Aperitivos saludables para Halloween

Celebrar la noche más terrorífica del año no tiene por qué ser un sinónimo de atrancarse de azúcar refinado o tirar de aperitivos ultraprocesados. Cuando pensamos en preparar picoteos temáticos para la fiesta del 31 de octubre, es facilísimo caer en la tentación de comprar bolsas de chuches con formas raras o bollería industrial decorada. Sin embargo, hay alternativas fantásticas que combinan creatividad, ingredientes frescos y ese toque festivo que tanto entra por los ojos.

Una opción que siempre triunfa en casa son los monstruitos de manzana, crema de cacahuete y fruta fresca. Tienen ese equilibrio justo entre lo crujiente, lo cremoso y lo dulce sin añadir azúcares innecesarios. Además, si buscas ideas para organizar un picoteo más amplio con opciones sencillas, puedes inspirarte en estos Aperitivos fáciles y terroríficos para Halloween para completar la mesa.

Ingredientes

2 manzanas verdes (tipo Granny Smith para darle ese color verde monstruoso y un toque ácido delicioso)

4 cucharadas de crema de cacahuete 100% natural (sin azúcares ni aceites añadidos)

2 plátanos firmes

16 arándanos frescos

16 pipas de calabaza tostadas (sin sal)

Unas cuantas fresas cortadas en láminas finas (para simular las lenguas)

Unas gotas de zumo de limón recién exprimido

Cómo hacer monstruitos de manzana paso a paso

Lava bien las manzanas y córtalas en cuatro gajos grandes cada una. Retira el corazón con cuidado. Haz un corte horizontal en forma de cuña en la parte con piel de cada gajo, creando la hendidura de la «boca». No cortes hasta el fondo para que el gajo mantenga su firmeza. Pincela las zonas expuestas de la manzana con unas gotas de zumo de limón. Esto evita que se oxiden y se pongan marrones mientras montas el resto de platos. Rellena la cavidad de la boca con una cucharadita de crema de cacahuete. Sirve como pegamento comestible y le da una textura cremosa riquísima. Coloca una lámina fina de fresa en la parte inferior del hueco para hacer la lengua del monstruo. Clava las pipas de calabaza en la parte superior del hueco de la manzana para formar una hilera de dientes afilados y desiguales. Para los ojos, corta el plátano en rodajas finas. Pega dos rodajas sobre la parte superior del gajo usando un trocito de crema de cacahuete. Coloca un arándano sobre cada rodaja de plátano para terminar la pupila del ojo. ¡Listos para asustar!

Trucos para que salga perfecto

El secreto para que la fruta aguante perfecta durante toda la fiesta es el control de la humedad. Seca bien los arándanos y las láminas de fresa con papel absorbente antes de montarlos; si están demasiado húmedos, la crema de cacahuete resbalará y los ojos se desmontarán.

Si te apetece involucrar a los pequeños en la preparación de la mesa, este tipo de elaboraciones son perfectas. Hay muchísimas opciones adaptadas que puedes consultar en esta lista de Aperitivos de Halloween para niños, donde la manipulación es segura y divertida.

Variantes de la receta

Puedes sustituir la crema de cacahuete por crema de almendras o tahini si hay alguna alergia en casa. Si buscas una boca todavía más espeluznante, reemplaza las pipas de calabaza por piñones o trocitos de almendra laminada. Para quienes disfrutan variando el menú de la tarde, encontrarán alternativas parecidas en esta selección de Merienda saludable de Halloween.

Con qué acompañar estos aperitivos

Combinan fenomenal con un cuenco de hummus servido con bastoncillos de zanahoria picados como si fueran dedos, o con brochetas de uvas negras y mandarinas peladas que parezcan pequeñas calabazas. Un batido natural de frutos rojos casero le dará el toque cromático ideal a la mesa.

Cómo conservar estos bocaditos

Lo ideal es consumirlos en el momento para disfrutar de la textura crujiente de la manzana. Si necesitas dejarlos listos con un par de horas de antelación, guárdalos en un recipiente hermético dentro del frigorífico. El zumo de limón evitará que la manzana pierda su color fresco.

Información nutricional

La aportación calórica global del plato ronda las 420 kcal totales, lo que significa que cada ración apenas aporta unas 105 kcal cargadas de nutrientes de calidad.

Datos de la receta

Tiempo de preparación: 20 minutos

Porciones: 4 personas (8 bocaditos)

Información nutricional: Unas 420 kcal en total (aproximadamente 105 kcal por ración)

Tipo de cocina: Creativa / Temática

Tipo de comida: Aperitivo / Merienda