La psicología confirma que los adultos que desean el mal ajeno a otros no son malos, en realidad es una forma inconsciente de protegerse

Hay reacciones que cuesta reconocer incluso ante uno mismo. Una persona que presume constantemente comete un error, alguien con quien hemos tenido un conflicto recibe una mala noticia o un antiguo compañero no consigue el éxito que esperaba. En determinadas circunstancias, estas situaciones pueden provocar una pequeña satisfacción, seguida incluso de cierto sentimiento de culpa. La psicología tiene un nombre para este fenómeno y varias explicaciones sobre su origen, ya que no significa necesariamente que seamos malas personas, pero puede revelar aspectos de nuestra autoestima y de cómo nos relacionamos con los demás.

¿Qué es el ‘schadenfreude’?

La palabra procede del alemán y combina dos términos: Schaden, que significa daño, y Freude, que se traduce como alegría. Se utiliza para describir la satisfacción que una persona experimenta ante la desgracia de otra. Aunque pueda parecer una emoción poco generosa, ha sido objeto de numerosas investigaciones en psicología social.

Un estudio publicado en 2022 analizó las reacciones emocionales ante la buena y la mala suerte de otras personas. Sus conclusiones muestran que la comparación social influye en sentimientos como la envidia, la simpatía y el propio schadenfreude. Es decir, no reaccionamos únicamente ante lo que le ocurre a alguien, sino también ante lo que su situación representa para nosotros.

Una forma de proteger la autoestima

Una de las explicaciones más interesantes tiene que ver con la inseguridad personal. Cuando alguien atraviesa una etapa de frustración o siente que los demás avanzan más rápido, observar el fracaso de otra persona puede proporcionarle un alivio momentáneo. La comparación hace que sus propias dificultades parezcan menos importantes y reduce, durante unos instantes, la sensación de inferioridad.

Esta relación también se ha estudiado experimentalmente. Una investigación publicada en 2011 encontró que las amenazas a la autoestima podían aumentar la satisfacción ante el infortunio de una persona con grandes logros. Los resultados apuntaban a que esa reacción podía ayudar a proteger la imagen que alguien tiene de sí mismo.

Cuando se percibe como una cuestión de justicia

No todas las situaciones responden a la envidia. También puede aparecer cuando creemos que alguien ha actuado de forma arrogante, injusta o ha perjudicado a otras personas. Si después atraviesa una dificultad, podemos interpretarla como una consecuencia de sus propios actos y experimentar una sensación de equilibrio.

Sin embargo, los especialistas distinguen entre una satisfacción pasajera y buscar activamente el sufrimiento de los demás. Sentir una emoción incómoda no define por sí solo la personalidad, pero alimentar el resentimiento o desear constantemente que otras personas fracasen puede deteriorar las relaciones.

Qué dice de nosotros

Comprender el schadenfreude permite observar estas reacciones sin justificarlas ni condenarse automáticamente por sentirlas. En ocasiones, la satisfacción ante el tropiezo ajeno habla más de nuestras propias frustraciones que de la persona que lo sufre. Identificar la inseguridad, la envidia o la necesidad de comparación que puede esconderse detrás de esa emoción es un primer paso para gestionarla de una manera más saludable.