Tabla de tiempos de cocción para olla WMF Perfect: guía completa

La olla a presión WMF Perfect se ha ganado un lugar en muchas cocinas por su capacidad para ahorrar tiempo sin restar sabor ni nutrientes a los alimentos. Fabricada en acero inoxidable y con un sistema de seguridad fiable, permite preparar desde legumbres hasta carnes en menos minutos que los métodos tradicionales. En esta guía encontrarás una explicación sencilla sobre cómo aprovecharla al máximo, una tabla de tiempos orientativos y una receta práctica para ponerlo en marcha.

Cocinar con una olla WMF Perfect no es solo cuestión de rapidez, también es una forma de mantener la esencia de cada ingrediente. El vapor a presión conserva los colores, las texturas y las propiedades nutricionales que suelen perderse en las cocciones largas. Además, conociendo los tiempos adecuados, se pueden conseguir resultados perfectos: carnes tiernas, verduras en su punto y legumbres bien cocidas.

A continuación, verás una receta base con pollo y verduras y, más abajo, una tabla detallada de tiempos que te servirá como guía para cualquier preparación.

Ingredientes

2 pechugas de pollo troceadas

2 zanahorias medianas en rodajas

1 patata grande en trozos pequeños iguales

100 g de judías verdes

½ taza de guisantes

1 cebolla picada

2 cucharadas de aceite de oliva

2 tazas de caldo de pollo o agua

Sal y pimienta al gusto

Hierbas aromáticas (romero, tomillo o laurel, según preferencia)

Modo de preparación paso a paso

Prepara los ingredientes.

Lava y corta las verduras de forma uniforme para que se cocinen de manera pareja. Sazona el pollo con sal, pimienta y las hierbas que elijas. Dora y sofríe.

Coloca la olla al fuego con el aceite. Añade la cebolla y deja que se ablande ligeramente. Agrega los trozos de pollo y dora durante unos minutos hasta que tomen color. Agrega el líquido y las verduras.

Incorpora las zanahorias, las papas, las judías y los guisantes. Añade el caldo o el agua hasta cubrir los ingredientes, pero sin superar la marca máxima de la olla. Mezcla suavemente. Cierra la olla y cocina.

Coloca la tapa y asegúrate de que quede bien sellada. Ajusta la válvula en el nivel de presión 2. Cuando el vapor empiece a salir de forma constante, baja el fuego a media intensidad y comienza a contar el tiempo. Tiempo de cocción.

Cocina durante 10 minutos a presión. Luego apaga el fuego y espera unos minutos a que la presión disminuya de manera natural antes de abrir. Revisa y sirve.

Abre la olla con cuidado. Comprueba la textura del pollo y las verduras, ajusta la sal si es necesario y sirve caliente. Puedes acompañar con arroz o pan integral.

Tabla orientativa de tiempos de cocción con olla WMF Perfect

Alimento Tiempo (minutos):

Lentejas 10

Garbanzos 25

Frijoles 30

Arroz 7

Patatas 8

Verduras mixtas 5

Pollo troceado 10

Carne de vacuno guisada 30

Pescado 4

Sopas o caldos 12

Los tiempos pueden variar ligeramente según el tamaño de los ingredientes y la potencia del fuego.

Con esta tabla y una dosis de práctica, podrás adaptar tus recetas favoritas y disfrutar de comidas caseras con todo su sabor, en menos tiempo del que imaginas.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 25 minutos

Porciones: 4

Información nutricional: Aproximadamente 320 kcal por porción

Tipo de cocina: Casera, saludable

Tipo de comida: Plato principal