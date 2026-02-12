Apio: cómo se come y formas de prepararlo
Apio: cómo se come y preparar recetas saludables y sabrosas con esta verdura.
El apio, esa verdura que frecuentemente se deja de lado en la cocina, tiene mucho potencial. Su sabor fresco, ligeramente anisado , y su textura crujiente lo convierten en un ingrediente muy versátil ( bajo en calorías, hidratante y apto para recetas frías y calientes). Si te has planteado en alguna ocasión cómo cocinar el apio o qué hacer con él , además de usarlo en un caldo, aquí tienes una guía para aprovecharlo .
¿Se puede comer crudo?
Sí, y es una de las formas más habituales. El apio crudo conserva toda su textura crujiente y su frescor natural.
Antes de consumirlo:
-
Lava bien los tallos bajo el grifo.
-
Retira las hojas si están marchitas (aunque las tiernas se pueden usar).
-
Elimina los hilos más duros si lo prefieres, tirando de ellos con un cuchillo pequeño.
En crudo combina muy bien con:
-
Hummus
-
Queso crema
-
Guacamole
-
Vinagretas suaves
También es ideal como snack saludable entre horas.
En ensaladas
El apio aporta un toque crujiente que equilibra ingredientes más suaves. Una combinación clásica y muy refrescante es la Ensalada de apio y manzana, donde el dulzor de la fruta contrasta con el ligero amargor del apio. Si se añade un toque de nueces o yogur natural, el resultado es ligero pero lleno de sabor.
En ensaladas también combina bien con:
-
Zanahoria rallada
-
Pollo desmenuzado
-
Atún
-
Quesos frescos
En sopas y caldos
El apio es un básico en muchas bases de cocina. Forma parte del sofrito clásico junto con cebolla y zanahoria en multitud de recetas.
Una opción reconfortante es la Sopa de apio tradicional, perfecta para días frescos. Su sabor suave permite que se mezcle con patata, puerro o caldo de verduras sin dominar el plato.
También se puede añadir en trozos pequeños a:
-
Caldos de pollo
-
Guisos de carne
-
Potajes de legumbres
En cremas suaves
Si prefieres texturas más finas, el apio funciona muy bien triturado. La Crema de apio es ligera, delicada y perfecta como primer plato. Puede enriquecerse con un chorrito de nata o mantenerse más ligera usando solo caldo vegetal.
Para preparar una crema básica:
-
Sofríe cebolla y apio troceado.
-
Añade patata para dar cuerpo.
-
Cubre con caldo.
-
Cocina y tritura hasta obtener una textura suave.
El resultado es una receta sencilla y equilibrada.
Salteado o al vapor
Aunque muchas personas lo asocian al consumo en crudo, el apio también puede cocinarse ligeramente.
Salteado con un poco de aceite de oliva y ajo, mantiene parte de su textura pero suaviza su sabor. Es una buena guarnición para carnes blancas o pescados.
Al vapor, el apio pierde algo de firmeza y se vuelve más delicado. Puede incorporarse después a tortillas, arroces o platos de pasta.
En zumos y batidos
El apio es habitual en bebidas detox o zumos verdes. Tómalo con pepino, manzana y limón, y consigues una bebida refrescante e hidratante.
Combínalo en casa con espinaca o jengibre y toma un batido más intenso.
Cómo elegir y conservar el apio
Al comprarlo:
-
Busca tallos firmes y crujientes.
-
Evita piezas blandas o con manchas oscuras.
-
Las hojas deben estar verdes y frescas.
Para conservarlo:
-
Guárdalo en la nevera, envuelto en papel o dentro de una bolsa perforada.
-
Puede durar hasta una semana si está bien refrigerado.
Información suplementaria
Tiempo de preparación:
Entre 10 y 30 minutos, dependiendo de la receta elegida.
Porciones:
Variable según el plato; una crema o sopa suele rendir 4 raciones.
Información nutricional aproximada (100 g de apio crudo):
Aproximadamente 16 calorías.
Es bajo en grasa, aporta fibra, vitamina K, potasio y gran cantidad de agua.
En recetas completas como crema o sopa, el total calórico dependerá de los ingredientes añadidos, pero suele mantenerse en un rango moderado si no se incorporan grasas en exceso.
Tipo de cocina:
Mediterránea y cocina saludable.
Tipo de comida:
Entrante, acompañamiento o ingrediente base para platos principales.
