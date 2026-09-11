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Lombarda encurtida: receta fácil para conservarla y disfrutarla durante más tiempo

Receta de lombarda
Lombarda encurtida.
Francisco María
  • Francisco María
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Aprende a hacer lombarda encurtida con esta receta fácil. Ideal para conservarla y añadir un toque diferente a tus platos.

Col lombarda recetas saludables

Crema de lombarda con manzana arguiñano

Lombarda agridulce

Llevar a casa una col lombarda suele suponer un dilema debido a su gran tamaño, obligando a buscar alternativas más allá del clásico sofrito navideño para evitar que se estropee en la nevera. Someter este vegetal crujiente a un proceso de fermentación rápida en vinagre transforma por completo su textura y potencia un color fucsia brillante que alegra cualquier plato al instante.

Esta técnica del encurtido es muy similar al que se emplea cuando aprendes los secretos de una buena zanahoria encurtida para añadir chispa a los aperitivos diarios.

Ingredientes

  • 1 col lombarda mediana y firme
  • 300 mililitros de vinagre de manzana o de vino blanco
  • 200 mililitros de agua mineral
  • 2 cucharadas soperas de sal marina gruesa
  • 1 cucharada de azúcar blanco o panela
  • 2 dientes de ajo ligeramente machacados
  • 1 cucharadita de granos de pimienta negra y unas hojas de laurel

    • Cómo hacer lombarda encurtida paso a paso

    1. Retirar las hojas exteriores más duras de la lombarda, cortarla por la mitad, desechar el tronco central más fibroso y laminar el resto en tiras finas con un cuchillo bien afilado.
    2. Lavar las tiras bajo el grifo con agua fría y escurrirlas con energía para eliminar cualquier resto de humedad superficial antes de manipularlas.
    3. Meter la verdura en un tarro de cristal que haya sido antes esterilizado, uniendo entre capas de verdura hojas de laurel, ajos un poco machacados y granos de pimienta negra.
    4. En un cazo calienta el vinagre, sal, azúcar y agua hasta hervir.
    5. Verter el líquido caliente resultante directamente sobre la lombarda en el tarro, asegurando que las tiras queden totalmente cubiertas por el líquido.
    6. Dejar enfriar el conjunto a temperatura ambiente con el tarro abierto para que los aromas penetren bien en la fibra del vegetal.
    7. Cerrar herméticamente y guardar el recipiente en la nevera durante al menos veinticuatro horas antes de empezar a consumirla para que coja el punto ácido óptimo.

    Trucos para que salga perfecto

    Conseguir que la lombarda mantenga ese característico toque crujiente sin ablandarse en exceso depende de evitar cocerla previamente, ya que el líquido caliente directo actúa por ósmosis cociéndola lo justo. Si te gusta dominar el arte de los encurtidos en casa, comprobarás que el método guarda muchas similitudes con el proceso que se sigue al preparar una berenjena encurtida, donde el tiempo de reposo en frío marca la diferencia definitiva de sabor. Col lombarda

    Variantes de la receta

    Modificar las especias del líquido permite personalizar el resultado final según tus preferencias gastronómicas o los ingredientes que tengas a mano en la despensa. Quienes buscan contrastes sorprendentes en sus platos suelen inspirarse en preparaciones tan originales como la sandía encurtida, incorporando semillas de mostaza o un toque de eneldo seco al fondo del tarro.

    Con qué acompañar lombarda encurtida

    Este vegetal avinagrado funciona como un comodín sensacional para aportar contraste y color a platos grasos o contundentes como hamburguesas caseras, tacos de carne asada o bocadillos calientes de pulled pork. Su perfil ácido corta perfectamente la pesadez de los alimentos fritos o los quesos curados intensos. También corona de maravilla cualquier crema de verduras templada o una ensalada de legumbres de invierno, elevando un plato sencillo a otra categoría culinaria.

    Cómo conservar lombarda encurtida

    Guardar los tarros correctamente cerrados en la parte más fría de la nevera garantiza que se mantengan en perfecto estado durante varias semanas sin perder textura ni propiedades. Conviene utilizar siempre tenedores limpios y secos al extraer porciones para evitar contaminar el líquido restante del interior. No es necesario realizar un vacío complejo en autoclave si se va a consumir a medio plazo y se mantiene estrictamente refrigerado.

    Información nutricional

    Tiempo de preparación: 20 minutos de elaboración y 24 horas de reposo

    Porciones: 6 tarros pequeños o un frasco grande familiar

    Tipo de cocina: Casera de aprovechamiento y fermentación rápida

    Tipo de comida: Acompañamiento, guarnición o aperitivo

    Información nutricional: Aproximadamente 45 kilocalorías totales por ración estándar, destacando por su bajo aporte graso y su alto contenido en fibra y antioxidantes.

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