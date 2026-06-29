Cachopo de pollo relleno de queso ahumado.

Cuando se habla de cachopo, casi todo el mundo piensa en la versión tradicional elaborada con ternera. Es lógico, porque es la más conocida. Aun así, el pollo ofrece una alternativa muy interesante, sobre todo para quienes buscan un plato algo más ligero sin renunciar a ese contraste tan apetecible entre un empanado crujiente y un relleno de queso fundido. Si el queso elegido tiene un ligero toque ahumado, el resultado cambia por completo. Aporta profundidad de sabor sin necesidad de cargar la receta con más ingredientes.

Detalles de elaboración

No es un plato complicado, aunque sí agradece prestar atención a algunos detalles. De hecho, la diferencia entre un cachopo correcto y otro realmente jugoso suele estar en pequeños gestos que apenas llevan unos minutos. Hay que elegir pechugas de tamaño grande y controlar la temperatura del aceite.

Modo de preparación

Para obtener cuatro raciones basta con tener dos pechugas de pollo grandes, unas lonchas de queso ahumado, harina, huevos, pan rallado, sal, pimienta y aceite para freír. Se puede incorporar un poco de ajo en polvo, perejil seco o incluso una pizca de pimentón al pan rallado; no son imprescindibles pero ayudan a dar al empanado algo más de sabor.

Lo primero es abrir las pechugas por la mitad, de manera que obtengamos algo parecido a un libro.

Si alguna zona queda más gruesa que otra, merece la pena igualarla con un mazo de cocina o con cualquier utensilio pesado. No hace falta dejar la carne extremadamente fina. De hecho, si se aplasta demasiado, es más fácil que termine seca después de la fritura.

El relleno

Con las pechugas preparadas, llega el momento del relleno. Se salpimentan ligeramente y se colocan las lonchas de queso sobre una de las mitades, procurando no llegar hasta los bordes. Ese pequeño margen evita que el queso se derrame mientras se cocina. Después solo hay que cerrar la pechuga con cuidado para formar el cachopo.

Algunas personas prefieren sujetarlo con un par de palillos, sobre todo si el relleno es abundante. Es una buena idea cuando las pechugas son muy grandes, aunque normalmente basta con manipularlas con cuidado durante el empanado para que mantengan la forma sin problemas.

Rebozar y freír

El rebozado merece su tiempo. Primero una fina capa de harina, después huevo batido y, finalmente, pan rallado. Si se busca un acabado especialmente crujiente, funciona muy bien repetir el paso por huevo y pan rallado.

Es interesante dejar reposar los cachopos unos momentos.

La fritura también tiene su punto. El aceite debe estar bien caliente, alrededor de los 170 o 175 grados. Si está frío, el rebozado absorberá demasiada grasa. Si se calienta en exceso, el exterior se dorará demasiado rápido mientras el interior aún necesita unos minutos más. Encontrar ese equilibrio es probablemente la parte más importante de toda la receta.

Lo habitual es cocinar cada cachopo entre cuatro y cinco minutos por cada lado, dependiendo del grosor de la pechuga. Después basta con dejarlos reposar un instante sobre papel absorbente. No hace falta mucho tiempo; solo el suficiente para eliminar el exceso de aceite sin que la cobertura pierda su textura.

El queso

El queso ahumado es el auténtico protagonista del relleno. Al fundirse desprende un aroma muy característico que combina especialmente bien con la suavidad del pollo. Quesos como un buen San Simón da Costa, un Idiazábal o cualquier semicurado con un ahumado equilibrado suelen ofrecer un resultado excelente porque mantienen cierta consistencia incluso cuando están completamente fundidos.

Acompañamientos

Aunque la imagen clásica del cachopo siempre aparece acompañada de patatas fritas, no es la única posibilidad. Una ensalada con una vinagreta fresca ayuda a equilibrar el conjunto y hace que el plato resulte menos pesado. También encajan muy bien unas verduras asadas o unas patatas al horno con hierbas aromáticas, que aportan sabor sin restar protagonismo al cachopo.

Si sobra alguna pieza, puede conservarse perfectamente en la nevera durante uno o dos días. A la hora de recalentarla, el horno o la freidora de aire ofrecen un resultado bastante mejor que el microondas. El empanado recupera parte de su textura crujiente y el queso vuelve a fundirse sin que el pollo pierda demasiada jugosidad.

Con eso, unas simples pechugas de pollo pueden convertirse en un plato contundente, sabroso y con personalidad propia.