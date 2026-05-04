Moler café en Thermomix: cómo hacerlo paso a paso y consejos clave

Moler café en Thermomix no es lo primero que se te viene a la cabeza cuando piensas en esta máquina. Pero funciona y bastante bien, si sabes cómo hacerlo. No sustituye a un molinillo profesional, eso hay que decirlo desde el principio, pero para uso en casa cumple sin problema.

Además, tiene una ventaja clara: usas café en grano y lo mueles justo antes de prepararlo. Y eso cambia el sabor más de lo que parece.

¿Se puede moler café en Thermomix?

Sí, pero hay que hacerlo con cuidado para no pasarse.

Para ello necesitas:

Café en grano (mejor de calidad, se nota mucho).

Thermomix limpia y seca.