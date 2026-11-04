Guiso de pulpo con patatas: receta tradicional fácil y llena de sabor

Hay platos marineros que desprenden un aroma inconfundible a puerto y a fuego lento. El guiso de pulpo con patatas encarna esa cocina de contrastes donde la firmeza del cefalópodo se funde con la melosidad de un tubérculo que absorbe todo el jugo del fondo. A diferencia de combinaciones modernas como la delicada emulsión de patata con pulpo o guiños más atrevidos como el pulpo con patatas revolconas, este estofado tradicional busca la contundencia del puchero clásico.

Si en casa gustan mucho los potajes marineros, también pupedes alternar esta receta con alternativas tan logradas como el guiso de pulpo con guisantes, aunque la patata cascada sigue siendo la reina indiscutible para lograr un caldo denso y trabado.

Ingredientes

1 kilogramo de pulpo fresco o descongelado de buena calidad

4 patatas grandes de tipo patata para cocer

1 cebolla grande y 3 dientes de ajo

1 pimiento verde italiano

1 tomate maduro rallado

1 cucharadita de pimentón dulce de La Vera (con un punto picante si se prefiere)

1 vaso de vino blanco seco de calidad

750 ml de caldo de pescado o marisco (o agua de cocción del propio pulpo)

Aceite de oliva virgen extra y sal marina

Cómo hacer guiso de pulpo con patatas paso a paso

Limpiar el pulpo bajo el grifo retirando cualquier impureza de las ventosas y trocearlo en rodajas o trozos medianos, reservando los jugos que suelte al cortarlo. Calentar un buen fondo de aceite de oliva en una cazuela ancha y pochar la cebolla, los ajos y el pimiento verde picados muy finos a fuego suave. Incorporar el tomate rallado cuando la verdura esté tierna, dejando que el sofrito reduzca despacio hasta concentrar los sabores. Agregar el pimentón dulce, remover con rapidez para que no se queme y echar de inmediato los trozos de pulpo a la cazuela. Verter el vino blanco, dejar que el alcohol se evapore por completo y añadir el caldo de pescado junto con las patatas previamente chascadas para que suelten el almidón. Cocinar a fuego lento y cazuela tapada durante unos cuarenta minutos, vigilando que el pulpo alcance una textura tierna y la patata quede perfectamente fundente. Rectificar de sal si fuera necesario, apagar el fuego y dejar reposar el guiso durante diez minutos antes de llevarlo a la mesa.

Trucos para que salga perfecto

El mayor secreto de este plato consiste en chascar las patatas, cortarlas rompiendo el tramo final con el cuchillo, para que liberen fécula y espesen el caldo de forma natural. Si usas pulpo crudo sin cocer previamente, ten en cuenta que el tiempo de chup-chup debe alargarse hasta que la carne ceda al presionarla con los dedos.

Variantes de la receta

Se puede enriquecer el sofrito con un majado tradicional en mortero hecho con unas hebras de azafrán, un diente de ajo frito y unas almendras tostadas justo antes de añadir el caldo. Quienes prefieren notas de huerta añaden un puñado de tirabeques o alcachofas tiernas en temporada.

Con qué acompañar guiso de pulpo con patatas

Una buena hogaza de pan de pueblo con miga densa resulta obligatoria para rellenar el plato hasta la última gota. Funciona de maravilla acompañado por un vino blanco fresco de la tierra.

Cómo conservar guiso de pulpo con patatas

Este tipo de guisos con patata ganan complejidad de un día para otro, aunque la patata tiende a absorber más líquido con el frío. Si sobra comida, guárdala en un recipiente hermético en la nevera un máximo de dos días y añade un chorrito de agua al recalentar.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 60 minutos

Porciones: 4 personas

Tipo de cocina: Marinera tradicional española

Tipo de comida: Almuerzo principal o plato único de cuchara

Calorías totales aproximadas: 430 kcal por ración