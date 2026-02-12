Apio: cómo se come y formas de prepararlo

El apio, esa verdura que frecuentemente se deja de lado en la cocina, tiene mucho potencial. Su sabor fresco, ligeramente anisado , y su textura crujiente lo convierten en un ingrediente muy versátil ( bajo en calorías, hidratante y apto para recetas frías y calientes). Si te has planteado en alguna ocasión cómo cocinar el apio o qué hacer con él , además de usarlo en un caldo, aquí tienes una guía para aprovecharlo .

¿Se puede comer crudo?

Sí, y es una de las formas más habituales. El apio crudo conserva toda su textura crujiente y su frescor natural.

Antes de consumirlo:

Lava bien los tallos bajo el grifo.

Retira las hojas si están marchitas (aunque las tiernas se pueden usar).

Elimina los hilos más duros si lo prefieres, tirando de ellos con un cuchillo pequeño.

En crudo combina muy bien con:

Hummus

Queso crema

Guacamole

Vinagretas suaves

También es ideal como snack saludable entre horas.

En ensaladas

El apio aporta un toque crujiente que equilibra ingredientes más suaves. Una combinación clásica y muy refrescante es la Ensalada de apio y manzana, donde el dulzor de la fruta contrasta con el ligero amargor del apio. Si se añade un toque de nueces o yogur natural, el resultado es ligero pero lleno de sabor.

En ensaladas también combina bien con:

Zanahoria rallada

Pollo desmenuzado

Atún

Quesos frescos

En sopas y caldos

El apio es un básico en muchas bases de cocina. Forma parte del sofrito clásico junto con cebolla y zanahoria en multitud de recetas.

Una opción reconfortante es la Sopa de apio tradicional, perfecta para días frescos. Su sabor suave permite que se mezcle con patata, puerro o caldo de verduras sin dominar el plato.

También se puede añadir en trozos pequeños a:

Caldos de pollo

Guisos de carne

Potajes de legumbres

En cremas suaves

Si prefieres texturas más finas, el apio funciona muy bien triturado. La Crema de apio es ligera, delicada y perfecta como primer plato. Puede enriquecerse con un chorrito de nata o mantenerse más ligera usando solo caldo vegetal.

Para preparar una crema básica:

Sofríe cebolla y apio troceado. Añade patata para dar cuerpo. Cubre con caldo. Cocina y tritura hasta obtener una textura suave.

El resultado es una receta sencilla y equilibrada.

Salteado o al vapor

Aunque muchas personas lo asocian al consumo en crudo, el apio también puede cocinarse ligeramente.

Salteado con un poco de aceite de oliva y ajo, mantiene parte de su textura pero suaviza su sabor. Es una buena guarnición para carnes blancas o pescados.

Al vapor, el apio pierde algo de firmeza y se vuelve más delicado. Puede incorporarse después a tortillas, arroces o platos de pasta.

En zumos y batidos

El apio es habitual en bebidas detox o zumos verdes. Tómalo con pepino, manzana y limón, y consigues una bebida refrescante e hidratante.

Combínalo en casa con espinaca o jengibre y toma un batido más intenso.

Cómo elegir y conservar el apio

Al comprarlo:

Busca tallos firmes y crujientes.

Evita piezas blandas o con manchas oscuras.

Las hojas deben estar verdes y frescas.

Para conservarlo:

Guárdalo en la nevera, envuelto en papel o dentro de una bolsa perforada.

Puede durar hasta una semana si está bien refrigerado.

Información suplementaria

Tiempo de preparación:

Entre 10 y 30 minutos, dependiendo de la receta elegida.

Porciones:

Variable según el plato; una crema o sopa suele rendir 4 raciones.

Información nutricional aproximada (100 g de apio crudo):

Aproximadamente 16 calorías.

Es bajo en grasa, aporta fibra, vitamina K, potasio y gran cantidad de agua.

En recetas completas como crema o sopa, el total calórico dependerá de los ingredientes añadidos, pero suele mantenerse en un rango moderado si no se incorporan grasas en exceso.

Tipo de cocina:

Mediterránea y cocina saludable.

Tipo de comida:

Entrante, acompañamiento o ingrediente base para platos principales.