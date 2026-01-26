Dani García reinventa la tarta de manzana y el resultado es espectacular: muchos la consideran su nuevo postre estrella

Muchos consideran el nuevo postre estrella de su casa, al descubrir la increíble receta de Dani García que reinventa la tarta de manzana. Un buen postre es el mejor de los finales posibles, llega de la mano de una serie de ingredientes que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de volver a ponerse manos a la obra con un ingrediente de temporada que no podemos dejar escapar.

Una buena tarta de manzana es un gran aliado de un café a media tarde o de un desayuno con fruta. Dani García nos enseña a preparar una deliciosa tarta que se reinventa por completo.

Muchos la consideran su nuevo postre estrella

La receta de tarta de manzana de la abuela tiene un toque especial.

Es momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un giro radical que acabará siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada en estos días.

Estaremos muy pendientes de este giro radical que, sin duda alguna, puede acabar convirtiéndose en algo esencial en estos días que tenemos por delante y que pueden acabar de darnos el empujón necesario para ponernos manos a la obra en la cocina.

Necesitamos descubrir paso a paso esta tarta de manzana con ciertas peculiaridades que deberemos empezar a ver llegar en estos días en los que cada detalle cuenta. Es hora de apostar por un postre estrella que Dani García nos descubre en estos días que tenemos por delante y que serán claves para poder crear una receta de las que no vas a parar de preparar.

La receta de tarta de manzana del chef Dani García

Dani García ha presentado en su programa de televisión una receta de tarta de manzana que impresiona. Te presentamos esta receta que puede ayudarte a crear una tarta diferente de las convencionales.

Ingredientes:

Para el puré de manzana:

1 kg de manzana reineta

250 g de azúcar moreno

1 cucharada de canela en polvo

150 g de mantequilla

1 limón

Para el baño:

250 ml de zumo de manzana

2 hojas de gelatina

Para la tarta de manzana:

1 masa Brisa

Elaboración:

Para el puré de manzana: Pelamos y descorazonamos las manzanas. Las cortamos en mirepoix

Caramelizamos el azúcar moreno. Cuando esté derretido añadimos la mantequilla y hacemos un caramelo Añadimos las manzanas cortadas. Cocinamos en una cazuela con la mantequilla y el zumo de medio limón Unos 30 minutos Añadimos la canela y mezclamos. Trituramos con la túrmix. Reservamos Para el baño: Hidratamos la gelatina en el zumo de manzana y calentamos hasta que derrita la gelatina. Unos 40 segundos. Reservamos a temperatura ambiente Para la tarta de manzana: Precalentamos el horno a 180ºC calor superior e inferior con ventilador. Extendemos la masa brisa sobre un molde. Preferiblemente con fondo desmontable. Pinchamos con un tenedor el fondo de la masa. Horneamos a 180ºC con garbanzos secos que no queramos utilizar. Unos 10 minutos. Sacamos la masa y retiramos los garbanzos secos. Reservamos Mientras vamos cortando las manzanas en laminas finas y exprimimos el medio limón sobre las láminas para que no oxiden Sacamos la masa del horno y con cuidado, rellenamos con el puré y decoramos con manzana en láminas por encima. Horneamos 15 minutos Dejamos enfriar a temperatura ambiente y con un pincel damos brillo a la manzana con el baño de gelatina. Desmoldamos y cortamos

Podemos crear una tarta de manzana espectacular de esta manera que nos invita a crear un postre con un sabor tradicional, pero una textura un poco diferente. Su sabor te conquistará por completo.