Los chefs expertos coinciden: «Para que la pechuga de pollo quede jugosa, marínala 30 minutos con 2 cucharadas de aceite de oliva»

Una marinada sencilla y una cocción controlada ayudan a evitar que la carne quede seca y sin sabor.

Cocinar una pechuga de pollo tierna por dentro y dorada por fuera no siempre resulta sencillo. Aunque es un alimento versátil y fácil de preparar, un exceso de tiempo en la sartén puede provocar que la carne pierda humedad y adquiera una textura seca. Para evitarlo, una de las recomendaciones es prestar atención a la preparación previa y utilizar una marinada que aporte sabor antes de cocinarla.

El secreto para conseguir la pechuga de pollo más jugosa

Una de las claves para mejorar el resultado es marinar el pollo con dos cucharadas de aceite de oliva y dejarlo reposar durante media hora. El aceite de oliva ayuda a distribuir los sabores y facilita que los condimentos se adhieran a la pechuga. Sin embargo, el marinado no es suficiente por sí solo para garantizar un resultado jugoso: también es importante controlar la temperatura y el tiempo de cocción.

En función del gusto de quien lo consuma, la mezcla puede completarse con el zumo de medio limón para aportar un toque cítrico. Este ingrediente ayuda a ablandar las fibras de la pechuga y evita que quede seca.

Cómo marinar la pechuga de pollo en 30 minutos

Para aplicar este truco en casa, no hacen falta ingredientes difíciles de encontrar ni técnicas complicadas. Basta con seguir unos sencillos pasos antes de encender el fuego.

Preparar la mezcla: colocar dos cucharadas de aceite de oliva en un recipiente y añadir el zumo de medio limón. Para potenciar el sabor, se puede incorporar ajo picado, pimienta negra, orégano o perejil. Impregnar la carne: introducir la pechuga de pollo y repartir la mezcla por toda su superficie para que quede bien cubierta. Dejar reposar durante 30 minutos: tapar el recipiente y guardarlo en la nevera durante media hora. Este tiempo permite que la carne absorba los sabores de la marinada. Calentar la sartén: antes de cocinar el pollo, precalentar la superficie a fuego medio-alto. Retirar el exceso de líquido para favorecer el dorado. Cocinar sin excederse: dorar la pechuga por ambos lados y evitar mantenerla al fuego más tiempo del necesario. El centro debe alcanzar los 74 °C para garantizar una cocción segura.

La cocción también es fundamental para evitar que se seque

Además del marinado, el grosor de la pechuga influye en el resultado. Si una parte es mucho más gruesa que otra, la carne puede cocinarse de forma desigual. Por ello, procurar que las piezas tengan un espesor uniforme facilita una cocción más homogénea.

También conviene evitar presionar la carne con la espátula mientras está en la sartén, ya que esta práctica no mejora el dorado y puede perjudicar su textura. Una vez cocinada, dejarla reposar entre tres y cinco minutos antes de cortarla ayuda a conservar mejor sus jugos.

En definitiva, combinar una marinada sencilla con una cocción controlada permite mejorar el sabor y la textura de la pechuga de pollo sin necesidad de recurrir a elaboraciones complejas. Una preparación previa de apenas media hora puede marcar la diferencia en un plato cotidiano.