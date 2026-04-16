Cómo congelar pulpo cocido sin perder su textura perfecta

El pulpo es de esos productos que, cuando quedan bien, se disfrutan de verdad. Tierno, jugoso, con ese punto exacto… pero también es fácil pasarse o estropearlo si no lo manejas bien. Y claro, cuando sobra o compras de más, aparece la duda: ¿se puede congelar el pulpo cocido sin que pierda calidad?

La respuesta es sí, pero hay que hacerlo con cuidado. Porque si no, al descongelar puedes encontrarte con un pulpo seco, duro o con textura rara.

Vamos a verlo paso a paso.

¿Se puede congelar pulpo cocido?

Sí, y de hecho es bastante común. El pulpo cocido aguanta bien la congelación si se hace correctamente. No pierde demasiado sabor, pero la textura sí puede verse afectada si no se siguen ciertos pasos.

Ahí está la clave. Porque el problema no es congelar. Es cómo congelas… y cómo descongelas después.

Qué pasa si lo congelas mal

Cuando el pulpo no se congela bien, suelen aparecer varios problemas:

Se vuelve más duro.

Pierde jugosidad.

La textura queda más fibrosa.