A qué hora es el partido de Alcaraz – Shelton y dónde ver la final del Masters 1000 de París en directo por TV gratis

Carlos Alcaraz disputará este domingo contra Ben Shelton la final del Masters 1.000 de París con el objetivo de alcanzar un nuevo título en su carrera. El tenista murciano es el gran favorito para llevarse este torneo y, aunque sufrió para batir a Ruud en semifinales, su fortaleza y nivel personal sobre la pista demostraron su superioridad ante las adversidades. Consulta el horario de este gran encuentro.

Cuándo es el Carlos Alcaraz – Shelton: horario del partido del Masters 1.000 de París

La final del Masters 1.000 de París que medirá a Ben Shelton y a Carlos Alcaraz se disputará este domingo no antes de las 15:00 horas de la tarde. Un partido crucial para el español en la lucha por su primer título en dicha competición.

Dónde ver a Carlos Alcaraz en el Masters 1.000 de París en directo gratis y por TV

La final del Masters 1.000 de París que disputará Carlos Alcaraz este sábado ante Ben Shelton a partir de las 15:00 horas se podrá seguir totalmente gratis a través del directo online en OKDIARIO. No te pierdas el minuto a minuto de un partido que se espera que sea de lo más atractivo sobre la pista francesa. Por televisión, el partido se podrá seguir en directo a través de los diferentes canales de Movistar Plus y Movistar Deportes dedicados al tenis.

Dónde escuchar por radio el Carlos Alcaraz – Shelton del Masters 1.000 de París

Por último, todos aquellos seguidores del murciano y aficionados a este deporte que no vayan a poder ver por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming tienen que saber que podrán escuchar por la radio gratis este partidazo de semifinales del Masters 1.000 de París. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE podrán conectar con la capital francesa para contar lo que esté sucediendo en el Carlos Alcaraz – Shelton.