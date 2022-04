Para un almuerzo diferente o una cena en familia, el gratinado de repollo con carne picada es el plato perfecto. No solo por su exquisito sabor, también por su textura increíble es la receta ideal para que disfrutemos en nuestra próxima comida. El repollo es un vegetal con un valor nutricional muy alto, al igual que la carne. Incluirlos en nuestro menú es clave para poder disfrutar de sus múltiples beneficios y propiedades. Este plato no solo es delicioso, también es muy saludable. Es importante elegir un buen repollo, que tenga las hojas apretadas y tersas, para un posterior plato de calidad. Si no se quiere tomar cerdo, puede sustituirse la carne de cerdo por carne picada de ternera.

El repollo destaca por su alto contenido en agua que le aporta hidratación al cuerpo. Recibiremos gran cantidad de minerales como el magnesio, potasio y vitaminas A, C y E, esenciales para el organismo. Es rico en fibra, que mejora el tránsito intestinal y previene problemas como el estreñimiento.

Ingredientes: