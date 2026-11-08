Cómo va Alcaraz – Ben Shelton, en directo: resultado en tiempo real de la final del partido del Masters 1000 de París
Sigue en directo la gran final en la que Carlos Alcaraz buscará otro título
Carlos Alcaraz juega este domingo la gran final del Masters 1000 de París contra Ben Shelton. De nuevo, la gloria se cita con el tenista español en un partido que propone una confrontación entre dos prometedoras figuras del tenis actual, que probablemente van a cruzar sus raquetas en muchas ocasiones, empezando por las Finales ATP de Turín. Será su undécima final de un Masters 1.000 y buscará su décimo título en esa categoría, el 35 en total, en la que será su final número 38.
Sigue en OKDIARIO todo lo que suceda en el partido que se celebra en La Defense Arena, donde Carlos Alcaraz busca clasificarse para la que sería su primer título en el Masters 1000 que se juega en París, ciudad que ya le ha visto coronarse como su mosquetero en 2024 y 2025 al alzarse como ganador de Roland Garros. Ahora busca el título en el segundo torneo de la capital francesa, pero antes debe batir a Ben Shelton.
Alcaraz, muy feliz tras ser campeón
«Ha pasado mucho tiempo, la verdad. Estoy muy orgulloso de haberlo conseguido. Hoy he logrado mi primera victoria aquí. En todas mis participaciones anteriores, había caído un par de veces en primera ronda y otras dos en segunda, sin encontrar mi mejor nivel ni sentirme cómodo con esta superficie, en esta pista y jugando con estas pelotas».
«Por fin he conseguido encontrar mi nivel aquí. He encontrado el camino adecuado y la manera correcta de hacer las cosas. Estoy muy orgulloso de mí mismo y de mi equipo, de todo lo que han hecho por mí y de cómo siempre me han animado a seguir adelante. Este triunfo significa mucho para mí. Evidentemente, hoy afrontábamos uno de los retos más complicados que hemos tenido hasta ahora: enfrentarnos a Ben Shelton, un grandísimo campeón, un gran jugador y una gran persona. Está mejorando cada vez más después de cada torneo, así que a partir de ahora será todavía más difícil enfrentarse a él».
«Estoy muy contento porque he encontrado la manera de hacerlo, devolviendo sus saques y poniendo la pelota en juego, intentando jugar con mi estilo y siendo yo mismo en la pista. Estoy muy feliz de haberlo conseguido por fin. Esta victoria va a ser muy especial para mí».
La celebración de Carlos Alcaraz con sus padres tras ganar en París
La celebración con mamá y papá.
Imposible no amar a Carlos Alcaraz ❤️🥹 https://t.co/WMJVaq3drW
— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) November 8, 2026
Alcaraz consuma su revancha ante Shelton y reina en París
Un árbol de bronce preside el encapsulado recinto de La Défense de París. En él figuran tantas ramas como rondas que se deben superar para conquistarlo. En el tronco se inscribe el nombre del campeón de cada edición que, desde este domingo, lleva la serigrafía a Carlos Alcaraz. Un campeón inconmensurable tras consumar (7-6, 7-6) su revancha del US Open sobre Shelton, quien será entrenado por Ferrero a partir de la próxima temporada. ¿Morbo? Ahí van dos tazas. Se convierte Alcaraz en el segundo tenista español que conquista el Masters 1000 de París después de Ferrer. Ici, c’est Carlos Alcaraz.
5-7,6-7
¡¡CARLOS ALCARAZ ES CAMPEÓN DEL MASTERS 1000 DE PARIS!!
¡CARLOS ALCARAZ SE CORONA EN PARIS DESPUÉS DE VENCER EN DOS SETS A BEN SHELTON!
5-6,6-7
Alcaraz está a un paso
No falla el español con su saque pese a haberse puesto 30-30. Está Shelton intranquilo y eso le hace cometer errores cuando tiene todo a su favor.
5-5,6-7
Shelton aguanta la final
Empata ahora el estadounidense. Esto va camino a otro tie break.
4-5,6-7
Alcaraz gana el tercer juego consecutivo
Del 4-2 en contra al 4-5 a su favor. Está ahora Shelton al límite. Sabe que si pierde su saque, se acabó la final en París.
4-4,6-7
¡Break de Carlos Alcaraz!
Cuando estaba Alcaraz contra la pared, apareció su mejor tenis para hacer su primer break del partido. Vuelve la igualdad en el segundo set y recupera la sonrisa el español.
4-3,6-7
Corta la sangría Alcaraz
Se recompone ahora Alcaraz después de perder los dos últimos juegos. Era clave para el español no perder este saque.
4-2,6-7
Shelton se hace grande en el segundo set
Juego en blanco y aumenta la ventaja Shelton. Se cabrea ahora Alcaraz, que le ha dejado de salir todo y está sufriendo mucho.
3-2,6-7
¡Break de Shelton!
