Cómo congelar alcachofas frescas paso a paso y evitar que se oxiden
Te contamos cómo congelar alcachofas frescas correctamente y evitar que se oxiden o estropeen.
Las alcachofas están buenísimas. Eso está claro. El problema es que su temporada es corta y, además, se estropean rápido si no las consumes a tiempo. Por eso mucha gente se hace la misma pregunta: ¿se pueden congelar? Sí, se puede. Pero no vale hacerlo de cualquier manera.
Si las metes al congelador sin más, lo más probable es que acaben oscuras, blandas y con peor sabor. Y da rabia, porque es un producto que merece la pena cuidar.
¿Por qué se oxidan las alcachofas?
Antes de entrar en el proceso, merece la pena entender qué pasa. Las alcachofas se oxidan muy rápido cuando entran en contacto con el aire. En cuestión de minutos, empiezan a oscurecerse. No es que estén malas, pero el aspecto cambia bastante.
Ese color marrón no apetece nada. Por eso, todo el proceso gira en torno a evitar esa oxidación.
¿Se pueden congelar directamente?
No. Y aquí está el error más común. Si congelas las alcachofas crudas, sin ningún tratamiento previo, al descongelarlas estarán oscuras, con peor textura y menos sabor.
La clave está en escaldarlas antes. Es un paso rápido, pero marca la diferencia.
Paso a paso para congelar alcachofas
Vamos con el proceso completo, tal como se hace en casa.
Limpia bien las alcachofas
Son detalles simples, pero cambian el resultado.
Información básica
Tiempo de preparación: 25-30 minutos
Porciones: 4 personas (aprox. 1 kg de alcachofas)
Información nutricional: unas 45-60 kcal por 100 g
Tipo de cocina: mediterránea
Tipo de comida: verdura / ingrediente base