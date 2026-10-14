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Bizcocho de Halloween en Thermomix: receta fácil y terrorífica

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Bizcocho de Halloween en Thermomix.
Francisco María
  • Francisco María
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Prepara un bizcocho de Halloween en Thermomix con una receta sencilla y una decoración terrorífica.

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Montar un postre interesante para la noche de los difuntos no tiene por qué convertirse en un suplicio. Quienes disfrutamos trasteando en la cocina sabemos bien que la clave de una masa jugosa está en el batido constante, justo donde el robot nos ahorra un esfuerzo físico considerable. Si buscas ideas con un toque de fiesta dentro del recopilatorio de Recetas de Halloween en Thermomix, esta receta es un acierto seguro. Queda tierno por dentro, presume de un tono anaranjado estupendo y la cobertura te deja hacer filigranas de telaraña sin complicarte la existencia.

El secreto del invento reside en la calabaza. Aporta una humedad al pastel que pocos ingredientes consiguen, sin dejar ese sabor empalagoso que a veces arruina la repostería. Un toque ligero de canela y un pellizco de jengibre terminan de redondear ese perfume a cocina de otoño que tanto nos gusta.

Ingredientes

  • 300 g de pulpa de calabaza (asada o cocida)
  • 4 huevos camperos (talla L)
  • 200 g de azúcar moreno
  • 100 g de aceite de girasol
  • 250 g de harina de repostería
  • 1 sobre de levadura química (tipo Royal, unos 16 g)
  • 1 cucharadita de canela molida
  • 1/2 cucharadita de jengibre en polvo
  • Una pizca de sal
  • Para la cobertura: 150 g de chocolate negro fondant, 50 ml de nata para montar (35% M.G.) y 50 g de chocolate blanco para los trazos.

    • Cómo hacer bizcocho de Halloween paso a paso

    La masa del bizcocho

    1. Triturar la base: Pon la calabaza en el vaso junto con el aceite, el azúcar y los huevos. Programa 30 segundos a velocidad 5. La mezcla debe quedar fina, sin tropezones.
    2. Añadir los secos: Agrega la harina, la levadura, la sal y las especias. Mezcla 10 segundos a velocidad 4. Si ves que queda harina en las paredes, remueve con la espátula con movimientos suaves.
    3. Horneado: Pasa la masa a un molde redondo de unos 22 cm, pincelado con mantequilla o linedado con papel vegetal. Con el horno a 180 °C (calor arriba y abajo), hornea durante 35-40 minutos. Pincha el centro con un palillo; si sale seco, está listo. Deja enfriar.

    La decoración temible

    • Hacer el ganache: Vierte la nata en el vaso limpio y calienta 2 minutos a 90 °C, velocidad 1. Echa el chocolate negro troceado y mezcla 1 minuto a velocidad 3 hasta que brille.
    • Efecto telaraña: Vuelca el chocolate negro caliente sobre el bizcocho frío. Funde el chocolate blanco en el microondas con cuidado de no quemarlo, mételo en una manga pastelera con corte mínimo y dibuja espirales concéntricas. Con la punta de un palillo, arrastra líneas desde el centro hacia afuera antes de que se seque la cobertura.

    Trucos para que salga perfecto

    Los huevos siempre a temperatura ambiente. Si los sacas directos de la nevera, a la masa le cuesta horrores coger volumen.Halloween

    Ojo también con la humedad de la calabaza. Si la cueces en cazuela o al microondas, escúrrela a fondo sobre un colador. Un exceso de agua deja el bizcocho apelmazado. Asarla al horno el día antes siempre intensifica el sabor.

    Variantes de la receta

    Si en tu casa sois chocoadictos, añade unos chips de chocolate a la masa justo antes de hornear. De hecho, alternando capas de cacao y masa naranja consigues un Bizcocho de calabaza con chocolate para Halloween veteado espectacular.

    Con qué acompañar el bizcocho

    Un vaso de leche templada o un café bien cargado le van de cine. Si vas a montar una merienda temática en casa, pon al lado un cuenco con Galletas de Halloween en Thermomix para darle ese toque crujiente a la mesa dulce.

    Cómo conservar el bizcocho

    Guárdalo bajo una campana pastelera o metido en una fiambrera amplia a temperatura ambiente. Te aguantará jugoso tres o cuatro días sin despeinarse. No lo metas en la nevera; la grasa del chocolate se endurece y la miga pierde esa textura tan esponjosa.

    Información nutricional

    Tiempo de preparación: 20 minutos (más 40 min de horno)

    Porciones: 10-12 raciones

    Tipo de cocina: Repostería festiva

    Tipo de comida: Merienda / Postre

    Aporte calórico: Unas 3.250 kcal el bizcocho entero (alrededor de 270 kcal por ración).

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