Gallineta al horno: receta fácil y jugosa paso a paso

La gallineta es uno de esos pescados que no siempre reciben la atención que merecen. Y, sin embargo, cuando se cocina bien, tiene una carne firme, sabrosa y muy agradecida. Al horno, además, es casi imposible que salga mal si sigues unos pasos básicos. No hace falta complicarse. Con pocos ingredientes y un poco de mimo, puedes sacar un plato digno de domingo… o de cualquier día que quieras comer bien sin liarte demasiado.

Ingredientes

Para 2-3 personas:

1 gallineta entera (limpia y abierta)

3 patatas medianas

1 cebolla grande

2 dientes de ajo

1/2 vaso de vino blanco

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

Perejil fresco (opcional)

1 limón

Preparación paso a paso

Precalentar y preparar la base

Ve calentando el horno a 180 grados y pelando las patatas. Córtalas en rodajas lo más finas que puedas. Igual la cebolla, en tiras muy finas. Pon las verduras extendidas en una bandeja apta para horno. Agrega un toque de sal y de aceite de oliva. Mezcla todo bien. Mételo al horno unos 15-20 minutos. Este paso es clave. Si no, luego las patatas se quedan duras y el pescado ya está hecho.

Preparar la gallineta

Mientras tanto, saca el pescado de la nevera. Sécalo ligeramente con papel de cocina. Salpimienta por dentro y por fuera. Pica los ajos muy finos y mézclalos con un poco de aceite de oliva. Puedes añadir también un poco de perejil si te gusta ese toque fresco. Unta la gallineta con esta mezcla. No hace falta empaparla, pero sí que quede bien repartido. Un chorrito de limón por encima le viene genial.

El pescado al horno

Saca la bandeja del horno con las patatas. Verás que ya empiezan a dorarse. Coloca la gallineta encima, abierta, con la piel hacia abajo. Añade el vino blanco por los lados (no directamente encima del pescado para no lavar los sabores). Esto ayudará a que todo quede jugoso y con un aroma muy rico. Vuelve a meter la bandeja en el horno. Deja que se cocine durante unos 20-25 minutos. Dependerá del tamaño del pescado, claro. Si es grande, puede necesitar algún minuto más. El punto del pescado será cuando veas que la carne del pescado se separa con facilidad de la espina al tocar con un tenedor.

Servir

Saca del horno, deja reposar un par de minutos y listo. Un poco de perejil fresco por encima y unas gotas más de limón si te apetece.

Sirve directamente en la bandeja o emplata con cuidado. Las patatas habrán absorbido todo el jugo del pescado… y eso es medio plato.

Consejos rápidos que marcan la diferencia

Si el pescado es muy grande , puedes hacer unos cortes en el lomo para que se cocine mejor.

, puedes hacer unos cortes en el lomo para que se cocine mejor. No te pases con el limón al principio. Es mejor añadir más al final que pasarte y matar el sabor.

El vino blanco marca bastante . Usa uno que beberías, no el más barato que encuentres.

. Usa uno que beberías, no el más barato que encuentres. Si quieres variar, añade pimiento rojo en tiras junto a la cebolla y las patatas.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 15 minutos

Tiempo de cocción: 35-45 minutos

Porciones: 2-3 personas

Información nutricional (aprox. por ración):

Calorías: 420-480 kcal

Proteínas: 35 g

Grasas: 18 g

Carbohidratos: 30 g

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Plato principal