Postre chajá: qué es, historia del dulce uruguayo y receta casera paso a paso

Pocos postres representan tan bien la gastronomía uruguaya como el chajá. Ligero a primera vista, pero sorprendentemente rico en texturas, combina bizcochuelo, merengue, crema chantilly y fruta en una mezcla que ha conquistado generaciones de uruguayos y también a muchos visitantes que lo descubren durante un viaje al país.

Cuando está bien preparado resulta un postre muy equilibrado. Aunque contiene ingredientes dulces, suele percibirse como más ligero que otras tartas elaboradas con grandes cantidades de mantequilla o chocolate. Precisamente esa sensación aérea fue la que inspiró su nombre.

Historia del chajá: quién lo inventó y cómo nació en Paysandú

El postre se asocia a la ciudad de Paysandú, en el litoral oeste de Uruguay.

Orlando Castellano y la Confitería Las Familias en 1927

El chajá fue creado en 1927 por Orlando Castellano, propietario de la histórica Confitería Las Familias de Paysandú.

La intención era elaborar un postre diferente a los que existían en aquel momento, algo ligero y original que destacara dentro de la oferta habitual de la confitería.

Por qué se llama chajá: el pájaro uruguayo que lo inspiró

Chajá es un ave característica de Sudamérica conocida científicamente como Chauna torquata.

Según la tradición, Orlando Castellano consideró que la textura aireada del postre recordaba al aspecto esponjoso de esta ave. De ahí surgió el nombre que acabaría identificando al dulce para siempre.

La receta original es secreta y sigue en manos de la familia

Uno de los aspectos más curiosos de la historia del chajá es que la receta original exacta nunca se ha hecho pública.

La fórmula creada por Orlando Castellano continúa siendo patrimonio de la familia vinculada a la Confitería Las Familias.

Ingredientes del postre chajá casero

Para el bizcochuelo

4 huevos

120 g de azúcar

120 g de harina de trigo

Para el relleno

500 ml de nata para montar (crema de leche)

50 g de azúcar glas

1 lata de melocotón en almíbar

Para el merengue

3 claras de huevo

150 g de azúcar

Para decorar

Trozos de merengue seco

Melocotones cortados

Azúcar glas opcional

Cómo hacer postre chajá paso a paso

Paso 1: el bizcochuelo base

Batir los huevos junto con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa y de color claro. Incorporar la harina tamizada con movimientos suaves para no perder aire. Echar en un molde y hornear 180 °C durante unos 25 minutos o hasta que el bizcochuelo esté cocido. Dejar enfriar completamente antes de utilizarlo.

Paso 2: el merengue

Montar las claras a punto de nieve. Agregar poco a poco el azúcar y seguir batiendo. Se puede secar un poco en el horno para una textura más crujiente.

Paso 3: la crema chantilly

Batir la nata muy fría junto con el azúcar glas. La textura debe ser firme pero cremosa. Conviene evitar un exceso de batido para que no pierda suavidad. Reservar en frío hasta el momento del montaje.

Paso 4: el montaje por capas

Cortar el bizcochuelo en dos o tres capas. Cubrir cada una con crema chantilly, trozos de melocotón y fragmentos de merengue. Repetir la operación hasta completar el postre. Finalizar cubriendo la superficie con más crema, merengue desmenuzado y algunos trozos de fruta. Dejar reposar en el frigorífico durante varias horas antes de servir.

Dónde comprar el chajá original de Las Familias en Uruguay

Quienes deseen probar el chajá más cercano a la receta histórica pueden acudir a la tradicional Confitería Las Familias en Paysandú.

Este establecimiento continúa siendo el principal referente asociado al origen del postre.

También es posible encontrar versiones de calidad en numerosas pastelerías uruguayas, especialmente en Montevideo y otras ciudades importantes del país.

Preguntas frecuentes sobre el postre chajá

¿De dónde es el postre chajá?

El chajá nació en Paysandú, Uruguay, en 1927.

¿Qué lleva el postre chajá?

Sus ingredientes principales son bizcochuelo, crema chantilly, merengue y fruta, normalmente duraznos.

¿Por qué se llama chajá?

Recibe su nombre por el ave chajá (Chauna torquata), cuya apariencia ligera y esponjosa inspiró a su creador.

¿Es el chajá uno de los mejores postres del mundo?

TasteAtlas lo ha incluido en distintos rankings internacionales de postres tradicionales destacados. La posición exacta puede variar según la actualización de las clasificaciones, por lo que conviene consultar la edición más reciente para verificar su ubicación.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 1 hora 30 minutos (más refrigeración)

Porciones: 8 a 10 personas

Información nutricional aproximada: entre 350 y 450 calorías por porción, según las cantidades utilizadas

Tipo de cocina: Uruguaya

Tipo de comida: Postre

Qué es el postre chajá: ingredientes y características