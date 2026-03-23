Hay días en los que apetece una paella, pero no todo el ritual que suele venir con ella. Ni horas de preparación, ni complicaciones. Algo más directo. Más de diario. Y ahí es donde encaja esta paella rápida de verduras asadas y arroz crujiente. Tiene ese punto reconfortante, ese aroma que llena la cocina… pero sin volverte loco.

Lo interesante de esta versión es el contraste. Por un lado, las verduras asadas, con ese sabor más intenso, ligeramente dulce, casi caramelizado. Por otro, el arroz con ese toque crujiente en el fondo, que siempre es lo mejor. El famoso socarrat, pero sin obsesionarse.

Ingredientes principales

Arroz redondo

Calabacín

Pimiento rojo y verde

Berenjena

Cebolla

Tomate rallado o triturado

Caldo de verduras

Aceite de oliva

Pimentón dulce

Azafrán o colorante

Sal

Opcional, pero recomendable:

Ajo

Un chorrito de limón al final

Cómo se prepara

En primer lugar, las verduras. Aquí está una de las claves. En lugar de cocinarlas directamente en la paella, se asan antes. Cortas el calabacín, la berenjena y los pimientos en trozos medianos, los mezclas con un poco de aceite de oliva y sal, y al horno. Unos 20-25 minutos, hasta que estén dorados y con los bordes ligeramente tostados. Mientras tanto, puedes ir adelantando el sofrito. En la paella o sartén amplia, un poco de aceite, cebolla picada y ajo si te gusta. Fuego medio. Que se haga poco a poco. Luego el tomate, y dejas que reduzca bien. Sin prisas, pero tampoco eternamente. Cuando el sofrito ya huele a lo que tiene que oler, añades el pimentón (rápido, que no se queme) y el arroz. Lo mueves un minuto. Que se impregne de todo. Después llega el caldo caliente, el azafrán y la sal. Remueves una vez, no más. Esto es importante si quieres que el arroz quede en su punto. A mitad de cocción, incorporas las verduras asadas por encima. Sin remover demasiado. Que se integren, pero manteniendo cierta estructura. Y ahora viene el toque final. Cuando el caldo ya casi ha desaparecido, subes un poco el fuego durante uno o dos minutos. Escucharás ese ligero chisporroteo. Ahí se está formando el arroz crujiente. No te pases o se quemará, pero tampoco te quedes corto. Apagas el fuego, dejas reposar cinco minutos… y listo.

El resultado

Es una paella ligera, dentro de lo que cabe. Las verduras tienen protagonismo real, no están ahí de relleno. Se notan, y mucho. El arroz queda suelto, con ese contraste entre la parte más tierna y el fondo crujiente.

Y luego está el toque final. Un poco de limón por encima justo antes de servir le da vida. No es obligatorio, pero cambia bastante el conjunto.

Es de esas recetas que no buscan impresionar, pero terminan haciéndolo. Sin darse importancia.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 40 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional (aprox. por ración):

Calorías: 350–420 kcal

Grasas: 10–14 g

Proteínas: 7–9 g

Carbohidratos: 55–60 g

Tipo de cocina: española / mediterránea

Tipo de comida: plato principal

No siempre hace falta seguir la tradición al pie de la letra para disfrutar de algo bueno. A veces, adaptarla un poco ya es suficiente. Y esta paella es justo eso: sencilla, sabrosa y muy fácil de repetir cualquier día de la semana.