Esta es la razón por la que hay que echarle aceite a la pasta según Dabiz Muñoz

Dabiz Muñoz es un cocinero con estrella Michelin que no ha dudado en compartir sus secretos de cocina a través de las redes sociales. El joven cocinero es todo un maestro de las sartenes y los cuchillos, vive con pasión la cocina y transmite esa energía en cada uno de sus plantos. Con un menú que ha subido de precio, se gana cada euro a través de una forma de mezclar los sabores que lo hacen único. Pero más allá de la Estrella Michelin en el día a día Dabiz Muñoz habla claro sobre ponerle aceite a la pasta.

Dabiz Muñoz se pronuncia sobre el hecho de ponerle o no aceite a la pasta

Un eterno debate que afecta al mundo de la cocina, es si la pasta debe estar cocida o no con aceite de oliva. En las instrucciones, pone que solo se puede cocer con agua y sal, pero en definitiva un chorrito de aceite es algo que hacemos todos o casi todos, en busca de que quede más suelta.

Para un italiano de pura cepa, ponerle aceite a la mezcla puede acabar siendo extremadamente perjudicial. Pero para Dabiz Muñoz un cocinero que conoce perfectamente cada uno de los ingredientes que entran en su cocina, es algo habitual y necesario en todos los sentidos.

Tal como explicó en un vídeo en sus redes sociales a la hora de hacer la pasta, lo tiene muy claro: “Para cocer la pasta le voy a poner un buen puñadito de sal y le voy a poner aceite de oliva”. Una afirmación radical que dejó a más de un italiano en estado de shock después de haber mantenido este ingrediente casi sagrado bañado solo por la sal y el aceite.

La razón que llevó a Muñoz a poner aceite de oliva la dio durante el vídeo: “El aceite de oliva no es para que la pasta no se pegue como piensa todo el mundo, el aceite de oliva es para que cuando echéis la pasta y se forma esa espumita que empieza a cocer no se os salga el agua por fuera y se os rebose”. Un motivo de peso para al menos ponerle un poco de aceite de oliva a la pasta. A partir de ahora lo haremos con la aprobación de un chef de los que tienen estrella Michelin de nuestro país.