Así es el Circuito de Interlagos del GP de Brasil de F1: dónde está, perfil, cuántos kilómetros y curvas tiene…

Este domingo 8 de noviembre se celebra el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 que, como suele ser habitual, volverá a disputarse en el mítico Circuito de Interlagos. Kimi Antonelli llega como campeón a esta carrera en la que Fernando Alonso volverá a intentar hacer un milagro con Aston Martin. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el circuito de Interlagos, donde se celebra el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1.

Después del Gran Premio de México celebrado el pasado domingo, que coronó a Kimi Antonelli como nuevo campeón del mundo, la Fórmula 1 regresa este fin de semana con la celebración del Gran Premio de Brasil, que se celebrará este domingo 8 de noviembre a partir de las 18.00 horas en el mítico Autódromo José Carlos Pace, conocido coloquialmente como circuito de Interlagos. Esta será una de las últimas carreras del mundial y será previa al GP de Las Vegas, Qatar y el de Abu Dhabi, que habitualmente cierra el campeonato del mundo.

En qué circuito se corre el GP de Brasil de F1

El GP de Brasil de F1 se celebra en el Autódromo José Carlos Pace, conocido coloquialmente como circuito de Interlagos.

En dónde está el Circuito de Interlagos

El Circuito de Interlagos está situado en el barrio de Interlagos, situado en el distrito de Cidade Dutra de la ciudad de Sao Paulo. Esta zona recibe este nombre porque está situada entre dos lagos artificiales, el Guarapiranga y el Billings, que fueron construidos a principios del siglo XX para abastecer de agua y de electricidad a la zona.

Perfil de Interlagos: curvas, ancho de pista, cuántos kilómetros tiene…

El Circuito de Interlagos fue inaugurado el 12 de mayo de 1940 y, a pesar de que ha sufrido modificaciones con el paso de los años, sigue conservando el viejo aroma a circuito de Fórmula 1 que tanto gusta a los pilotos más veteranos de la parrilla. Tiene una longitud de 4.309 km con un total de 15 curvas y un desnivel de 56 metros. Este circuito combina rectas con curvas entrelazadas y el punto más importante es el «S do Senna» al final de la recta principal.

Cuántas vueltas hay que dar en el GP de Brasil de F1

Para completar el GP de Brasil de Fórmula 1 hay que dar un total de 71 vueltas para cubrir una distancia total de 305 kilómetros.

Quién tiene la vuelta rápida en el GP de Brasil de F1

Valtteri Bottas tiene la vuelta rápida del GP de Brasil en el Circuito de Interlagos tras conseguir parar el crono en 1:10.540 a los mandos de un Mercedes en el año 2018. Lando Norris fue el ganador de la carrera en la pasada temporada. Max Verstappen cuenta con un total de tres victorias en un circuito donde nunca ha ganado Fernando Alonso.