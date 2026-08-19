Tarta La Viña de San Sebastián: receta original de la famosa tarta de queso
Aprende a hacer la famosa tarta La Viña de San Sebastián con la receta original. Cremosa, intensa y con una textura única.
Tarta queso la viña air fryer
Tarta de la abuela con natillas
5 recetas de tarta helada
Hablar de la Tarta La Viña es hablar de una institución. Nacida en la parte vieja de San Sebastián, esta joya ha roto todas las reglas de la repostería clásica. Olvida las bases de galleta, los tiempos de reposo eternos o las decoraciones recargadas. Aquí la protagonista es la cremosidad absoluta, ese borde ligeramente quemado que protege un interior casi líquido y un sabor que, tras probarlo una vez, se queda grabado en la memoria. No es solo un postre, es un fenómeno culinario que ha conquistado el mundo entero desde su humildad original.
Ingredientes
Cómo hacer Tarta La Viña de San Sebastián paso a paso
- El horno debe estar caliente. Precaliéntalo a 210°C, con calor arriba y abajo. La temperatura es clave para conseguir esa costra oscura sin sacrificar el corazón fundente.
- Prepara un molde desmontable de unos 24 o 26 cm. Forra el interior con papel de horno humedecido y arrugado; esto le dará ese aspecto rústico y característico que todos buscamos.
- En un bol amplio, mezcla el queso con el azúcar. No batas demasiado; solo queremos integrar hasta que no queden grumos.
- Ve añadiendo los huevos uno a uno. Hazlo con suavidad para no incorporar exceso de aire, lo que evitará que la tarta suba y baje drásticamente como un suflé.
- Vierte la nata y remueve con una varilla hasta que la mezcla sea homogénea.
- Tamiza la harina sobre el preparado y mézclala bien. La textura final debe ser como la de unas natillas ligeras.
- Vierte la crema en el molde y hornea durante unos 40 o 45 minutos. Debes verla temblar como una gelatina al mover el molde; ese es el punto exacto de cremosidad.
- Apaga el horno y deja que repose dentro con la puerta entreabierta unos 15 minutos antes de sacarla a enfriar a temperatura ambiente.
Trucos para que salga perfecto
El mayor error es el exceso de batido. Cuanto más aire metas, más se hinchará en el horno y más se hundirá al salir. Trabaja los ingredientes con mimo. Además, la calidad del queso crema define el 90% del éxito; no escatimes.
Junto a ello un detalle fundamental: el tiempo de horno es orientativo. Cada cocina es un mundo, así que confía en el vaivén de la masa antes de sacarla.
Variantes de la receta
Si tienes poco tiempo o no quieres complicaciones, la Tarta de queso la viña thermomix logra una emulsión impecable sin esfuerzo. Por otra parte, si prefieres seguir el consejo de los grandes maestros, siempre puedes consultar la versión de la Tarta de queso la viña arguiñano para ver cómo integra otros matices.
Con qué acompañar Tarta La Viña de San Sebastián
Esta tarta es tan potente y cremosa que no necesita mucho más. Un poco de nata semimontada sin azúcar o unos frutos rojos frescos, como frambuesas o moras, aportan una acidez necesaria para limpiar el paladar. Incluso un chorrito de miel de romero por encima justo antes de servir puede elevar el conjunto a otro nivel.
Cómo conservar Tarta La Viña de San Sebastián
Aguanta de maravilla en la nevera durante dos o tres días. Eso sí, el frío intenso de la nevera puede endurecerla demasiado. Lo mejor es sacarla del frigorífico al menos una hora antes de comerla para que vuelva a esa textura untuosa y perfecta que la hizo famosa.
Información nutricional
Tiempo de preparación: 15 minutos.
Tiempo de cocción: 45 minutos.
Porciones: 10-12 raciones generosas.
Tipo de cocina: Vasca / Tradicional.
Tipo de comida: Postre de culto.
Calorías totales aproximadas: 4500 kcal (unas 375-450 kcal por ración).