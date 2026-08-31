Los chefs españoles coinciden con Martín Berasategui para que el pollo quede jugoso no hay que cocinarlo lentamente, sino a fuego fuerte 2 minutos. Es importante estar preparados para hacer frente a un cambio que puede ser esencial en estos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo esencial. Por lo que, quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a visualizar un cambio destacado. Un alimento sencillo, puede convertirse en un bocado digno de los dioses.

De tal forma que tocará saber en estos días lo que podemos empezar a crear con la ayuda de un plus de buenas sensaciones. Es momento de conocer una técnica infalible, que convierte al pollo en algo más, en un cambio que puede acabar siendo lo que nos dará algunos cambios importantes. Estaremos muy pendientes de este tipo de detalles que pueden acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Una carne alta en proteínas y baja en grasas que puede quedar como recién salida de un restaurante con estrella Michelin.

Para que el pollo quede jugoso no hay que cocinarlo lentamente

La cocina a fuego lento de las abuelas da paso a un giro radical en el huracán de tiempo en el que vivimos. No disponemos de esa forma de cocinar que tenía a las horas que se pasaba en ella a su mejor aliado. Es imposible que un guiso de esos que se prepara con mucho esfuerzo puede acabar siendo esencial.

Hoy en día hemos pasado a la cocina en ollas de barro que usaban el fuego como aliado de una cocción lenta y segura, a unas ollas exprés o robots que nos hacen dejar atrás el fuego para dar vida a unas recetas de esas que impresionan con menos tiempo.

La cantidad y la calidad van de la mano, en este tipo de recetas en las que el pollo puede acabar en el plato como un plus de buenas sensaciones. Es hora de saber lo que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que cada detalle será esencial.

Esta cocción a toda velocidad es uno de los trucos más usados de los expertos para acabar obteniendo un plato de esos que realmente sorprendente, con una base sencilla y una combinación del todo inesperada.

Para que el pollo quede jugoso no hay que cocinarlo lentamente, «sino a fuego fuerte 2 minutos»

A fuego fuerte 2 minutos puedes crear un pollo de esos que impresionan y que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Es hora de preparar un buen pollo de esos que destacan y pueden ser la base de un recetario de esos que impresionan en un abrir y cerrar de ojos.

Te proponemos una receta sencilla y deliciosa que puede convertirse en una tabla de salvación en estos días en los que todo puede ser posible.

Ingredientes:

Un pollo de corral deshuesado

Cebolla

Dos dientes de ajo

Dos zanahorias

Un vino tinto de calidad

Caldo de pollo casero

Una hoja de laurel

Sal, pimienta negra recién molida

Harina

Azafrán

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Empieza por salpimentar los trozos de pollo y pasarlos ligeramente por harina, sacudiendo el exceso. Dóralos en una cazuela amplia con aceite de oliva virgen extra hasta que la piel tenga un color avellana profundo. Retíralos y, en ese mismo fondo cargado de sabor, pocha la cebolla, el ajo y la zanahoria cortada en rodajas finas. No tengas prisa aquí; la verdura debe estar bien caramelizada. Reincorpora el pollo a la cazuela, añade el laurel y riega con el vino tinto. Sube el fuego un momento para que evapore el alcohol y luego cúbrelo casi por completo con el caldo. Ahora baja el fuego al mínimo, tapa parcialmente y deja que el guiso baile durante cuarenta o cincuenta minutos. La salsa irá espesando por sí sola gracias a la harina y a la reducción del vino, ganando un brillo oscuro y sugerente que es el sello de identidad de esta receta. Pon a punto de sal final.

Es un tipo de receta que puedes dejar ya lista y simplemente calentar cuando sea el momento. Un buen básico que, sin duda algina, puedes empezar a crear en estos días en los que cada detalle puede ser esencial. Es hora de saber que puede pasar en estos días en los que realmente puede ser esencial. Una carne bien cocinada con ese sabor tradicional de toda la vida, cocinada en menos tiempo, es un sueño hecho realidad que puedes implementar fácilmente en este tipo de recetas.