Así queda la parrilla de salida para el GP de Brasil de F1 2026 tras la clasificación en Interlagos
Descubre el orden de los pilotos para la carrera del GP de Brasil de F1 2026 este domingo (18:00 horas)
Fernando Alonso pesca un mágico octavo puesto bajo la lluvia en Brasil y Norris la pole
La parrilla de salida del Gran Premio de Brasil de F1 ya está definida, que arrancará este domingo a las 18:00 horas. Aunque el Mundial ya tiene campeón después de la conquista de Kimi Antonelli el pasado fin de semana, aún quedaban muchas cosas por resolver en este tramo final del Mundial. El orden de los 22 pilotos ha quedado establecido tras la clasificación celebrada en el circuito de Interlagos.
Parrilla de salida del GP de Brasil de F1
- Lando Norris
- Kimi Antonelli
- Liam Lawson
- Nico Hulkenberg
- Isack Hadjar
- Oliver bearman
- George Russell (sanción de cinco puestos)
- Fernando Alonso
- Alexander Albon
- Oscar Piastri
- Rafael Cámara
- Arvid Lindblad
- Carlos Sainz
- Charles Leclerc (sanción de diez puestos)
- Franco Colapinto
- Pierre Gasly
- Lance Stroll
- Valtteri Bottas
- Gabriel Bortoleto
- Max Verstappen (castigo por cambios en el motor)
- Checo Pérez (castigo por cambios en el motor)
- Lewis Hamilton (castigo por cambios en el motor)
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