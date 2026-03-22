Las croquetas de jamón son ese clásico que nunca falla. Da igual el día, da igual la ocasión. Pero claro, a veces apetece salir un poco de lo de siempre. Darle una vuelta. Y aquí es donde entran estas croquetas de jamón con toque de trufa y mayonesa de lima. Suenan bien, pero es que además saben todavía mejor.

La base es la de siempre, cremosa, suave, con ese sabor profundo del jamón. Hasta ahí todo correcto. Pero luego aparece la trufa. No en exceso, sin invadir. Solo lo justo para que te preguntes qué lleva eso que estás comiendo. Y justo cuando ya estás convencido… llega la mayonesa de lima y lo cambia todo. Fresca, ligera, con ese punto ácido que limpia el paladar y te hace ir a por otra croqueta sin pensarlo.

Ingredientes principales

Para las croquetas:

Jamón serrano bien picado

Mantequilla

Harina

Leche entera

Un toque de aceite de trufa (o trufa rallada si tienes)

Sal, pimienta y nuez moscada

Para el rebozado:

Huevo

Pan rallado

Para la mayonesa de lima:

Huevo o base de mayonesa

Aceite suave

Zumo de lima

Ralladura de lima

Sal

Cómo se preparan

Primero, la bechamel. Aquí no hay atajos. Derrites la mantequilla, añades la harina y la cocinas un poco, sin prisa. Que pierda el sabor a crudo. Luego la leche, poco a poco, removiendo. Al principio parece que no va a ligar nunca, pero sí. Paciencia. Cuando ya tienes una crema fina, añades el jamón. Y después, el toque de trufa. No te pases. Es mejor quedarse corto que arruinar el conjunto. Ajustas de sal (ojo, que el jamón ya aporta lo suyo), pimienta y una pizca de nuez moscada. Dejas enfriar la masa. Esto es clave. Si intentas formar las croquetas en caliente… desastre asegurado. Una vez fría, das forma. Cada uno tiene su estilo: más redondas, más alargadas… da igual. Luego huevo, pan rallado y a freír en aceite caliente. Que queden doradas, crujientes por fuera, cremosas por dentro. Ese contraste es todo. Mientras tanto, preparas la mayonesa de lima. Si la haces casera, mejor. Mezclas huevo, aceite, sal, y al final añades el zumo y la ralladura de lima. Queda con un punto fresco que equilibra muy bien la intensidad del jamón y la trufa.

El resultado

Lo mejor de estas croquetas es que no se sienten pesadas. Sorprende, porque podrían serlo. Pero la lima hace su trabajo. Y la trufa, usada con cabeza, suma sin saturar.

Son perfectas para una comida informal, para sorprender en una cena o simplemente porque sí. Porque te apetecen unas buenas croquetas, pero con algo diferente.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: unos 45 minutos (+ tiempo de reposo de la masa, mínimo 2 horas)

Porciones: 4 personas (aprox. 20–24 croquetas)

Información nutricional (aprox. por ración):

Calorías: 420–480 kcal

Grasas: 25 g

Proteínas: 15 g

Carbohidratos: 30 g

Tipo de cocina: española con toque moderno

Tipo de comida: entrante / tapa

No hace falta complicarse demasiado para hacer algo especial. A veces es solo añadir un pequeño giro a lo de siempre. Y aquí funciona. Vaya si funciona.