejor, ya que los sabores se integran con más intensidad.

Con qué acompañar las carcamusas de Toledo

Pan rústico

Es el acompañamiento más tradicional. Una buena hogaza permite aprovechar hasta la última cucharada de salsa, que suele ser una de las partes más apreciadas del plato.

Patatas fritas

Las patatas fritas caseras aportan un contraste muy agradable. Pueden servirse aparte o incorporarse al guiso justo antes de llevarlo a la mesa.

Patatas cocidas

Si prefieres una opción más ligera, las patatas cocidas combinan perfectamente con la salsa sin restarle protagonismo a la carne.

Vino tinto

Un vino tinto joven o con ligera crianza armoniza muy bien con la intensidad del tomate y el cerdo, convirtiendo la comida en una experiencia todavía más completa.

Variantes de las carcamusas

Carcamusas con patatas

Algunas recetas incorporan patatas troceadas durante la cocción para conseguir un guiso más consistente y adecuado como plato único.

Carcamusas picantes

Añadir una guindilla o unas gotas de salsa picante intensifica el sabor sin modificar la esencia de la receta. Conviene hacerlo con moderación.

Carcamusas con ternera

Aunque la versión clásica utiliza cerdo, algunas personas optan por sustituirlo por ternera para obtener una textura y un sabor diferentes.

Cómo conservar y recalentar las carcamusas

Una vez frías, deben guardarse en un recipiente hermético dentro del frigorífico. Se conservan perfectamente varios días y, de hecho, suelen ganar sabor con el reposo. Para recalentarlas basta con hacerlo lentamente en una cazuela, añadiendo un poco de agua si la salsa ha espesado demasiado.

Errores frecuentes al preparar carcamusas

Uno de los fallos más habituales es cocinar la carne durante poco tiempo, lo que hace que quede dura. También conviene evitar un exceso de tomate, ya que puede ocultar el resto de sabores. Utilizar fuego demasiado fuerte durante toda la cocción tampoco favorece un buen resultado, porque la salsa pierde parte de su textura.

Preguntas frecuentes sobre las carcamusas de Toledo

¿Qué carne se utiliza para las carcamusas?

Tradicionalmente se prepara con magro de cerdo cortado en dados.

¿Por qué se llaman carcamusas?

El origen del nombre no está completamente confirmado, aunque la explicación más popular lo relaciona con una antigua taberna de Toledo donde nació la receta.

¿Cuánto tiempo necesitan de cocción?

En una cazuela tradicional suelen necesitar entre una hora y una hora y media para que la carne quede tierna.

¿Se pueden congelar?

Sí. Una vez frías pueden congelarse en recipientes herméticos durante varios meses.

¿Se pueden hacer en olla rápida?

Sí. Es una opción muy práctica para reducir el tiempo de preparación sin perder demasiado sabor.

¿Con qué se acompañan tradicionalmente?

Lo más habitual es servirlas con pan rústico, aunque también combinan muy bien con patatas y vino tinto.

¿Las carcamusas son picantes?

La receta tradicional apenas tiene picante, aunque existen versiones que incorporan guindilla.

¿Cuánto duran en la nevera?

Bien conservadas en un recipiente cerrado, suelen mantenerse en perfecto estado entre tres y cuatro días.

Si gusta en casa, puedes acompañar el guiso por encima con patatas fritas con un corte rústico. Entre otras cosas, este plato también es conocido como carcamusas con patatas. ¿Ya ha habías probado o cocinado la receta de carcamusas de Toledo antes?

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 1 hora y 30 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional (aproximada por ración): 480 kcal

Tipo de cocina: Cocina tradicional castellano-manchega / Cocina española

Tipo de comida: Plato principal / Guiso de carne