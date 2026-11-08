Alcaraz – Shelton hoy, en directo: sigue en vivo el partido, el resultado y la última hora de la final del Masters 1000 de París

Carlos Alcaraz juega este domingo la gran final del Masters 1000 de París contra Ben Shelton. De nuevo, la gloria se cita con el tenista español en un partido que propone una confrontación entre dos prometedoras figuras del tenis actual, que probablemente van a cruzar sus raquetas en muchas ocasiones, empezando por las Finales ATP de Turín. Será su undécima final de un Masters 1.000 y buscará su décimo título en esa categoría, el 35 en total, en la que será su final número 38.

Sigue en OKDIARIO todo lo que suceda en el partido que se celebra en La Defense Arena, donde Carlos Alcaraz busca clasificarse para la que sería su primer título en el Masters 1000 que se juega en París, ciudad que ya le ha visto coronarse como su mosquetero en 2024 y 2025 al alzarse como ganador de Roland Garros. Ahora busca el título en el segundo torneo de la capital francesa, pero antes debe batir a Ben Shelton.