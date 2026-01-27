Brandada de bacalao en Thermomix: receta cremosa y tradicional paso a paso
Brandada de bacalao en Thermomix: receta tradicional, suave y perfecta como entrante o aperitivo.
Ingredientes básicos
Preparación paso a paso en Thermomix
- Coloca el bacalao en el vaso y cúbrelo con agua. Programa 10 minutos, 90 °C, velocidad cuchara. Escurre y reserva.
- Sin lavar el vaso, añade el ajo y tritura 5 segundos a velocidad 5.
- Incorpora el bacalao cocido y mezcla 10 segundos a velocidad 4.
- Programa velocidad 4 sin tiempo y ve añadiendo el aceite poco a poco, en hilo, por el bocal.
- Añade la leche caliente también poco a poco hasta que la mezcla emulsione y quede cremosa.
- Ajusta de pimienta y comprueba la textura. Si la quieres más suave, añade un poco más de leche.
- El resultado debe ser una crema espesa, brillante y sin grumos.
Trucos para una brandada perfecta
- Usa aceite de oliva suave, no muy intenso, para no tapar el sabor del bacalao.
- Añade los líquidos despacio: la clave está en la emulsión.
- Si se corta, no desesperes: añade un chorrito de leche caliente y vuelve a batir.
- Sírvela templada, no hirviendo, para disfrutar mejor su textura.
Cómo servir la brandada de bacalao
La brandada es muy agradecida. Puedes servirla sobre tostadas, acompañarla con pan rústico, usarla como relleno de pimientos o incluso gratinarla ligeramente. También combina muy bien con verduras asadas o como base de platos más elaborados.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 30 minutos
Porciones: 4 personas
Información nutricional: unas 1.800–1.900 kcal en total (aprox. 450–475 kcal por ración)
Tipo de cocina: Mediterránea
Tipo de comida: Entrante o tapa
La brandada de bacalao en Thermomix es una receta que combina tradición y comodidad. Con una buena técnica y respeto por el producto, el resultado es una crema suave, elegante y llena de matices. Ideal para lucirte sin complicarte y para demostrar que la cocina de siempre sigue teniendo mucho que decir.