Brandada de bacalao en Thermomix: receta cremosa y tradicional paso a paso

La brandada de bacalao , tal y como su nombre lo indica , es una de esas recetas que te ense ñ an que con poca cosa y muy buena técnica se consiguen platos totalmente espectaculares . Cremosa, intensa y muy versátil, es un plato muy clásico de la cocina mediterránea que puede actuar como entrante elegante, como tapa a compartir , o como base a partir de la cual elaborar otras preparaciones .

Elaborarla en Thermomix nos facilita mucho el proceso y nos permite conseguir esa textura fina y ligada que la caracteriza tanto . Si bien su origen se localiza entre la cocina catalana y la francesa, la brandada se ha integrado de pleno en la nuestra . El secreto de esta receta está en respetar el producto y no tener prisa: el bacalao manda y el aceite hay que ir a ñ adi é ndolo lentamente .