Moler café en Thermomix: cómo hacerlo paso a paso y consejos clave
Moler café en Thermomix cómo hacerlo paso a paso y consejos para obtener un molido perfecto según el tipo de café.
Tres formas de moler granos de café
Café en casa, trucos
Café expreso, la bebida perfecta
Moler café en Thermomix no es lo primero que se te viene a la cabeza cuando piensas en esta máquina. Pero funciona y bastante bien, si sabes cómo hacerlo. No sustituye a un molinillo profesional, eso hay que decirlo desde el principio, pero para uso en casa cumple sin problema.
Además, tiene una ventaja clara: usas café en grano y lo mueles justo antes de prepararlo. Y eso cambia el sabor más de lo que parece.
¿Se puede moler café en Thermomix?
Sí, pero hay que hacerlo con cuidado para no pasarse.
Para ello necesitas:
Un detalle importante: asegúrate de que el vaso esté completamente seco. La humedad afecta al molido.
Paso a paso para moler café en Thermomix
Es rápido, literalmente segundos.
Añadir el café
Pon en el vaso la cantidad que quieras moler. No hace falta llenarlo.
Como referencia, 50–100 g funciona bien para empezar.
Programar el triturado
Aquí es donde tienes que ajustar según el tipo de molido que buscas. Para un molido medio:
- 10 segundos
- Velocidad 8–10
Si quieres más fino, puedes subir a velocidad 10 unos segundos más. Pero ojo, sin pasarte.
Revisar la textura
Abre el vaso y mira el resultado.
- Si está muy grueso – repite unos segundos.
Si está demasiado fino – ya no hay vuelta atrás.
- Por eso es mejor ir poco a poco.
Tipos de molido según uso
No todos los cafés se muelen igual. Esto es clave.
- Grueso – prensa francesa.
- Medio – cafetera de filtro o italiana.
- Fino – espresso.
Con Thermomix es más fácil conseguir un molido medio que uno muy fino y uniforme. Tenlo en cuenta.
Consejos que realmente importan
No te pases de tiempo
- Si mueles demasiado, el café puede calentarse. Y eso afecta al sabor.
- Mejor tandas cortas que una larga.
- No llenes demasiado el vaso
- Si hay demasiado café, el molido será menos uniforme.
- Trabaja en cantidades pequeñas. Sale mejor.
- Limpia después, El café deja aroma. Si no limpias bien el vaso, ese olor se queda y puede afectar a otras recetas. Un lavado rápido con agua y jabón suele ser suficiente.
¿Es igual que un molinillo de café?
No. Un molinillo específico está diseñado para:
- Moler de forma más uniforme.
- Controlar mejor el grosor.
- Evitar el calentamiento.
La Thermomix es más versátil, pero menos precisa en este caso.
Aun así, para uso doméstico ocasional, es más que suficiente.
Cómo conservar el café molido
Una vez lo tienes, mejor usarlo cuanto antes.
Si necesitas guardarlo:
- Usa un recipiente hermético.
- Evita luz, calor y humedad.
- Consúmelo en pocos días.
Pierde aroma bastante rápido.
¿Se puede moler especias igual?
Sí, y de hecho mucha gente usa la Thermomix para eso.
Pero mejor no mezclar usos sin limpiar bien. Café, especias, azúcar… todo deja rastro.
Un pequeño truco
Si quieres mejorar un poco la uniformidad del molido, puedes:
- Sacudir ligeramente el vaso entre tandas.
- Moler en dos fases cortas en lugar de una larga.
No hace milagros, pero ayuda.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 1–2 minutos
Porciones: variable (según cantidad de café)
Información nutricional: 0–5 kcal por taza (café solo, sin azúcar)
Tipo de cocina: casera / práctica
Tipo de comida: bebida