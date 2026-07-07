Solomillo a la pimienta: receta casera con una salsa cremosa y fácil de hacer
Aprende a preparar un solomillo a la pimienta con una salsa cremosa, intensa y muy fácil de hacer. Una receta perfecta para cualquier ocasión.
Solomillo de cerdo al Pedro Ximénez
Solomillo de cerdo en freidora de aire
Solomillo de cerdo con brandy
El solomillo a la pimienta es uno de esos platos que aparecen una y otra vez cuando hay invitados o una comida especial. Tiene cierta presencia en la mesa, pero no exige pasar horas cocinando. La pimienta verde ofrece un sabor aromático y menos agresivo; la negra resulta más intensa y una mezcla de ambas aporta bastante carácter. La cremosidad de la salsa nace de la nata y de una reducción bien hecha, no de añadir espesantes sin medida.
Cómo hacer solomillo a la pimienta
La técnica es sencilla: sellar los medallones a fuego fuerte, retirarlos y preparar la salsa en la misma sartén. Así aprovechamos los jugos adheridos al fondo.
Ingredientes para preparar solomillo a la pimienta
Cómo hacer la salsa de pimienta paso a paso
- Tras retirar la carne, bajamos el fuego y añadimos el brandy. Dejamos evaporar el alcohol durante un minuto y vertemos el caldo. Incorporamos la pimienta ligeramente aplastada y cocinamos hasta reducir.
- Añadimos la nata y removemos a fuego suave entre cinco y siete minutos. La salsa debe cubrir ligeramente el dorso de una cuchara. Al final, una pequeña cantidad de mantequilla aporta brillo y una textura más redonda.
Cómo cocinar el solomillo para que quede jugoso
Cortamos la carne en medallones de unos tres centímetros y la secamos con papel de cocina. Salpimentamos justo antes de cocinar.
La sartén debe estar muy caliente. Doramos cada pieza aproximadamente dos minutos por lado, aunque el tiempo dependerá del grosor. El solomillo es una carne magra y pasarse de cocción puede secarlo.
Trucos para que la salsa de pimienta quede perfecta
No hiervas la nata de forma agresiva. Un fuego moderado permite que la salsa reduzca poco a poco y quede cremosa.
También merece la pena probar antes de añadir más pimienta. Los granos verdes conservados en salmuera tienen un sabor distinto según la marca. Si resultan demasiado fuertes, podemos enjuagarlos ligeramente antes de utilizarlos.
Con qué acompañar el solomillo a la pimienta
Patatas fritas o panaderas
Las patatas son el acompañamiento clásico. Las fritas aportan un contraste crujiente; las panaderas absorben parte de la salsa.
Puré de patatas
Un puré suave y poco condimentado deja todo el protagonismo a la pimienta. Es especialmente adecuado para una comida más formal.
Verduras salteadas
Calabacín, zanahoria o espárragos aportan frescura y hacen que el plato resulte menos pesado.
Arroz blanco o arroz pilaf
El arroz recoge muy bien la salsa. Un pilaf cocinado con caldo añade algo más de sabor sin competir con la carne.
Variantes de la receta
Solomillo a la pimienta verde
Es la versión más conocida. La pimienta verde aporta aroma y un picante moderado que combina especialmente bien con salsas cremosas.
Solomillo a la pimienta negra
Utiliza pimienta negra recién molida y en poca cantidad al principio. Su sabor es bastante más directo.
Solomillo de cerdo o de ternera
El cerdo es más económico y tiene un sabor suave. El solomillo de ternera aporta mayor intensidad y permite dejar el centro más rosado, siempre respetando una manipulación y cocción seguras.
Cómo conservar y recalentar el solomillo a la pimienta
La carne se conserva en el frigorífico entre dos y tres días, dentro de un recipiente cerrado. Es mejor guardarla cubierta con salsa.
Para recalentar, utiliza fuego bajo. Si la salsa ha espesado demasiado, añade una cucharada de caldo. Evita hervir los medallones durante mucho tiempo.
Errores frecuentes al preparar solomillo a la pimienta
El fallo más común es cocinar demasiado la carne. Otro error consiste en añadir la nata antes de reducir el brandy y el caldo, lo que deja una salsa plana y demasiado líquida.
Tampoco conviene abusar de la pimienta. La salsa debe acompañar al solomillo, no ocultarlo.
Preguntas frecuentes sobre el solomillo a la pimienta
¿Qué carne es mejor para esta receta?
El solomillo de cerdo ofrece una buena relación entre ternura, sabor y precio. Para una versión más intensa puede utilizarse ternera.
¿Se puede hacer sin brandy?
Sí. Sustituye el brandy por vino blanco seco o simplemente utiliza un poco más de caldo de carne.
¿Se puede congelar?
Sí, aunque las salsas con nata pueden cambiar ligeramente de textura al descongelarse. Congela la carne cubierta con salsa y consúmela preferiblemente antes de tres meses.
Tiempo de preparación: 30 minutos
Porciones: 4 personas
Información nutricional: unas 2.050 kcal totales; aproximadamente 510 kcal por ración, sin guarnición
Tipo de cocina: Europea
Tipo de comida: Plato principal