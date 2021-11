El chivito uruguayo es uno de los platos nacionales de este país. Se trata de una especie de sándwich de carne con jamón, mozarela, bacon, huevo duro, lechuga y tomate; más apropiado sería hablar de bocadillo, pues el pan no es de molde sino tipo chapata, parecido al de la hamburguesa. De hecho, es como una hamburguesa pero con un filete de carne. Por cierto, la carne no es de chivito, es de vaca. En definitiva, un plato sencillo, rápido, ideal como comida de picnic, aperitivo, merienda en casa, etc.

La historia alrededor de su origen es bastante original y, como siempre, surgió por casualidad. En el ya cerrado bar del balneario uruguayo Punta del Este, “El Mejillón”, una noche especialmente agitada de 1944 en que hubo un apagón, llegó una turista argentina pidiendo carne de chivito. En el norte de Argentina esta carne es común pero no en Uruguay. El dueño, Antonio Carbonaro, sin decirle que no tenían chivito, tomó dos rebanadas de pan, les untó mantequilla, las tostó, agregó una loncha de jamón y un filetito de solomillo, muy jugoso y suave. La turista quedó encantada y así se inventó el chivito uruguayo.

Llegó a ser tan famoso este establecimiento, que vendía más de 1.000 sándwiches al día y tenía dos carnicerías cercanas que mantenían el negocio vendiéndole carne al bar. De esta manera nació el plato insignia de Uruguay, que hay que probar sí o sí. Por otra parte, existe una versión “al plato” que se sirve sin pan, pero entonces ya no se estaría hablando del tradicional chivito uruguayo.

Ingredientes: