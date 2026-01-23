El caldo de huesos más sabroso es de Jordi Cruz: «2 litros de agua, 1 kilo de carne y 12 gramos de sal»

Jordi Cruz tiene la receta del caldo de huesos más sabroso que existe, de tal forma que nos descubrirá lo mejor de este plato que se ha hecho muy popular en redes sociales. El ansiado colágeno que nos acompañará en estos días que tenemos por delante puede acabar siendo lo que nos dará algunos detalles que serán claves. Por lo que, habrá llegado el momento de preparar una receta de esas que pueden acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa. Podemos preparar en casa una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos dará la fuerza y la energía que necesitamos.

Es hora de saber qué podemos comer en estos días en los que realmente todo puede ser posible. En estos días en los que necesitamos empezar a ver algunos detalles que pueden ser claves. Con la mirada puesta algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días en los que cada detalle cuenta. Un buen caldo de huesos puede convertirse en el elemento que, sin duda alguna, nos ayudará a descubrir un buen plato de cuchara con la receta de Jordi Cruz.

Jordi Cruz tiene el caldo de huesos más sabroso

Un buen caldo de huesos es el ingrediente esencial en estos días en los que necesitamos apostar claramente por un cambio de tendencia que puede llegar de la mano de un giro radical en la manera de cocinar este tipo de recetas que pueden ser esenciales.

Es momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar, de una manera importante en la cocina. Deberemos descubrir lo mejor de unos platos que van llegando a nuestra mesa a toda velocidad y sin duda alguna puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa inesperada.

Estamos viviendo una serie de procesos que, sin duda alguna, deberemos empezar a visualizar, de tal forma que tocará empezar a ver llegar ciertas peculiaridades que deberemos tener en consideración. El caldo de huesos se ha convertido en una tendencia al alza, gracias a ese colágeno que a ciertas edades puede ser un auténtico descubrimiento.

Esta receta te permite conseguir una buena dosis de esta proteína que el cuerpo necesita. Sin duda alguna, podrás redescubrir lo mejor de esta receta espectacular.

Esta es la receta de caldo de huesos más sencilla

Lo único que necesitas para crear el mejor caldo de huesos posible, es una buena cantidad de agua y unos huesos que te aportará el sabor y sus buenas propiedades. Esta carne que para que nos dé sus mejores elementos, debemos dejar que se cocine a fuego lento durante unas cuantas horas.

Ingredientes:

2 litros de agua mineral

1 kilo de huesos de ternera (pueden ser de caña, rodilla y costilla; también sirven huesos de cerdo o pollo)

12 gramos de sal

Un chorrito de vinagre (opcional, ayuda a liberar minerales)

Elaboración:

Empezamos la receta con agua fría: colocamos el agua en una olla grande a fuego bajo e incorporamos los huesos de a poco. Si quieres añade un chorrito de vinagre. Cocción lenta y prolongada: cuando el agua empiece a hervir suavemente, agregamos la sal y mantenemos el hervor al mínimo. Tiempo, la clave: dejamos cocinar al menos 12 horas (y hasta 24 si usas huesos de vaca). Para pollo, entre 8 y 12 horas. Espumar y filtrar: durante la cocción, retiramos las impurezas que suben a la superficie para lograr un caldo limpio. Reposo en la nevera: filtramos el caldo y dejamos enfriar. Vas a obtener una textura gelatinosa y una capa de grasa que podemos consumir o retirar, según tu preferencia. Te proponemos otra receta de caldo de huesos, quizás la que más conoces, la de toda la vida, con algunas verduras que impactarán en ese sabor, no tan intenso, un poco más suave.

Ingredientes básicos:

1–1,5 kg de huesos (rodilla de ternera, espinazo, carcasas de pollo o mezcla)

1 cebolla

2 zanahorias

1 puerro

1 rama de apio (opcional)

1 hoja de laurel

Granos de pimienta negra

Agua fría

Sal (al final)

Elaboración paso a paso: