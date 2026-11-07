Alcaraz regala otra exhibición y se mete en la final de París

Fabrica Carlos Alcaraz otra victoria made in Carlos Alcaraz. Cimentada en la diversión y la sonrisa, en esa forma tan suya de jugar al tenis sin importar las circunstancias. A las tres de la madrugada se trataba junto a su fisioterapeuta tras regalar una remontada épica ante Fritz y tenía por delante un contrarreloj para enfrentarse a Ruud por un puesto en la final. Claro que le noruego, que jugó los cuartos después de Alcaraz, también se acostó de madrugada. El que mejor recuperara tendría más terreno ganado.

Lo consiguió el murciano, que también ejecutó mejor (6-4, 6-4) durante el partido. «Final, here we go», dice. Ahí se verá contra Shelton, su verdugo en el US Open que a partir de 2027 será entrenado por Ferrero. Partido de emociones. «Estoy muy contento de llegar a la final. Es un torneo que siempre me ha costado competir y vine este año con la ambición de mejorar. He llegado con muchas ganas y fresco tanto mental como físicamente. Voy a intentar hacer todo lo que esté en mi mano para la final de mañana. Buscaré la revancha del US Open ante Shelton», dijo Alcaraz a pie de pista.

El duelo revivirá el interés de un torneo de final de temporada que había visto cómo caían figuras de la talla de Alexander Zverev, actual número 1 del mundo, Novak Djokovic, siete veces ganador en París, y Daniil Medvedev, el segundo tenista que más victorias ha logrado este año. Alcaraz elevó otra ronda su techo en la cita parisina, que eran los cuartos de final de 2022, y optará a su octavo título de Masters 1.000.

Se convierte en el cuatro español que juega la final de París, tras Sergio Casal (1986), Rafael Nadal (2007) y David Ferrer (2012 y 2013), el único que ha inscrito su nombre en el palmarés (2012). El murciano, campeón en este 2026 del Open de Australia y los torneos de Doha, Tokio y Viena, aspira al 29.º trofeo de su palmarés en un último tramo de temporada inspirado, donde le quedarán en Italia dos suculentos platos con las ATP Finals, en Turín, y la Copa Davis, en Bolonia.