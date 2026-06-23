Receta de bienmesabe canario: ingredientes, preparación y el origen de este postre típico

El bienmesabe es un dulce típico de Canarias que nos ofrece la posibilidad de cocinar un postre rápido impresionante. Esta receta se parece un poco al clásico tiramisú italiano, vamos a usar los mismos bizcochos de soletilla que emplearíamos en este postre. Para acompañar esta base vamos a hacer una crema de almendras muy sencilla, el resultado de este relleno se puede comer directamente a cucharadas, es una auténtica delicia. El merengue o la nata montada acabarán de darle la dulzura y ligereza que este postre con nombre propio posee. Toma nota de cómo se cocina un auténtico bienmesabe.

Hay postres que forman parte de la identidad de un lugar. El bienmesabe es uno de ellos. El nombre tiene algo de declaración de intenciones. Aunque no existe una certeza absoluta sobre su origen lingüístico, la explicación más popular sostiene que quienes lo probaban exclamaban «¡bien me sabe!» debido a su sabor. Viendo lo apreciado que sigue siendo siglos después, la teoría resulta bastante creíble.

Qué es el bienmesabe canario y cuál es su origen

Se le asocia con la cocina árabe tradicional, sobre todo por el uso de almendras y azúcar. Forma parte de la cocina canaria.

Bienmesabe de Gran Canaria vs bienmesabe de La Palma: diferencias

Aunque comparten la misma esencia, existen pequeños matices entre las distintas versiones insulares.

En Gran Canaria suele elaborarse como una crema bastante espesa que frecuentemente acompaña a helados o postres. En La Palma pueden encontrarse recetas ligeramente más suaves o adaptadas a tradiciones familiares concretas.

Variantes del bienmesabe: con helado, en vasitos y sin bizcochos

La receta tradicional sigue siendo la referencia, pero han aparecido formas más actuales de servirla.

Bienmesabe con helado

Es probablemente la combinación más popular en restaurantes canarios. La cremosidad de la almendra y el contraste frío del helado de vainilla funcionan especialmente bien juntos.

Bienmesabe en vasitos

Las presentaciones individuales se han vuelto habituales. Permiten servir el postre de una forma más cómoda y visualmente atractiva.

Bienmesabe sin bizcochos

Los bizcochos de soletilla suelen acompañarlo, pero no son imprescindibles. Muchas personas prefieren disfrutar únicamente de la crema para apreciar mejor el sabor de la almendra.

Preguntas frecuentes sobre el bienmesabe

¿Qué almendras se usan para el bienmesabe?

Normalmente se utilizan almendras dulces molidas. Muchas recetas recomiendan tostarlas ligeramente para potenciar su sabor.

¿Se puede hacer bienmesabe sin bizcochos de soletilla?

Sí. Los bizcochos son simplemente un acompañamiento y no forman parte esencial de la receta.

¿Cuánto dura el bienmesabe en la nevera?

Bien conservado en un recipiente cerrado, suele mantenerse en buenas condiciones entre tres y cuatro días.

¿Lleva alcohol el bienmesabe?

La receta tradicional no incorpora alcohol. Algunas versiones modernas pueden añadir un licor de forma opcional, pero no es un ingrediente necesario.

Ingredientes:

8 yemas

250 gr de azúcar

75 gr de almendras

18 bizcochos de soletilla

Jerez dulce

Merengue o nata montada

Cómo preparar un bienmesabe