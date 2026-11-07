Así queda la parrilla de salida para el GP de Brasil de F1 2026 tras la clasificación en Interlagos

La parrilla de salida del Gran Premio de Brasil de F1 ya está definida, que arrancará este domingo a las 18:00 horas. Aunque el Mundial ya tiene campeón después de la conquista de Kimi Antonelli el pasado fin de semana, aún quedaban muchas cosas por resolver en este tramo final del Mundial. El orden de los 22 pilotos ha quedado establecido tras la clasificación celebrada en el circuito de Interlagos.

Parrilla de salida del GP de Brasil de F1