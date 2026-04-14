La receta de pico de gallo es un exquisito acompañamiento de algunos platos principales o base de otras delicias. Se trata de una mezcla de sabores muy sencilla que combinará perfectamente con el resto de los alimentos con los que queramos complementar esta receta. El origen del pico de gallo está en México, aunque se ha extendido por todo el planeta, actualmente es una de las ensaladas más consumidas. Si quieres aprender los secretos de esta obra de arte mejicana, toma nota de su elaboración.

El pico de gallo tiene una base sencilla a base de hortalizas frescas, aunque dispone de muchas variables. Es un plato tradicional mejicano que ha estado sometido a muchas décadas de evolución. Este aderezo es el encargado de acompañar las quesadillas, molletes o el famoso guacamole mundialmente conocido. Hay diferentes variantes como el pico del perro salado que es la más típica de todas, formada por los tomates, las cebollas, el cilantro, limón y los chiles. En algunas zonas se suele poner un poco de aguacate para darle un sabor un poco más autóctono.

También está el pico de gallo dulce, muy de moda actualmente se realiza con frutas dulces como la naranja, el mango o a la sandía, unido a los ingredientes principales, provoca unos contrastes interesantes. Y por último el pico de gallo de Uruapan que se realiza con las hortalizas un poco más grandes y se caracteriza por incorporar frutas autóctonas como la papaya o el pepino, también puede incluir melón o mango dependiendo de la temporada en la que se realice.

Ingredientes para pico de gallo original

3 tomates maduros

1/2 cebolla blanca

1 chile fresco (jalapeño o serrano, al gusto)

Un puñado de cilantro fresco

Zumo de 1 lima

Sal al gusto

Cómo hacer pico de gallo paso a paso

La clave está en el corte. Sí, parece un detalle menor… pero no lo es. Empieza con los tomates. Lávalos y córtalos en dados pequeños. No hace falta que sean perfectos, pero intenta que tengan un tamaño similar. Después, la cebolla. Pícala fina. Si no te gusta que sea demasiado fuerte, puedes enjuagarla un poco con agua fría y escurrirla bien. El chile depende de tu tolerancia al picante. Quítale las semillas si quieres suavizarlo y pícalo muy pequeño. El cilantro, bien fresco, también va picado fino. Aquí no hay medias tintas: o te gusta o no. Pero en esta receta es bastante importante. Mezcla todo en un bol. Añade el zumo de lima y una pizca de sal. Remueve bien. Y listo.

El truco para que tenga más sabor

Aunque puedes comerlo al momento, lo ideal es dejarlo reposar unos 10-15 minutos.

Ese tiempo hace que los sabores se mezclen mejor. El tomate suelta un poco de jugo, la lima se integra, el conjunto cambia. No es obligatorio. Pero se nota.

Ajustar el picante a tu gusto

El pico de gallo puede ser suave… o bastante intenso. Todo depende del chile . Si usas jalapeño, el picante será moderado. Si optas por serrano, sube un poco más.

. Si usas jalapeño, el picante será moderado. Si optas por serrano, sube un poco más. También puedes controlar esto quitando las semillas y las venas del chile . Ahí es donde está la mayor parte del picante.

. Ahí es donde está la mayor parte del picante. Si no te gusta nada el picante, puedes hacerlo sin chile. No es lo más tradicional, pero sigue siendo una buena salsa.

Cómo usar el pico de gallo

Aquí es donde brilla de verdad. Puedes usarlo con tacos, carnes a la plancha, pescado… incluso sobre una tostada con aguacate funciona genial.

También es perfecto como dip, acompañado de nachos o tortillas de maíz.

Y sí, hay quien lo mezcla con guacamole o lo añade a ensaladas. Es bastante versátil.

Consejos para que quede perfecto

Usa tomates buenos. Parece obvio, pero marca la diferencia. Si están sin sabor, la salsa lo notará.

No te pases con la lima al principio . Añade poco a poco y ajusta.

. Añade poco a poco y ajusta. Y prueba antes de servir. A veces solo necesita un poco más de sal para equilibrarse.

Otro detalle: mejor consumirlo en el día. Aguanta en la nevera, sí, pero pierde frescura con el tiempo.

Una receta sencilla que nunca falla

El pico de gallo es un ejemplo perfecto de cocina simple bien hecha.

Sin fuego, sin complicaciones, sin ingredientes raros. Solo producto fresco, buen corte y equilibrio.

Y eso, al final, es lo que hace que quieras repetirlo una y otra vez.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 10 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional (aprox.): 70 kcal por ración

Tipo de cocina: Mexicana

Tipo de comida: Salsa / Acompañamiento