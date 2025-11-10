Tiempos de cocción en olla express Magefesa antigua: tabla orientativa

La olla express Magefesa, sobre todo los modelos antiguos de acero inoxidable, sigue siendo una compañera fiel en muchas cocinas. A pesar de los años, su resistencia y eficacia la mantienen vigente. Permite cocinar en menos tiempo sin renunciar al sabor de los guisos tradicionales ni a la calidad de los alimentos. Sin embargo, es fundamental conocer los tiempos de cocción adecuados para cada ingrediente: no es lo mismo cocer legumbres que preparar un caldo o una carne tierna. A continuación, encontrarás una receta completa con una tabla de tiempos que te servirá de guía para aprovechar al máximo tu olla express Magefesa antigua.

Ingredientes para un guiso completo en olla express

(Ejemplo práctico para aplicar los tiempos de cocción según cada tipo de alimento)

500 g de carne de ternera troceada

2 patatas grandes, peladas y cortadas

2 zanahorias en rodajas

150 g de garbanzos remojados desde la noche anterior

1 hoja de laurel

1 cebolla mediana picada

2 dientes de ajo

1 cucharadita de pimentón dulce

Aceite de oliva virgen extra

Sal al gusto

Agua, aproximadamente 1 litro (según el tamaño de la olla)

Modo de preparación paso a paso

Preparar la base del guiso

Coloca la olla express al fuego con un poco de aceite de oliva. Añade la cebolla y los ajos picados y sofríelos hasta que tomen un tono dorado. Incorpora la carne y remueve bien para sellarla por todos lados. Añadir el resto de los ingredientes

Incorpora las zanahorias, los garbanzos escurridos, la hoja de laurel, el pimentón y la sal. Cubre con agua sin sobrepasar el nivel de seguridad de la olla. Cerrar y comenzar la cocción

Ajusta bien la tapa y asegúrate de que la válvula esté limpia. Cuando la olla empiece a liberar vapor de forma constante, baja el fuego y comienza a contar el tiempo correspondiente al tipo de alimento. Abrir la olla con seguridad

Una vez finalizado el tiempo de cocción, apaga el fuego y deja que la presión baje de manera natural. Si el modelo lo permite, puedes enfriar la tapa bajo un chorro de agua fría. No intentes abrirla mientras mantenga presión. Ajustar el punto final del plato

Abre la olla con cuidado. Comprueba la textura de los ingredientes y corrige la sal si es necesario. Si prefieres un caldo más espeso, deja hervir unos minutos sin tapa hasta que reduzca.

Tabla orientativa de tiempos de cocción en olla express Magefesa antigua

Alimentos – Tiempo en minutos – Observaciones

Garbanzos (remojados) 25–30 Dejar reposar antes de abrir

Ternera para guiso 20–25 Añadir poca sal al principio

Pollo troceado 10–12 Ideal para caldos y sopas

Lentejas 10–12 No requieren remojo previo

Patatas 5–6 Añadir al final del guiso

Verduras variadas 3–5 Conservan color y textura

Arroz 6–7 Contar desde que empieza a silbar

Pescado blanco 3–4 Cocinar con poca agua

Caldo de carne 25–30 Espumar antes de cerrar

Usar correctamente una olla express es una manera de mantener vivas las recetas de siempre, pero con la rapidez que exige la vida moderna. Cocinar en ella es, en definitiva, unir la tradición con la practicidad.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 45 minutos (incluye preparación y cocción)

Porciones: 4 raciones

Información nutricional: Aproximadamente 420 kcal por porción. Alta en proteínas y fibra, baja en grasa.

Tipo de cocina: Española tradicional

Tipo de comida: Plato principal / guiso completo