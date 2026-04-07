Ni agua ni cerveza: el sencillo truco del chef Ramón Freixa para hacer un guiso de carne jugoso y sabroso

Este sencillo truco del chef Ramón Freixa para hacer un guiso de carne jugoso y sabroso, no necesitas poner más agua o cerveza. Este experto cocinero, no duda en aportar claramente por un cambio de tendencia que puede ser lo que nos afectará de lleno. Estas ganas de probar de nuevo una receta de esas que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en unos días plagados de actividad. Un buen guiso de carne es uno de los buenos básicos que no pueden faltar.

Este elemento de Ramón Freixa que puede convertirse en la antesala de algo más, con ciertos detalles que hacen que este tipo de receta nos quede mucho mejor. Un experto de la cocina que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días por lo que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Este tipo de elementos que nos descubren directamente un cambio de tendencia en la forma de cocinar una carne que queda tierna, jugosa y sabrosa, de una forma que nos parecerá estar en un restaurante casero.

Ni cerveza ni agua

Las bebidas alcohólicas se acaban convirtiendo en la cocina en un buen aliado que, sin duda alguna, deberemos tener en mente, por lo que, quizás hasta ahora no sabíamos. Este tipo de elemento pueden convertirse en el mejor aliado que puede acabar siendo el que nos marcará en estos días.

Un tipo de caldo de cultivo relleno de jugos y de sabor que acaba siendo un gran aliado de una carne que acaba maridando en esta cerveza que se ha convertido en la mejor aliada de estos días. Este tipo de detalles pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada.

El agua que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días en los que realmente puede ser esencial. Este líquido que permite preparar a una serie de elementos que van de la mano y que quizás hasta la fecha no sabíamos. Una novedad importante que puede acabar siendo la que nos hará olvidarnos por completo del agua.

Para que un guiso quede jugoso, podremos empezar a descubrir la esencia de un tipo de alimento que puede quedar de lujo con un truco de todo un chef profesional. Ramón Freixa comparte este importante secreto.

Podrás hacer una carne jugosa y sabrosa con este truco de Ramón Freixa

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Este truco de Ramón Freixa nos ayudará a conseguir una carne jugosa y sabrosa, un plato de esos que pueden acabar siendo esenciales. El vino es una de las bebidas alcohólicas que nos puede hacer descubrir un plus de buenas sensaciones, con una mezcla de ingredientes que pueden ser esenciales.

Junto con el vino, la cebolla, puede acabar siendo lo que nos hará descubrir una carne de esas que impresionan y que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días. Este tipo de trucos pueden acabar siendo lo que nos dará un plus de buenas sensaciones.

Puedes poner en práctica este truco de Ramón Freixa con un guiso de carne que puede ser esencial. Un buen básico que, sin duda alguna, acabará marcando la diferencia en una cocina que se vuelve cada vez más tradicional con este tipo de detalles.

Ingredientes:

800 g de carne de vacuno para guisar (aguja, morcillo o jarrete)

2 cebollas medianas

3 dientes de ajo

2 zanahorias

1 pimiento rojo

2 tomates maduros o 200 g de tomate triturado

1 hoja de laurel

150 ml de vino tinto

400 ml de caldo de carne o agua

1 cucharadita de pimentón dulce

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta al gusto

(Opcional) una pizca de comino o tomillo

Preparación paso a paso