Berza con patatas: receta gallega tradicional paso a paso

Hay platos que huelen a hogar antes incluso de acercar la cuchara a la mesa, preparaciones humildes que han cruzado generaciones protegiendo el recetario más auténtico de Galicia. La berza con patatas encarna esa cocina de chup-chup paciente, donde los ingredientes del huerto se unen en un caldo reconfortante capaz de templar cualquier tarde gris de invierno. No hace falta complicarse con artificios cuando el producto local manda y la tradición marca los tiempos.

En la gastronomía mediterránea las hortalizas de hoja verde combinan de maravilla con productos marinos, recordando a delicias costeras como un buen Congrio con patatas, o guisos marineros tan celebrados como el tradicional Cazon con patatas.

Aunque si lo que buscas es contrastar texturas en la mesa tras una sopa de cuchara caliente, nada como acompañarla con unas guarniciones bien trabajadas aplicando algún truco para conseguir unas Patatas fritas crujientes que sorprendan a los comensales.

Ingredientes

1 kilo de hojas de berza fresca

4 patatas gallegas de calidad

200 gramos de chorizo gallego curado o de cular.

1 pieza de lacón curado o un trozo de panceta entreverada (unos 150 gramos).

1 cebolla mediana.

2 dientes de ajo.

1 cucharada sopera de pimentón dulce de la Vera (y un puntito de picante si te gusta la chispa).

Aceite de oliva virgen extra y sal al gusto.

Agua mineral o caldo de cocción de carne.

Cómo hacer Berza con patatas paso a paso

Lava minuciosamente las hojas de berza bajo el grifo de agua fría, escúrrelas bien y pícalas en tiras finas con un cuchillo afilado, retirando los nervios centrales más recios. Pon a remojo el lacón o la panceta la noche anterior si tienen exceso de sal, o bien dales un hervor previo de diez minutos para desalar ligeramente la pieza. Rehoga la cebolla picada con dos dientes de ajo a fuego lento en sartén con un chorro de aceite. Agrega el chorizo y lacón en trozos, sigue rehogando. Incorpora el pimentón dulce con cuidado de que no se arrebate ni se queme, removiendo rápidamente antes de verter el agua o el caldo limpio hasta cubrir holgadamente. Agrega las patatas cascadas, rompiendo el corte al final para que liberen almidón, y deja que todo empiece a hervir alegremente a fuego medio durante unos veinte minutos. Introduce la berza picada en la cazuela; al principio parecerá que ocupa demasiado volumen, pero enseguida bajará de tamaño al entrar en contacto con el calor del líquido. Baja la intensidad del fuego, tapa el recipiente y deja que el guiso borbotee con calma durante otros treinta o cuarenta minutos hasta que la patata esté fundente y la hoja tierna. Rectifica de sal con precaución sabiendo que las carnes curadas ya aportan bastante potencia, aparta del fuego y deja reposar la berza un buen rato antes de llevarla a la mesa.

Trucos para que salga perfecto

El gran secreto de una buena berza reside en el escaldado previo o en el mimo del agua de cocción. Si la berza es muy recia o de finales de temporada, pasarla un par de minutos por agua hirviendo antes de integrarla con las patatas suaviza su amargor natural sin perder ni un ápice de personalidad.

Cascar las patatas en lugar de cortarlas limpiamente con cuchillo es obligatorio si quieres que el caldo espese de forma natural y adquiera esa textura trabada tan característica de los pucheros del norte.

Variantes de la receta

Aunque la versión puramente carnívora con chorizo y lacón es la reina indiscutible de las casas gallegas, las opciones de adaptación son múltiples. Hay quien añade un buen puñado de alubias blancas cocidas en el último tramo de cocción para convertirlo en un plato de cuchara todavía más contundente y completo.

Con qué acompañar Berza con patatas

Este plato de cuchara brilla por sí mismo y apenas necesita compañía, aunque un buen trozo de pan de centeno resulta imprescindible para recomer el plato hasta el final. Un vaso de vino tinto joven de la tierra o un ribeiro fresco refrescan el paladar entre cucharada y cucharada, equilibrando la grasa de las carnes curadas del compango.

Cómo conservar Berza con patatas

Al igual que ocurre con los cocidos y los caldos tradicionales, la berza con patatas gana enteros de un día para otro porque los sabores asientan y maduran en la nevera. Guárdala en un recipiente hermético una vez fría del todo; se conservará en perfecto estado durante tres o cuatro días sin problema.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 1 hora y 15 minutos

Porciones: 4 raciones generosas

Tipo de cocina: Gallega tradicional / Casera

Tipo de comida: Plato principal / Almuerzo de cuchara

Información nutricional: Cada ración aporta aproximadamente 420 kilocalorías