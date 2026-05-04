Compota de manzana Thermomix receta fácil y saludable paso a paso
La compota de manzana en Thermomix es una de esas recetas que, cuando la pruebas, se queda contigo para siempre. Es fácil, rápida y, además, bastante saludable si ajustas bien los ingredientes. No tiene misterio, pero sí tiene truco en algunos detalles que marcan la diferencia.
Y lo mejor: prácticamente se hace sola.
Ingredientes básicos
No necesitas mucho. De hecho, cuanto más simple, mejor queda.
Si quieres una versión más saludable, puedes prescindir del azúcar o sustituirlo por dátiles triturados. Funciona bastante bien y le da un toque diferente.
Paso a paso con Thermomix
Preparar las manzanas
Pela las manzanas, quítales el corazón y córtalas en trozos medianos. No hace falta que sean perfectos. La Thermomix se encargará del resto.
Añadir los ingredientes al vaso
Introduce en el vaso:
- Las manzanas troceadas
- El azúcar (si decides usarlo)
- El zumo de limón
- El agua
- La canela
Todo junto. Sin complicaciones.
Programar la cocción
Programa la Thermomix 20 minutos a 100º C, velocidad 1.
Durante este tiempo, las manzanas se irán ablandando poco a poco. El aroma empieza a notarse bastante antes de que termine. Es buena señal.
Triturar (según textura)
Cuando termine el tiempo, tienes dos opciones:
- Si te gusta con trozos: deja la compota tal cual.
- Si prefieres textura fina: tritura 10–20 segundos a velocidad 5–7.
Aquí va por gustos. No hay una única forma correcta.
Dejar enfriar
Parece un paso menor, pero no lo es. La compota espesa un poco al enfriarse. Además, el sabor se asienta mejor. Si la pruebas recién hecha, estará buena… pero en frío gana bastante.
Consejos que sí se notan
Hay pequeños detalles que cambian el resultado.
- El tipo de manzana importa. Las manzanas más dulces (como Golden) reducen la necesidad de añadir azúcar. Las más ácidas (tipo Granny Smith) dan un sabor más intenso, pero quizá necesiten un poco más de endulzante.
- Puedes mezclar variedades. De hecho, suele quedar mejor.
- Ajusta el azúcar sin miedo. No hace falta seguir una cantidad fija. Prueba con menos y ajusta después.
- Incluso puedes hacerla sin nada de azúcar añadido. Si la fruta está madura, funciona perfectamente.
- No te pases con el agua. Es mejor quedarse corto que pasarse. Siempre puedes añadir un poco más, pero si queda demasiado líquida… ya es más difícil arreglarlo.
Cómo usar la compota de manzana
Aquí viene lo bueno. No es solo un postre, puedes usarla de muchas formas:
- Como acompañamiento de carnes (especialmente cerdo).
- En yogures o bowls de desayuno.
- Para rellenar tartas o bizcochos.
- Sobre tostadas, como si fuera mermelada.
- Incluso sola, directamente.
Es bastante versátil. Y eso siempre suma.
Conservación
Si te sobra (algo bastante probable si haces buena cantidad), puedes guardarla sin problema. En nevera: hasta 4–5 días en recipiente hermético, también puedes congelarla en porciones
Un truco útil: guarda pequeñas cantidades en tarros individuales. Así no tienes que abrir siempre el mismo.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 25 minutos
Porciones: 4–6 personas
Información nutricional: aproximadamente 80–120 kcal por ración (dependiendo del azúcar añadido)
Tipo de cocina: casera / tradicional
Tipo de comida: postre / acompañamiento