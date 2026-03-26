Garbanzos con bacalao y espinacas receta de la abuela: plato tradicional irresistible
Cocina garbanzos con bacalao y espinacas con una receta tradicional. Un plato completo, saludable y lleno de sabor casero.
Hay platos que no necesitan presentación. Los garbanzos con bacalao y espinacas son uno de ellos. Huelen a cocina de siempre, a olla al fuego sin prisas y a ese tipo de recetas que, aunque pasen los años, siguen sabiendo igual de bien.
Es un guiso humilde, sí. Pero cuando está bien hecho… cuesta dejar de comer.
Un clásico de cuchara con mucho fondo
Esta receta es muy típica en muchas casas, sobre todo en épocas como la Cuaresma. Aunque, siendo sinceros, apetece todo el año. Porque tiene de todo: legumbre, verdura y pescado. Completa, sabrosa y bastante equilibrada.
Lo mejor es que no necesita ingredientes raros ni técnicas complicadas. Solo producto sencillo y un poco de cariño.
Ingredientes de toda la vida
Paso a paso
- Empieza por lo básico. Pica la cebolla y los ajos finitos. No hace falta que quede perfecto.
- Ve rehogando la cebolla con un poco de aceite a fuego medio en una sartén. Cuando esté transparente, añade el ajo.
- A continuación, incorpora el tomate. Si usas fresco, rállalo antes. Cocina unos minutos hasta que reduzca y se concentre el sabor.
- Ahora baja un poco el fuego y añade el pimentón. Remueve rápido para que no se queme. Este momento es clave, porque el pimentón puede amargar si se pasa.
- Incorpora los garbanzos y mezcla bien con el sofrito. Añade un poco de agua o caldo, lo justo para que quede meloso, no como una sopa.
- Cuando empiece a hervir suave, añade el bacalao en trozos. No hace falta que sean muy pequeños.
- Déjalo cocinar unos minutos. El bacalao se hace rápido, así que no lo dejes demasiado tiempo o se secará.
- Por último, añade las espinacas. Al principio parecerá que son muchas, pero en cuanto se cocinan reducen bastante.
- Deja todo junto unos minutos más. Prueba y ajusta de sal si hace falta (ojo con el bacalao, que ya aporta sabor).
Pequeños trucos que marcan la diferencia
- Si usas garbanzos secos, déjalos en remojo la noche anterior y cuécelos con calma.
- El bacalao debe estar bien desalado. Ni soso ni salado en exceso.
- El guiso mejora si lo dejas reposar unos minutos antes de servir.
Incluso hay quien dice que al día siguiente está todavía mejor.
Cómo servirlos
- Este plato se sirve caliente. Muy caliente. Con cuchara y, si tienes a mano, un buen trozo de pan.
- El huevo cocido por encima le va de maravilla. Aporta cremosidad y redondea el plato.
- También puedes añadir un chorrito de aceite de oliva crudo justo antes de servir. Un detalle pequeño, pero se nota.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 40 minutos (menos si usas garbanzos cocidos)
Porciones: 4 personas
Información nutricional: aproximadamente 420 calorías por ración
Tipo de cocina: Española tradicional
Tipo de comida: Plato principal de cuchara
Los garbanzos con bacalao y espinacas receta de la abuela tienen algo especial. No solo alimentan. También reconfortan.