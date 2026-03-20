Los cocineros expertos coinciden y así hay que preparar el bacon: «La mejor manera para que quede crujiente»

La mejor manera para que quede crujiente el bacon es algo que divide a la comunidad de cocineros. Hay una forma para que podamos disfrutar de este ingrediente de una forma muy diferente, con la mirada puesta a una serie de novedades que pueden ser claves y que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos tener por delante. Llega un marcado cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días en los que cada detalle cuenta.

Son días de aprovechar al máximo este tipo de elementos que tenemos en casa, un básico de la cocina que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Por lo que, quizás hasta el momento no hubiéramos pensado lo difícil o complicado que puede ser de preparar esta receta que puede quedar lista en un abrir y cerrar de ojos. Si estás pensando en conseguir un buen aliado de ese desayuno, tapa o comida ideal con el toque crujiente que pueda cambiarlo todo. Hazte con este básico que puede acabar siendo el que marcará por completo este cambio de tendencia que no sabíamos.

La mejor manera de que quede crujiente

Necesitamos un bacon crujiente de una forma que quizás nos ayude a descubrir un ingrediente esencial de esos que siempre puede quedarnos bien, si lo conocemos bien. No somos de bacon, pero debemos tener en cuenta que estaremos ante un básico que cobra forma.

Son cada vez más personas las que se suman a la grasa y la proteína como aliado, de nada más y nada menos que perder peso o ganar en salud. Un buen aliado de estos cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más. En estos días en los que cada elemento cambia.

Con lo cual, hasta la fecha no sabíamos que podríamos darle a este bacon el acabado que necesita. Es cuestión de ponerse manos a la obra con él, de una manera que quizás hasta ahora no pensábamos lo bien que puede quedar. Esa textura que sólo vemos en algunos restaurantes la podemos recrear en casa.

Podrás deleitarte con un desayuno a base de bacon crujiente y huevos con la ayuda de un truco de cocineros profesionales que puede cambiarlo todo por completo. Son tiempos de aprovechar al máximo este tipo de elementos que pueden ser esenciales.

Así hay que preparar el bacon los cocineros expertos coinciden en este truco

Existen muchas formas de preparar el bacon para que quede crujiente, en esencia lo que buscamos es mezclarlo con una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en breve. Un buen aliado de los cambios que puede llegar de forma inmediata en una cocina que cuidará este producto al máximo.

La mejor manera de hacer el bacon es al horno, por lo que, hasta el momento puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente nos asegura ese toque crujiente que queremos. Te proponemos esta receta que puede ser esencial en estos días en los que todo puede ser posible.

Ingredientes:

300 gr. de bacón

Una taza de agua

Papel absorbente

Cómo preparar bacón frito crujiente:

Cortar, o comprar ya cortadas, lonchas de bacón no muy delgadas. Separarlas por unidades y tener a la mano un plato con papel absorbente. Calentar una cacerola y colocar algunas lonchas de bacón. Agregarles la taza de agua y poner el fuego al máximo. Cuando el agua empiece a hervir, bajar la intensidad del fuego. El bacón deberá cocinarse en el agua durante unos 20 minutos para que pierda la grasa. Se debe hacer a fuego medio. Retirar las lonchas de bacón de la cacerola y colocarlas en papel absorbente. Es importante retirar todo resto de agua. Posteriormente, colocar otra sartén a calentar a fuego medio bajo con una pizca de aceite. Agregar las lonchas de bacón y reducir el fuego al mínimo. Cocinar el tiempo necesario volteándolo cada 10 minutos. Durante este tiempo, con ayuda de papeles absorbentes, se irá retirando la grasa que genere el bacón. Cuando las lonchas de bacón estén bien doradas y crujientes, retirar de la sartén y colocar sobre un plato con papel absorbente. Servir siempre en caliente.

Unos huevos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle puede ser clave. Es hora de mezclar los huevos con este bacon que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Un desayuno perfecto o un truco ideal para cocinar un alimento de esos que pueden ser claves. Un detalle que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca en estos días, atrévete a descubrir este tipo de receta esencial que puede ser clave.