Error tremenda ahora de Carlos Alcaraz. Justo cuando más desesperado estaba Shelton, le acaba de dar alas rompiendo su saque. Ojo con el estadounidense, que esto puede cambiarlo todo.
2-2,6-7
Shelton resiste
Se equivoca Alcaraz lanzándole voleas porque las caza todas. Empata de nuevo en el segundo set.
1-2,6-7
Alcaraz se viene arriba
Juego perfecto de Carlos Alcaraz. Se está soltando ahora el español, que está en su mejor momento del partido gracias a su saque. Ahora es Shelton quien sufre.
1-1,6-7
Shelton aguanta el arreón
Aunque esté en su momento más crítico y ponerse 0-30 abajo, Shelton vuelve a hacerse fuerte con su saque e iguala el marcador en el segundo set. El estadounidense, eso sí, ya no está tan fino como antes…
0-1,6-7
Alcaraz empieza como terminó
Buen primer servicio de Carlos Alcaraz. Tiene ahora más confianza cuando saca, aunque Shelton le forzó con el 40-40.
6-7
¡Arranca el segundo set!
Empieza sacando Alcaraz.
(5-7) 6-7
¡Alcaraz gana el primer set!
Se equivoca Shelton con esa bola larga que se marcha fuera. ¡Carlos Alcaraz gana el primer set del Masters 1000 de París!
(3-3) 6-6
Empata Shelton
Perdió la ventaja de dos puntos Alcaraz después de mandar esa bola a lared.
(1-3) 6-6
Intercambio de mini-breaks
Si Alcaraz falla en su saque, Shelton también. La diferencia es que el estadounidense se equivoca forzando un resto cortísimo.
6-6
¡Habrá tie break!
Sin duda, el mejor servicio de Carlos Alcaraz. Ha levantado al público con ese juego en blanco. Se decidirá el primer set como acabó la final del US Open.
6-5
¡Por qué poco Alcaraz!
Forzó el 30-30, pero Shelton se libra con un saque directo para dejar toda la presión en Alcaraz. Si gana ahora el español, habrá tie break.
5-5
Alcaraz pone la máxima igualdad
El set está muy parejo. Bien ahora Carlos Alcaraz yendo a las esquinas para que no llegue Shelton.
5-4
Shelton salva otro break
Alcaraz forzó el 40-40, pero Shelton vuelve a salvarse con su resto a una mano.
4-4
¡Alcaraz empata y suelta la rabia!
Después de ir perdiendo 40-15, el murciano ha arrollado a Shelton con restos calculados para que no pudiera llegar. ¡Como está siendo esta final!
4-3
Shelton evita el break de Alcaraz
Se equivoca Alcaraz cuando tenía ahí la clave del primer set. Tuvo dos bolas de break, pero Shelton sacó su mejor nivel con restos impresionantes. Carlos mejora y el estadounidense aguanta.
3-3
Empata de nuevo Alcaraz
Más tranquilo ahora Carlos Alcaraz con su saque. Está esto muy apretado.
3-2
Shleton no sufre con su saque
Cuando saca Sheldon, no falla ni un punto y eso está evitando que Alcaraz pueda competirle el break. Mientras el estadounidense siga sin fallar su saque, el español va a tener difícil meterle mano.
2-2
¡Alcaraz se salva del break!
Juego peleadísimo que acaba con Alcaraz salvando el juego de más de ocho minutos. Se estaba equivocando el murciano con su saque hasta tal punto de ponerse 40-0 abajo. Sin embargo, el español se salvó para evitar un break que hubiese hecho mucho daño. Grita de rabia Carlos, que salvó cuatro bolas de que le rompieran el servicio,
2-1
Shelton no falla
Está Ben Shelton muy cómodo en la pista rápida. Su saque está siendo potentísimo y eso le impide a Alcaraz poder atacarle el resto.
1-1
Alcaraz empata
Se había puesto por detrás tras fallar dos restos, pero Carlos Alcaraz remonta y defiende su servicio.
1-0
Shelton abre el marcador
Empieza bien el estadounidense. Turno de saque para Carlos Alcaraz.
¡COMIENZA EL PARTIDO!
Arranca la final del Masters 1000 de París. ¡Arranca el Shelton-Alcaraz!
Espectáculo de luces
Gran ambiente hoy en París. Homenaje a Boris Becker, que ganó el título en 1986, 1989 y 1992.
Ambos jugadores en pista
Comienzan los calentamientos en la pista central de París. ¡Falta muy poco para que empiece el partido!
Cuenta atrás
Quedan solo 15 minutos para que empiece la final del Masters 1000 de París para el Alcaraz-Shelton.
El ranking del ATP, también en juego
Carlos Alcaraz no está centrando sus esfuerzos en el ranking ATP durante este último tramo de la temporada, ya que ha perdido las opciones de acabar el año entre los dos primeros puestos después de pasar cerca de cinco meses alejado de la competición. No obstante, mantiene una disputa directa con Ben Shelton por hacerse con la tercera posición del ranking ATP al cierre del curso, un puesto que compartirán en la lucha con Zverev y Sinner.
