Las sardinas son los pescados más populares y humildes, que han salvado a miles de familias cuando no ha habido nada más para comer. Son muchos los beneficios que su consumo le aporta al organismo, incluso cuando son en conserva, como esta receta de sardinas cocinadas a la mexicana, que resulta tan fácil de hacer como abrir la lata. Aquí te dejamos el paso a paso de una receta llena de sabor y de aroma. Las sardinas enlatadas tienen gran cantidad de nutrientes por la misma forma en que son cocinadas para su conservación, pues hasta el espinazo se puede consumir, siendo este una fuente importantísima de calcio. Son, además, como buenos pescados azules, ricas en ácidos grasos omega 3 y en vitamina D, y como están ya limpias, lo único que hace falta es abrirlas –que con el método abre fácil se hace en un santiamén–, y servirlas para un buen picoteo. Y, por otra parte, la comida mexicana es siempre picante, aunque puede variar en intensidad. Para esta receta se utiliza el chile chipotle, que es el jalapeño que después de madurado se deja secar y luego se ahúma y aliña, aunque por lo general se usa el chile morita o mora, el serrano o el pasilla. Este chile ya preparado suele ser de aroma y sabor bastante picantes, y según Bernardino de Sahagún, el cronista español, se podía encontrar en el mercado de Tlatelolco en el siglo XVI. Ingredientes:

1 lata de sardinas en conserva

2 tomates rojos

1 rama de cilantro

1 cebolla mediana

1 diente de ajo

2 chiles picantes (opcional)

1 limón

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta negra recién molida

Cómo preparar la receta de sardinas cocinadas a la mexicana:

Lavar los vegetales y cortarlos en brunoise muy fina. Abrir la lata de sardinas y desmenuzarlas en un bol. En una sartén con un poco de aceite echar las sardinas para que se frían ligeramente, por 3 minutos, removiendo siempre para que no se quemen. Añadir los vegetales, junto con los chiles picados, a las sardinas, remover. Dejar cocinar más o menos durante 5 minutos, salpimentar al gusto. Retirar las sardinas del fuego y servir bien caliente.

Puedes servir esta deliciosa receta de sardinas cocinadas a la mexicana acompañadas con tortillas de maíz. Si consigues sardinas en conserva que sean picantes, tal vez no necesites los chiles, aunque estos le dan un gusto inigualable, sobre todo si te gustan los sabores fuertes y picantes. Cuando van a tomar el plato los más pequeños de la casa o quienes no quieren picante, no hay problema en omitir el toque de los chiles.

Esta receta puede servirte como parte de un picoteo, para comer con tortillas o tostadas, o como una cena un poco fuera de lo común.