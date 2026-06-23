Receta de bienmesabe canario: ingredientes, preparación y el origen de este postre típico
Aprende a hacer bienmesabe canario en casa: ingredientes, paso a paso con crema de almendras, bizcochos de soletilla y jerez dulce, historia del postre y sus variantes.
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El bienmesabe es un dulce típico de Canarias que nos ofrece la posibilidad de cocinar un postre rápido impresionante. Esta receta se parece un poco al clásico tiramisú italiano, vamos a usar los mismos bizcochos de soletilla que emplearíamos en este postre. Para acompañar esta base vamos a hacer una crema de almendras muy sencilla, el resultado de este relleno se puede comer directamente a cucharadas, es una auténtica delicia. El merengue o la nata montada acabarán de darle la dulzura y ligereza que este postre con nombre propio posee. Toma nota de cómo se cocina un auténtico bienmesabe.
Hay postres que forman parte de la identidad de un lugar. El bienmesabe es uno de ellos. El nombre tiene algo de declaración de intenciones. Aunque no existe una certeza absoluta sobre su origen lingüístico, la explicación más popular sostiene que quienes lo probaban exclamaban «¡bien me sabe!» debido a su sabor. Viendo lo apreciado que sigue siendo siglos después, la teoría resulta bastante creíble.
Qué es el bienmesabe canario y cuál es su origen
Se le asocia con la cocina árabe tradicional, sobre todo por el uso de almendras y azúcar. Forma parte de la cocina canaria.
Bienmesabe de Gran Canaria vs bienmesabe de La Palma: diferencias
Aunque comparten la misma esencia, existen pequeños matices entre las distintas versiones insulares.
En Gran Canaria suele elaborarse como una crema bastante espesa que frecuentemente acompaña a helados o postres. En La Palma pueden encontrarse recetas ligeramente más suaves o adaptadas a tradiciones familiares concretas.
Variantes del bienmesabe: con helado, en vasitos y sin bizcochos
La receta tradicional sigue siendo la referencia, pero han aparecido formas más actuales de servirla.
Bienmesabe con helado
Es probablemente la combinación más popular en restaurantes canarios. La cremosidad de la almendra y el contraste frío del helado de vainilla funcionan especialmente bien juntos.
Bienmesabe en vasitos
Las presentaciones individuales se han vuelto habituales. Permiten servir el postre de una forma más cómoda y visualmente atractiva.
Bienmesabe sin bizcochos
Los bizcochos de soletilla suelen acompañarlo, pero no son imprescindibles. Muchas personas prefieren disfrutar únicamente de la crema para apreciar mejor el sabor de la almendra.
Preguntas frecuentes sobre el bienmesabe
¿Qué almendras se usan para el bienmesabe?
Normalmente se utilizan almendras dulces molidas. Muchas recetas recomiendan tostarlas ligeramente para potenciar su sabor.
¿Se puede hacer bienmesabe sin bizcochos de soletilla?
Sí. Los bizcochos son simplemente un acompañamiento y no forman parte esencial de la receta.
¿Cuánto dura el bienmesabe en la nevera?
Bien conservado en un recipiente cerrado, suele mantenerse en buenas condiciones entre tres y cuatro días.
¿Lleva alcohol el bienmesabe?
La receta tradicional no incorpora alcohol. Algunas versiones modernas pueden añadir un licor de forma opcional, pero no es un ingrediente necesario.
Ingredientes:
Cómo preparar un bienmesabe
- Vamos a preparar un sencillo almíbar. Ponemos el azúcar con una tacita de agua a calentar hasta que empiece a espesar, cuando se haya disuelto por completo, apagaremos el fuego y esperaremos que se enfríe para poder seguir con nuestra receta.
- Batiremos las yemas en un bol. Cuando estén listas iremos añadiendo poco a poco el almíbar hasta conseguir una especie de crema.
- Llega el turno de las almendras molidas, las vamos a poner en la crema para que le aporte ese sabor dulce y textura tan especial. Como toda buena crema le daremos un punto de calor. Ponemos esta mezcla en un bol al baño maría.
- No paramos de remover a fuego lento hasta que haya espesado un poco, en ese momento podremos retirar la crema. Por si sola esta crema de almendras podría ser un postre maravilloso. Un poco de nata por encima la coronaria como una receta encilla y deliciosa.
- Montamos el bienmesabe con la crema ya lista. Mojaremos los bizcochos con un poco de jerez dulce. Preparamos una primera capa. Cuando esté perfecta le añadimos por encima la crema de almendras.
- Repetimos la operación hasta tener dos pisos llenos de sabor. Para terminar de darle el toque especial a este dulce podemos cubrir la parte superior de nata montada o de merengue. Tendremos listo un postre impresionante y muy sencillo.
- Este dulce se puede servir fresquito de la nevera con la nata recién puesta o con un punto caliente del horno con el merengue por encima. En cualquier caso, estará impresionante.