Alcaraz suma otra final más
Carlos Alcaraz continúa ampliando su leyenda y acumulando logros a una edad muy temprana, superando incluso los registros de algunos de los grandes referentes de la historia del tenis. Su presencia en la final del ATP Masters 1000 de París 2026 le permitirá alcanzar las 38 finales ATP disputadas en su carrera, una cifra que le acerca al top-10 histórico y con la que iguala a dos auténticas leyendas de este deporte: Roger Federer y Novak Djokovic.
Ferrero, nuevo entrenador de Shelton
Hace apenas una semana se desveló el bombazo de que Juan Carlos Ferrero entrenará a Ben Shelton después de su ruptura con Carlos Alcaraz. Será la tercera experiencia de Ferrero en los banquillos tras las vividas al lado de Alexander Zverev y Carlos Alcaraz. Trabajará junto a Bryan Shelton, padre y entrenador de toda la vida de Ben Shelton. Tenista y entrenador coincidirán por primera vez en las ATP Finals de Turín, del 15 al 22 de noviembre. Allí también se encontrará Carlos Alcaraz, clasificado para la exenta Copa de Maestros. Será el primer reencuentro entre Ferrero y Alcaraz.
Alcaraz: «Llevo tiempo persiguiendo este momento»
El español Carlos Alcaraz aseguró este sábado que ahora siente que tiene la oportunidad de ganar el Masters 1.000 de París, uno de los pocos que no figuran en su palmarés, en el que no había tenido buenos resultados y en el que este domingo disputará la final ante el estadounidense Ben Shelton.
«Esta es una semana en la que siempre me ha costado rendir, lo más lejos que había llegado eran los cuartos y sin jugar mi mejor tenis, sin sentir un gran nivel. Así que estar en la final es algo fantástico. Llevo mucho tiempo persiguiendo este momento», dijo tras derrotar al noruego Casper Ruud en semifinales.
«He perdido muchos partidos en primera ronda, algo a lo que no estoy acostumbrado y he tenido derrotas realmente dolorosas. Estoy muy contento porque esta semana he jugado a un gran nivel y me he sentido cómodo mentalmente», comentó.
Shelton, el verdugo de Carlos Alcaraz
No podemos olvidar lo que pasó en el último US Open, donde el estadounidense fue capaz de eliminar a Carlos en unos cuartos de final dramáticos, después de más de cuatro horas de batalla y un quinto set que se decidió en el tie-break. Shelton demostró que no le tiembla el pulso cuando tiene enfrente a uno de los mejores del mundo. Esta vez, Alcaraz quiere la revancha ganándole en París.
Alcaraz se juega mucho
Alcaraz elevó otra ronda su techo en la cita parisina, que eran los cuartos de final de 2022, y optará a su octavo título de esta categoría. El murciano, campeón en este 2026 del Abierto de Australia y los torneos de Doha, Tokio y Viena, aspira al 29.º trofeo de su palmarés en un último tramo de temporada inspirado, donde le quedarán en Italia dos suculentos platos con las Nitto ATP Finals, en Turín, y la Copa Davis, en Bolonia.
Dónde ver a Carlos Alcaraz en el Masters 1.000 de París en directo gratis y por TV
La final del Masters 1.000 de París que disputará Carlos Alcaraz este sábado ante Ben Shelton a partir de las 15:00 horas se podrá seguir totalmente gratis a través del directo online en OKDIARIO. No te pierdas el minuto a minuto de un partido que se espera que sea de lo más atractivo sobre la pista francesa. Por televisión, el partido se podrá seguir en directo a través de los diferentes canales de Movistar Plus y Movistar Deportes dedicados al tenis.
Cuándo es el Carlos Alcaraz – Shelton: horario del partido del Masters 1.000 de París
La final del Masters 1.000 de París que medirá a Ben Shelton y a Carlos Alcaraz se disputará este domingo no antes de las 15:00 horas de la tarde. Un partido crucial para el español en la lucha por su primer título en dicha competición.
¡Bienvenidos!
¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a todos a la retransmisión en directo de la gran final de este domingo del ATP Masters 1000 de París entre Carlos Alcaraz y Ben Shleton. El tenista español está a un solo partido de sumar un nuevo título de la temporada ante un rival con morbo. ¡Comenzamos!
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Alcaraz gana lo que Nadal no pudo y es el segundo tenista español que lo consigue
El Masters 1000 de París, disputado bajo techo en pista dura, tiene como máximo dominador histórico a Novak Djokovic, con 7 títulos. Le siguen figuras como Boris Becker y Marat Safin con tres trofeos, y leyendas como Pete Sampras y Andre Agassi con dos. Para el tenis español ha sido históricamente uno de los torneos más esquivos. En toda la historia del torneo, los tenistas españoles han disputado 5 finales individuales, con un balance de 1 victoria y 3 derrotas.