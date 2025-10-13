Receta de panellets en Thermomix: caseros, perfectos y sin complicaciones

Pocos dulces representan tan bien la tradición catalana como los panellets. Tiernos, dulces y con ese aroma a almendra que inunda la casa, son protagonistas indiscutibles de la castañada, la fiesta otoñal más querida en Cataluña. Si alguna vez te ha parecido una receta laboriosa, te alegrará saber que con la Thermomix preparar panellets es más fácil que nunca. No solo ahorras tiempo, sino que te aseguras una textura perfecta y un sabor auténtico. Te contamos aquí cómo hacerlos paso a paso: una receta casera, deliciosa y sin complicaciones.

Ingredientes necesarios

250 g de almendra molida

200 g de azúcar

150 g de patata cocida (sin piel)

1 clara de huevo

Ralladura de limón (opcional)

1 huevo (para barnizar)

Piñones, coco rallado, cacao o almendra troceada (para decorar)

Estos son los ingredientes básicos, pero la magia de los panellets está en su versatilidad. Puedes jugar con diferentes sabores o acabados: desde los clásicos con piñones hasta versiones de coco, café o chocolate.

Preparación paso a paso en Thermomix

Cocer la patata. Pela la patata, córtala en trozos y cuécela hasta que esté bien tierna. Déjala enfriar completamente antes de usarla. Triturar la patata. Coloca la patata fría en el vaso de la Thermomix y programa 10 segundos a velocidad 4. Preparar la masa. Añade el azúcar, la almendra molida y la clara de huevo. Mezcla 20 segundos a velocidad 5. Si te gusta el toque cítrico, incorpora la ralladura de limón y mezcla 10 segundos más a velocidad 3. Reposar la masa. Forma una bola, envuélvela en film y deja que repose en la nevera durante una hora. Este paso es clave para que la masa se asiente. Dar forma a los panellets. Toma pequeñas porciones y haz bolitas del tamaño de una nuez. Colócalas sobre una bandeja con papel de horno. Decorar. Reboza las bolitas con piñones, coco o almendra troceada. Si prefieres los de chocolate, mezcla parte de la masa con una cucharadita de cacao antes de formarlos. Barnizar y hornear. Pinta con huevo batido y hornea a 200 °C durante 12-15 minutos, hasta que tomen un bonito color dorado.

Consejos y trucos

No los hornees demasiado : deben quedar tiernos por dentro y ligeramente crujientes por fuera.

: deben quedar tiernos por dentro y ligeramente crujientes por fuera. Usa patata harinosa (tipo vieja), ya que aporta una textura más suave.

Si los preparas con antelación, guárdalos en una caja hermética . Aguantan varios días y están incluso más ricos al siguiente.

. Aguantan varios días y están incluso más ricos al siguiente. Puedes aromatizarlos con vainilla, canela o una gotita de licor dulce para darles tu toque personal.

Conclusión

Hacer panellets en Thermomix es una experiencia deliciosa y sin estrés. Con ingredientes sencillos y unos pocos minutos de trabajo, tendrás unos dulces tiernos, dorados y con todo el sabor de la tradición catalana. Son perfectos para acompañar con un café, una copa de moscatel o para compartir en familia.

Tiempo de preparación: 20 minutos

Tiempo de cocción: 12-15 minutos

Porciones: 25 unidades (aprox.)

Información nutricional: 95 kcal por panellet

Tipo de cocina: Catalana / Tradicional

Tipo de comida: Postre o dulce artesanal