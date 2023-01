Tres maneras ingeniosas para moler tus granos de café cuando no tienes molinillo

El proceso de molienda del café es algo crucial para lograr una taza de café deliciosa y bien equilibrada, de modo que lo necesario será tener un buen molinillo en casa, aunque si se da la situación de que no lo tenemos o que de repente se nos rompe, no debemos preocuparnos porque existen varias maneras ingeniosas para moler tus granos de café cuando no tienes molinillo. Tres en concreto, que os vamos a revelar a continuación.

Maneras de moler café sin molinillo

El molinillo de cuchillas es el tipo de molinillo de café más común y asequible. Funciona cortando los granos de café con una cuchilla, como un pequeño procesador de alimentos, pero ¿Qué pasa si no tenemos este electrodoméstico y queremos hacernos una taza de café recién molido?.

Siempre podemos recurrir a los tres métodos que ahora te explicamos con los que fácilmente vas a obtener café molido.

Muele los granos de café con un mortero y una maza

Los morteros y las mazas que muchos utilizamos para hacer por ejemplo el famoso ali oli, la mayonesa o para moler especias, se pueden usar para ayudarte a lograr una molienda de café consistente. Mide la cantidad de café en grano que desea preparar y muele hasta obtener la consistencia deseada.

Coloque los granos de café en una bolsa de plástico y tritúralos

Mida la cantidad deseada de café y colócalo en una bolsa de plástico para congelar con cierre. Usa un rodillo, un mazo de goma o un ablandador de carne para moler los granos del café hasta obtener la consistencia deseada.

Muele el café en un procesador de alimentos o licuadora

Mide la cantidad granos de café que necesitas para hacer el café que deseas y agrégalos a tu procesador de alimentos. Para lograr el molido deseado, usesa el botón de pulso para moler café en ráfagas cortas.

¿A qué tamaño debo moler el café?

El café puede tener varios tamaños dependiendo de la cafetera en la que vayas a hacerlo. Por ejemplo, si dejas los granos con un molido grueso, es decir, en un tamaño de partícula de 1 mm, te servirá para hacer el café en una cafetera de prensa francesa.

En cambio, si haces una molienda mediana, de un tamaño de partícula de 0,75 mm, similar a la consistencia de la arena de la playa, podrás hacer café en las cafeteras automáticas o de goteo.

Y en el caso de que sea una molienda fina, con un tamaño de partícula de 0,3 mm, similar a la consistencia del azúcar granulada fina, podrás hacer café en las máquinas de espresso y también en la clásica cafetera moka o cafetera italiana.