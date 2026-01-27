Brandada de bacalao en Thermomix: receta cremosa y tradicional paso a paso

Recetas de pescado y marisco

Brandada de bacalao.
Brandada de bacalao en Thermomix: receta tradicional, suave y perfecta como entrante o aperitivo.

La brandada de bacalao, tal y como su nombre lo indica, es una de esas recetas que te enseñan que con poca cosa y muy buena técnica se consiguen platos totalmente espectaculares. Cremosa, intensa y muy versátil, es un plato muy clásico de la cocina mediterránea que puede actuar como entrante elegante, como tapa a compartir, o como base a partir de la cual elaborar otras preparaciones.
Elaborarla en Thermomix nos facilita mucho el proceso y nos permite conseguir esa textura fina y ligada que la caracteriza tanto. Si bien su origen se localiza entre la cocina catalana y la francesa, la brandada se ha integrado de pleno en la nuestra. El secreto de esta receta está en respetar el producto y no tener prisa: el bacalao manda y el aceite hay que ir añadiéndolo lentamente.Recetas de bacalao

Ingredientes básicos

  • 300 g de bacalao desalado (sin piel ni espinas)
  • 200 g de aceite de oliva suave
  • 100 g de leche entera
  • 1 diente de ajo
  • Pimienta blanca al gusto

    • Preparación paso a paso en Thermomix

    1. Coloca el bacalao en el vaso y cúbrelo con agua. Programa 10 minutos, 90 °C, velocidad cuchara. Escurre y reserva.
    2. Sin lavar el vaso, añade el ajo y tritura 5 segundos a velocidad 5.
    3. Incorpora el bacalao cocido y mezcla 10 segundos a velocidad 4.
    4. Programa velocidad 4 sin tiempo y ve añadiendo el aceite poco a poco, en hilo, por el bocal.
    5. Añade la leche caliente también poco a poco hasta que la mezcla emulsione y quede cremosa.
    6. Ajusta de pimienta y comprueba la textura. Si la quieres más suave, añade un poco más de leche.
    7. El resultado debe ser una crema espesa, brillante y sin grumos.

    Trucos para una brandada perfecta

    • Usa aceite de oliva suave, no muy intenso, para no tapar el sabor del bacalao.
    • Añade los líquidos despacio: la clave está en la emulsión.
    • Si se corta, no desesperes: añade un chorrito de leche caliente y vuelve a batir.
    • Sírvela templada, no hirviendo, para disfrutar mejor su textura.

    Cómo servir la brandada de bacalao

    La brandada es muy agradecida. Puedes servirla sobre tostadas, acompañarla con pan rústico, usarla como relleno de pimientos o incluso gratinarla ligeramente. También combina muy bien con verduras asadas o como base de platos más elaborados.

    Si te gusta el bacalao y quieres seguir explorando recetas tradicionales, te pueden interesar clásicos como el Bacalao a la vizcaína, intenso y lleno de sabor; el sencillo y crujiente Bacalao frito; o propuestas más completas como el Potaje de garbanzos con langostinos para Cuaresma o el contundente Guiso de carrilleras con bacalao.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 30 minutos

    Porciones: 4 personas

    Información nutricional: unas 1.800–1.900 kcal en total (aprox. 450–475 kcal por ración)

    Tipo de cocina: Mediterránea

    Tipo de comida: Entrante o tapa

    La brandada de bacalao en Thermomix es una receta que combina tradición y comodidad. Con una buena técnica y respeto por el producto, el resultado es una crema suave, elegante y llena de matices. Ideal para lucirte sin complicarte y para demostrar que la cocina de siempre sigue teniendo mucho que decir.

