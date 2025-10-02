El truco de Martín Berasategui para la mayonesa de ensaladilla rusa: «La deja mucho más sabrosa»

Martín Berasategui tiene un truco para que la mayonesa de la ensaladilla rusa quede de vicio, la deja mucho más sabrosa al instante. Ha llegado el momento de apostar claramente por una serie de elementos que pueden ser claves y que quizás hasta el momento no teníamos claros. La ensaladilla rusa es uno de los platos más representativos que podemos empezar a tener en consideración, con algunos detalles que serán los que nos afectarán de lleno. Es hora de saber qué es lo que podemos descubrir de la mano de un chef profesional.

Vamos a deleitarnos con una mezcla de ingredientes que pueden ser claves y que quizás hasta el momento no pensábamos que fuera tan importante. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de prestarle más atención a una ensaladilla rusa que puede llegar de una forma inesperada a nuestro día a día. Son tiempos de aprovechar cada uno de los ingredientes que tenemos a nuestra disposición de una manera que quizás nos puede costar de creer. Es momento de apostar por un truco de nada más y nada menos que de Martín Berasategui.

Este truco de Martín Berasategui nos cambiará la vida

Un experto en cocina con varias estrellas Michelin en su poder, pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que pueden llegar a ser los que nos marcarán de cerca. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de aprovechar al máximo estos detalles.

Es momento de tener en nuestro poder un truco que realmente puede ser clave en muchos sentidos y que de otra forma quizás jamás lo hubiéramos descubierto. Este experto en cocina sabe muy bien qué es lo que podemos conseguir, de la mano de una serie de elementos que pueden ser claves.

Estaremos muy pendientes de un truco que realmente puede acabar de darnos ese toque que necesitamos en unos días en los que el cambio de vida es más que evidente. La ensaladilla es una de las recetas más representativas de esta cocina de aprovechamiento que tenemos en mente y que, sin duda alguna, deberemos poner en práctica.

Será el momento de saber cómo afrontar este truco que nos cambiará la vida dándole a esa mayonesa que llega para quedarse y que puede ser uno de los detalles que marcarán nuestro plato, de una manera muy diferente. Atrévete a saber qué es lo que puede pasar con este truco que puedes aplicar fácilmente.

Esta es la forma de conseguir que la mayonesa quede más sabrosa

La mayonesa va a quedar más sabrosa si haces lo mismo que Martín Berasategui, añadiendo un par de filetes de anchoas y hasta un punto de salsa de soja. No será necesario añadir sal y nos va a quedar con un sabor realmente sorprendente. Es cuestión de ponerse manos a la obra con ello, te proponemos una receta de ensaladilla que puedes poner en marcha.

Ingredientes:

4 patatas

2 zanahorias

200 gr de guisantes

2 huevos

1 lata de atún

Aceitunas rellenas

Mayonesa

Sal y pimienta al gusto

Preparación de la ensaladilla rusa

Lava las patatas y las zanahorias y cuécelas en una olla con agua y sal hasta que estén tiernas. Retira del fuego, escurre y deja enfriar. Cuece los guisantes en agua hirviendo durante unos minutos y escúrrelos. Cuece los huevos en agua durante 10 minutos, enfríalos bajo el grifo y pélalos. Pela las patatas y las zanahorias y córtalas en dados. Colócalas en un bol grande. Añade los guisantes, el atún desmenuzado, las aceitunas cortadas en rodajas y los huevos duros picados al bol. Mezcla todos los ingredientes con cuidado y añade mayonesa al gusto. Remueve bien para que todos los ingredientes se impregnen de la salsa. Prueba la ensaladilla y rectifica de sal y pimienta si es necesario. Cubre el bol con papel film y deja reposar en la nevera durante al menos una hora antes de servir.

Esta receta es un buen básico al que puedes añadir el truco de este experto con una mayonesa que tendrá un sabor muy intenso y que seguro que le dará el acabado necesario. Son tiempos de innovar y de conocer en primera persona qué es lo que puede pasar con este tipo de alimentos que pueden ser claves.

Será el momento de aprovechar al máximo algunos detalles que serán los que nos acompañarán en estos días y que quizás nos animarán a deleitarnos con una deliciosa ensaladilla rusa que puede marcar la diferencia.

Hay algunos que optan por poner alioli en lugar de mayonesa, una forma de aprovechar una salsa nacional que por sí sola, sobre una tostada estará de vicio. Atrévete a personalizar tu ensaladilla de la mejor forma posible.