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Cómo congelar pulpo cocido sin perder su textura perfecta

Congelar pulpo
Cómo congelar pulpo cocido.
Francisco María
  • Francisco María
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Te explicamos cómo congelar pulpo cocido correctamente y mantener su textura y sabor intactos.

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El pulpo es de esos productos que, cuando quedan bien, se disfrutan de verdad. Tierno, jugoso, con ese punto exacto… pero también es fácil pasarse o estropearlo si no lo manejas bien. Y claro, cuando sobra o compras de más, aparece la duda: ¿se puede congelar el pulpo cocido sin que pierda calidad?

La respuesta es sí, pero hay que hacerlo con cuidado. Porque si no, al descongelar puedes encontrarte con un pulpo seco, duro o con textura rara.

Vamos a verlo paso a paso.

¿Se puede congelar pulpo cocido?

Sí, y de hecho es bastante común. El pulpo cocido aguanta bien la congelación si se hace correctamente. No pierde demasiado sabor, pero la textura sí puede verse afectada si no se siguen ciertos pasos.

Ahí está la clave. Porque el problema no es congelar. Es cómo congelas… y cómo descongelas después.

Qué pasa si lo congelas mal

Cuando el pulpo no se congela bien, suelen aparecer varios problemas:

  • Se vuelve más duro.
  • Pierde jugosidad.
  • La textura queda más fibrosa.
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    Esto ocurre porque el agua que contiene forma cristales de hielo que rompen su estructura. Esto no se puede evitar del todo, pero sí minimizar bastante.Pulpo gallego o marroquí

    Cómo congelar pulpo cocido paso a paso

    El proceso es sencillo, pero conviene hacerlo bien desde el principio.

    Deja que se enfríe completamente

    Nunca congeles el pulpo caliente o templado. Déjalo enfriar a temperatura ambiente primero. Después, si quieres, puedes pasarlo un rato a la nevera.

    Esto ayuda a conservar mejor su textura.

    Corta en porciones

    No congeles el pulpo entero si no es necesario. Lo ideal es cortarlo en raciones: patas completas, rodajas o trozos, según cómo lo vayas a usar después.

    Así evitarás tener que descongelar más cantidad de la que necesitas.

    Sécalo ligeramente

    Si el pulpo tiene exceso de humedad, sécalo suavemente con papel de cocina. No hace falta dejarlo completamente seco, pero sí evitar que tenga demasiado líquido.

    Envuelve bien y congela

    Aquí es donde mucha gente falla. Envuelve el pulpo en papel film o papel de cocina, y luego mételo en una bolsa de congelación o recipiente hermético.

    El objetivo es reducir al máximo el contacto con el aire. Cuanto menos aire, mejor se conserva. Después, congela rápidamente

    Cómo descongelar el pulpo correctamente

    Este paso es tan importante como la congelación. Nada de descongelar a temperatura ambiente o en microondas si puedes evitarlo.

    Lo ideal es pasarlo del congelador a la nevera y dejarlo descongelar poco a poco durante varias horas.

    Trucos que marcan la diferencia

    Hay pequeños detalles que ayudan mucho:

    • Añadir un chorrito de aceite de oliva antes de congelar puede proteger la textura.
    • No recongelar nunca el pulpo una vez descongelado.
    • Etiquetar con la fecha para controlar el tiempo.
    • Y uno más: si sabes que lo vas a congelar, evita cocerlo en exceso desde el principio..

    Y si sigues estos pasos, el resultado es mucho mejor de lo que mucha gente espera.

    Información básica

    Tiempo de preparación: 10-15 minutos
    Porciones: 4 personas (aprox. 1 kg de pulpo cocido)
    Información nutricional: unas 80-90 kcal por 100 g
    Tipo de cocina: mediterránea / gallega
    Tipo de comida: marisco / plato principal o tapa

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