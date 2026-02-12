Recetas saludables

Apio: cómo se come y formas de prepararlo

Francisco María
  • Francisco María
Apio: cómo se come y preparar recetas saludables y sabrosas con esta verdura.

Crema de apio y puerro

Zumo detox de apio

Sopa de cebolla, apio y puerro

El apio, esa verdura que frecuentemente se deja de lado en la cocina, tiene mucho potencial. Su sabor fresco, ligeramente anisado , y su textura crujiente lo convierten en un ingrediente muy versátil ( bajo en calorías, hidratante y apto para recetas frías y calientes). Si te has planteado en alguna ocasión cómo cocinar el apio o qué hacer con él , además de usarlo en un caldo, aquí tienes una guía para aprovecharlo .

¿Se puede comer crudo?

Sí, y es una de las formas más habituales. El apio crudo conserva toda su textura crujiente y su frescor natural.

Antes de consumirlo:

  • Lava bien los tallos bajo el grifo.

  • Retira las hojas si están marchitas (aunque las tiernas se pueden usar).

  • Elimina los hilos más duros si lo prefieres, tirando de ellos con un cuchillo pequeño.Recetas con apio

En crudo combina muy bien con:

  • Hummus

  • Queso crema

  • Guacamole

  • Vinagretas suaves

También es ideal como snack saludable entre horas.

En ensaladas

El apio aporta un toque crujiente que equilibra ingredientes más suaves. Una combinación clásica y muy refrescante es la Ensalada de apio y manzana, donde el dulzor de la fruta contrasta con el ligero amargor del apio. Si se añade un toque de nueces o yogur natural, el resultado es ligero pero lleno de sabor.

En ensaladas también combina bien con:

  • Zanahoria rallada

  • Pollo desmenuzado

  • Atún

  • Quesos frescos

En sopas y caldos

El apio es un básico en muchas bases de cocina. Forma parte del sofrito clásico junto con cebolla y zanahoria en multitud de recetas.

Una opción reconfortante es la Sopa de apio tradicional, perfecta para días frescos. Su sabor suave permite que se mezcle con patata, puerro o caldo de verduras sin dominar el plato.

También se puede añadir en trozos pequeños a:

  • Caldos de pollo

  • Guisos de carne

  • Potajes de legumbres

En cremas suaves

Si prefieres texturas más finas, el apio funciona muy bien triturado. La Crema de apio es ligera, delicada y perfecta como primer plato. Puede enriquecerse con un chorrito de nata o mantenerse más ligera usando solo caldo vegetal.

Para preparar una crema básica:

  1. Sofríe cebolla y apio troceado.

  2. Añade patata para dar cuerpo.

  3. Cubre con caldo.

  4. Cocina y tritura hasta obtener una textura suave.

El resultado es una receta sencilla y equilibrada.

Salteado o al vapor

Aunque muchas personas lo asocian al consumo en crudo, el apio también puede cocinarse ligeramente.

Salteado con un poco de aceite de oliva y ajo, mantiene parte de su textura pero suaviza su sabor. Es una buena guarnición para carnes blancas o pescados.

Al vapor, el apio pierde algo de firmeza y se vuelve más delicado. Puede incorporarse después a tortillas, arroces o platos de pasta.

En zumos y batidos

El apio es habitual en bebidas detox o zumos verdes. Tómalo con pepino, manzana y limón, y consigues una bebida refrescante e hidratante.

Combínalo en casa con espinaca o jengibre y toma un batido más intenso.

Cómo elegir y conservar el apio

Al comprarlo:

  • Busca tallos firmes y crujientes.

  • Evita piezas blandas o con manchas oscuras.

  • Las hojas deben estar verdes y frescas.

Para conservarlo:

  • Guárdalo en la nevera, envuelto en papel o dentro de una bolsa perforada.

  • Puede durar hasta una semana si está bien refrigerado.

Información suplementaria

Tiempo de preparación:
Entre 10 y 30 minutos, dependiendo de la receta elegida.

Porciones:
Variable según el plato; una crema o sopa suele rendir 4 raciones.

Información nutricional aproximada (100 g de apio crudo):
Aproximadamente 16 calorías.
Es bajo en grasa, aporta fibra, vitamina K, potasio y gran cantidad de agua.

En recetas completas como crema o sopa, el total calórico dependerá de los ingredientes añadidos, pero suele mantenerse en un rango moderado si no se incorporan grasas en exceso.

Tipo de cocina:
Mediterránea y cocina saludable.

Tipo de comida:
Entrante, acompañamiento o ingrediente base para platos principales.

