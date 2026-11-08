Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ex presidente socialista de la Junta de Extremadura, ha cargado contra el PSOE de Pedro Sánchez y lo ha descrito como «un partido sin sustancia, sin peso, enclenque y encogido». Así lo ha expresado en su libro Sacando Pecho, que se ha anunciado esta semana y que versará sobre su trayectoria política.

Las memorias de Rodríguez Ibarra, editadas por Almuzara, recogen los reproches del que fuera uno de los barones con más peso del partido tras 24 años al frente de su gobierno autonómico. El ex presidente extremeño ha comparado el PSOE de Sánchez con el de los años 80, encabezado por Felipe González —también crítico con el actual secretario general—. En su opinión, la formación por aquel entonces era «esponjada, abierta y donde encontraba asiento buena parte de la sociedad».

«Hay dos maneras de estar en política: entrenándose para colaborar o entrenándose para el enfrentamiento. Los actuales dirigentes socialistas eligieron la segunda opción», expresa el ex presidente de la Junta de Extremadura en su libro.

Y, en todo caso, el ex barón socialista pone el acento en que su crítica «no es contra Sánchez, sino contra su política». Por ello, ha exigido poner en marcha «un debate» sobre el futuro del PSOE con el objetivo de «facilitar un nuevo renacimiento».

El partido que propone Rodríguez Ibarra es uno que «trate por todos los medios de ayudar a recuperar al país». Sin embargo, rechaza hacerlo «a costa de los intereses del partido». A ojos del ex dirigente socialista, esta dirección sería «errónea».

«Paliar la mala imagen»

«Si el PSOE, aquí y ahora, contribuye real y eficazmente a sacar a España del atolladero en el que está metida, contribuirá, sin ningún género de dudas, a reforzar su papel y a paliar la mala imagen que tiene la democracia representativa en España», subraya.

Además, llama a los dirigentes actuales de la formación a «dejar a Sumar y Podemos el papel de la demagogia y el movimiento de las vísceras», en lo que cree que no debería estar el PSOE.

A su vez, proponer hacer un acto de contrición y reconocer que el partido «cometió algunos errores». Rodríguez Ibarra cree que el PSOE está en «la obligación» de admitir que no fueron adecuadas ni la Ley de Amnistía, ni la financiación singular para Cataluña, ni la ley del sólo sí es sí, promovida por la ex ministra de Igualdad morada Irene Montero.

Por otro lado, el expresidente de Extremadura exige a los políticos que trabajen antes de dedicarse a la vida pública: «Si no se ha cotizado un mínimo de cinco años a la Seguridad Social, nadie debería aspirar a un cargo institucional». «Quien aspira a dedicar parte de su vida a la política profesional debe acreditar que ha sabido ganarse la vida al margen de la política», subraya.