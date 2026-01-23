El mejor plato canario para combatir el frío en invierno es imposible de encontrar en cualquier otro lugar de España

Por la distancia y el aislamiento histórico que ha tenido Canarias respecto a la península, han desarrollado una serie de costumbres únicas. Eso también se nota en la gastronomía y en sus platos más icónicos.

Si pensamos en Canarias, algunos creen que en todos los sitios hace un calor asfixiante. Pero lo cierto es que en invierno también hay momentos y lugares en los que el frío aprieta. Ese el motivo por el que han desarrollado un guiso muy reconfortante: el potaje de berros.

Hablamos de un plato caliente, lleno de sabor y muy contundente para recuperar energías. El potaje de berros es único de Canarias porque mezcla la planta con gofio y otros productos de la isla.

El contundente potaje de Canarias que en el resto de España ni conocen

El potaje de berros es una de las especialidades más consumidas en Canarias, especialmente en Gran Canaria, donde forma parte de la tradición invernal de muchas casas.

A diferencia de otros potajes de España, esta receta utiliza berros frescos como ingrediente principal, junto a papas, judías, verduras y carne de cerdo.

Nadie pone en duda que potajes, cocidos y pucheros son referentes de toda la gastronomía tradicional española. Pero lo llamativo es que en Canarias tienen una personalidad propia.

Sólo a ellos se les ocurriría prepararlo con gofio, la piña de millo (mazorca de maíz) y productos autóctonos como el ñame o la calabaza.

Lo normal es servirlo como primer plato, aunque por su contundencia y tiempo de preparación muchos lo usan como plato único. Además, las sobras son una delicia.

Por ejemplo, con el caldo se prepara el famoso gofio escaldado, una mezcla espesa de caldo y gofio que acompaña al potaje junto a cebolla roja y queso canario.

Por qué el potaje de berros no es conocido en el resto de España

Aunque los berros se consumen en toda Europa, normalmente se usan en ensaladas o como guarnición. En cambio, en Canarias son la base de uno de los potajes más emblemáticos del Archipiélago.

El motivo es que emplea varios productos locales, que fuera de Canarias no son tan conocidos. Además, en cada casa se prepara de forma distinta. Por ejemplo, algunos añaden chorizo.

La prueba de que es un plato absolutamente isleño es que se acompaña con una cucharada de gofio, queso canario tierno y una cebolla roja aliñada con vinagre.

Cómo saborear el invierno en Canarias: la receta original del potaje de berros

Las abuelas canarias tienen guisos únicos, pero para aprender a preparar el potaje de berros tienes que asumir que no es una receta rápida. Por ejemplo, las judías secas tienen que ponerse en remojo la noche anterior.

Los ingredientes básicos son los siguientes:

400 gramos de berros.

Dos piñas de millo.

Cuatro papas.

Dos zanahorias.

Dos o tres calabacinos.

Una cebolla.

Un trozo de ñame.

300 gramos de judías.

400 gramos de calabaza.

Costilla de cerdo.

Aceite de oliva, sal, pimentón y colorante.

En una olla se sofríe la cebolla con el aceite y se añaden las verduras picadas. Después se incorporan los berros, el pimentón, las judías, la calabaza, las piñas, la carne y las papas. Se cubre todo con agua y se deja cocer.

Si se utiliza olla exprés, bastan 20 minutos. En una olla tradicional, el tiempo se alarga hasta una hora. Al final, parte del caldo se usa para escaldar el gofio hasta lograr una textura suave.