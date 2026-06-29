Con qué sustituir el papel de horno: 10 alternativas fáciles y seguras

El papel de hornear o el papel vegetal para horno es un tipo de papel que se impregna con parafina o se trata con químicos para hacerlo impermeable. Pero estas no son las únicas opciones que tenemos para evitar que la comida se pegue a la fuente de horno o hacer moldes para nuestros postres caseros. Estos sustitutos no solo son muy útiles cuando se nos termina el papel de horno, sino que también nos permiten economizar y cocinar utilizando alternativas más naturales.

Cuando horneamos carnes, ya sea en horno de convección, de vapor o el más tradicional, es mejor que no queden sumergidas en la grasa. Por eso, la mejor opción es usar una rejilla sobre la fuente para horno.

Con qué sustituir el papel de horno

Cuando no tienes papel vegetal en casa, lo primero es valorar qué vas a cocinar. Es posible que sea suficiente con engrasar la bandeja, o bien usar una alfombrilla de silicona.

Qué debe tener un buen sustituto del papel de hornear

No todos los materiales sirven para introducir en el horno. Un buen material debería resistir el calor sin deteriorarse y facilitar el desmoldado.

Mantequilla y harina: la alternativa más clásica

El método más tradicional. La grasa crea una película protectora y la harina evita que la mezcla quede adherida al recipiente.

Papel de aluminio: cuándo usarlo y cuándo evitarlo

El papel de aluminio puede utilizarse en determinadas preparaciones, especialmente para carnes, pescados o verduras. Lo que ocurre es que se pueden pegar los alimentos.

En repostería suele ofrecer peores resultados, ya que algunas masas terminan adheridas a la superficie.

Alfombrilla de silicona reutilizable

Las alfombrillas de silicona son una de las mejores alternativas al papel vegetal. Soportan temperaturas elevadas, distribuyen bien el calor y evitan que los alimentos se peguen sin necesidad de añadir grasa.

Aunque requieren una inversión inicial, pueden reutilizarse durante años si se limpian correctamente después de cada uso.

Moldes de silicona para repostería

Facilitan el desmoldado y suelen ser bastante operativos.

Bolsas para hornear resistentes al calor

Las bolsas especiales para horno permiten cocinar carnes, aves y verduras conservando mejor la humedad de los alimentos.

No sustituyen al papel de horno en todas las recetas, pero funcionan muy bien cuando el objetivo es conseguir una cocción jugosa sin ensuciar la bandeja.

Aceite de oliva o mantequilla para engrasar bandejas

En muchas preparaciones basta con extender una fina capa de aceite de oliva o mantequilla sobre la superficie de la bandeja.

Este sistema funciona especialmente bien para verduras asadas, patatas, empanadas o masas saladas que no requieren un acabado especialmente delicado.

Hojas vegetales para cocinar al horno

Algunas cocinas tradicionales utilizan hojas naturales como envoltorio durante la cocción.

Hojas de col

Las hojas de col pueden emplearse para envolver pescados, verduras o pequeños rellenos. Protegen los alimentos del calor directo y ayudan a conservar la humedad.

Hojas de plátano

Muy utilizadas en la cocina latinoamericana y asiática, ofrecen un aroma especial.

Rejillas metálicas para carnes y pescados

Cuando se asan piezas de carne o pescado, una rejilla metálica evita que permanezcan en contacto con los jugos que van soltando.

De este modo el calor circula mejor alrededor del alimento y la superficie queda más dorada y crujiente.

Papel siliconado reutilizable

A diferencia del papel vegetal convencional, existen láminas siliconadas diseñadas para utilizarse numerosas veces.

Ocupan poco espacio, soportan altas temperaturas y ofrecen propiedades antiadherentes muy similares al papel de horno tradicional.

Qué materiales no deben usarse en el horno

No todo lo que parece papel sirve para hornear.

Papel encerado o wax paper

El papel encerado está recubierto de cera y no soporta temperaturas elevadas. Al introducirlo en el horno puede derretirse e incluso producir humo.

Papeles no aptos para altas temperaturas

Tampoco deben utilizarse papel de cocina, papel de regalo, cartón u otros materiales similares. Ninguno ha sido diseñado para resistir el calor del horno y pueden resultar peligrosos.

Cuál es la mejor alternativa según la receta

Elegir bien el sustituto facilita mucho el resultado final.

Para galletas

La mejor opción suele ser una alfombrilla de silicona o papel siliconado reutilizable.

Para bizcochos

La combinación de mantequilla y harina continúa siendo una de las soluciones más eficaces.

Para pizza

Puede hornearse directamente sobre la bandeja ligeramente engrasada o sobre una piedra para pizza.

Para verduras asadas

Un poco de aceite de oliva sobre la bandeja suele ser suficiente para evitar que se peguen.

Preguntas frecuentes sobre el papel de horno

¿Se puede usar papel de aluminio en lugar de papel de horno?

Sí, aunque conviene engrasarlo si existe riesgo de que los alimentos se adhieran.

¿El papel encerado sirve para hornear?

No. La cera que lo recubre no está preparada para soportar altas temperaturas.

¿Qué hacer si no tengo papel vegetal?

Puedes utilizar mantequilla y harina, aceite, una alfombrilla de silicona o un molde adecuado, según la receta.

¿Las alfombrillas de silicona son reutilizables?

Sí. Están diseñadas para soportar cientos de usos sin perder sus propiedades antiadherentes.

¿Hay que engrasar el papel de aluminio?

Es recomendable hacerlo cuando se preparan masas, pescados o alimentos con tendencia a pegarse.

¿Conocías estas opciones? Comenta si te han parecido útiles. Comparte con tus amigos estas ideas para sustituir el papel de hornear.