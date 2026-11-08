Lo nunca visto: un futbolista rechaza 26 millones de euros por su juego de cartas y lanza un aviso

Hay ofertas que cuesta mucho rechazar, y más todavía cuando hablamos de 26 millones de euros. Pero Allan Saint-Maximin tiene muy claras sus prioridades y ha sorprendido al mundo del fútbol al desvelar que ha rechazado una auténtica fortuna por vender su propio juego de cartas. El futbolista francés, que actualmente milita en el Charlotte FC de la MLS, ha explicado los motivos de su decisión y ha dejado una frase que se ha hecho viral. «Tranquilos, ya he ganado 45 millones netos en tres años en Arabia Saudí, así que no es una oferta de 26 millones la que va a hacerme temblar», comenta de manera irónica.

La historia ha salido a la luz después de una entrevista concedida a The Athletic en la que el exjugador del Newcastle y del RC Lens reconoce que ha recibido una propuesta de 26 millones de euros para vender Helios, un proyecto empresarial que lleva desarrollando desde hace varios años. Una cantidad que habría cambiado la vida de prácticamente cualquier persona, pero que no ha sido suficiente para convencer al extremo francés de 29 años. Lejos de quedarse callado ante el revuelo generado, Allan Saint-Maximin decidió publicar un mensaje en sus redes sociales para explicar su postura. Y lo hizo con bastante sentido del humor, dejando incluso abierta la puerta a una posible negociación si la cifra aumenta considerablemente. «Mil millones, tal vez hablemos de ello, ¡pero estamos todavía muy lejos!», escribió entre risas.

Detrás de Helios no hay simplemente una ocurrencia para ganar dinero. Saint-Maximin comenzó a trabajar en este juego a finales de 2021, cuando todavía defendía los colores del Newcastle . El futbolista dedicó aproximadamente dos años y medio a desarrollar la idea, diseñar sus reglas y probar diferentes posibilidades con amigos antes de lanzarlo al público. Se trata de un juego de cartas online inspirado en la mitología griega y con una mecánica que recuerda al conocido juego del Presidente. El objetivo consiste en deshacerse de todas las cartas antes que los rivales, utilizando combinaciones y cartas especiales relacionadas con personajes de la mitología. También incorpora dados y otros elementos que añaden estrategia y azar a las partidas.

La explicación de Allan Saint-Maximin

Precisamente ese trabajo es lo que explica que no quiera desprenderse de él por una cantidad que para muchos sería irrechazable. «He pasado muchísimo tiempo imaginando este juego, creando sus reglas y diseñándolo. No puedo abandonar toda esta visión por simples intereses financieros», explicó. Su intención es otra, quiere permitir que nuevos inversores entren en el capital de la empresa a cambio de participaciones, pero sin perder el control del proyecto. Además, quiere que Helios sirva para crear puestos de trabajo, oportunidades y recompensas para personas con menos recursos.

Además, el jugador francés reconoce que ganó mucho dinero durante sus tres años en Arabia Saudí, de ahí que no tenga ninguna prisa por aceptar una oferta millonaria: «Tranquilos, ya he ganado 45 millones netos en tres años en Arabia Saudí, así que no es una oferta de 26 millones la que va a hacerme temblar». El extremo llegó al Al-Ahli en 2023 procedente del Newcastle, en una operación que rondó los 27 millones de euros. Allí compartió vestuario con futbolistas como Riyad Mahrez y Roberto Firmino, antes de continuar su carrera con diferentes experiencias en Turquía, México, Francia y Estados Unidos.