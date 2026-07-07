El solomillo a la pimienta es uno de esos platos que aparecen una y otra vez cuando hay invitados o una comida especial. Tiene cierta presencia en la mesa, pero no exige pasar horas cocinando. La pimienta verde ofrece un sabor aromático y menos agresivo; la negra resulta más intensa y una mezcla de ambas aporta bastante carácter. La cremosidad de la salsa nace de la nata y de una reducción bien hecha, no de añadir espesantes sin medida.

Cómo hacer solomillo a la pimienta

La técnica es sencilla: sellar los medallones a fuego fuerte, retirarlos y preparar la salsa en la misma sartén. Así aprovechamos los jugos adheridos al fondo.

Ingredientes para preparar solomillo a la pimienta

800 g de solomillo de cerdo

300 ml de nata para cocinar

100 ml de caldo de carne

40 ml de brandy

dos cucharadas de pimienta verde en grano

aceite de oliva

sal y una pequeña nuez de mantequilla.

Cómo hacer la salsa de pimienta paso a paso

Tras retirar la carne, bajamos el fuego y añadimos el brandy. Dejamos evaporar el alcohol durante un minuto y vertemos el caldo. Incorporamos la pimienta ligeramente aplastada y cocinamos hasta reducir. Añadimos la nata y removemos a fuego suave entre cinco y siete minutos. La salsa debe cubrir ligeramente el dorso de una cuchara. Al final, una pequeña cantidad de mantequilla aporta brillo y una textura más redonda.

Cómo cocinar el solomillo para que quede jugoso

Cortamos la carne en medallones de unos tres centímetros y la secamos con papel de cocina. Salpimentamos justo antes de cocinar.

La sartén debe estar muy caliente. Doramos cada pieza aproximadamente dos minutos por lado, aunque el tiempo dependerá del grosor. El solomillo es una carne magra y pasarse de cocción puede secarlo.

Trucos para que la salsa de pimienta quede perfecta

No hiervas la nata de forma agresiva. Un fuego moderado permite que la salsa reduzca poco a poco y quede cremosa.

También merece la pena probar antes de añadir más pimienta. Los granos verdes conservados en salmuera tienen un sabor distinto según la marca. Si resultan demasiado fuertes, podemos enjuagarlos ligeramente antes de utilizarlos.

Con qué acompañar el solomillo a la pimienta

Patatas fritas o panaderas

Las patatas son el acompañamiento clásico. Las fritas aportan un contraste crujiente; las panaderas absorben parte de la salsa.

Puré de patatas

Un puré suave y poco condimentado deja todo el protagonismo a la pimienta. Es especialmente adecuado para una comida más formal.

Verduras salteadas

Calabacín, zanahoria o espárragos aportan frescura y hacen que el plato resulte menos pesado.

Arroz blanco o arroz pilaf

El arroz recoge muy bien la salsa. Un pilaf cocinado con caldo añade algo más de sabor sin competir con la carne.

Variantes de la receta

Solomillo a la pimienta verde

Es la versión más conocida. La pimienta verde aporta aroma y un picante moderado que combina especialmente bien con salsas cremosas.

Solomillo a la pimienta negra

Utiliza pimienta negra recién molida y en poca cantidad al principio. Su sabor es bastante más directo.

Solomillo de cerdo o de ternera

El cerdo es más económico y tiene un sabor suave. El solomillo de ternera aporta mayor intensidad y permite dejar el centro más rosado, siempre respetando una manipulación y cocción seguras.

Cómo conservar y recalentar el solomillo a la pimienta

La carne se conserva en el frigorífico entre dos y tres días, dentro de un recipiente cerrado. Es mejor guardarla cubierta con salsa.

Para recalentar, utiliza fuego bajo. Si la salsa ha espesado demasiado, añade una cucharada de caldo. Evita hervir los medallones durante mucho tiempo.

Errores frecuentes al preparar solomillo a la pimienta

El fallo más común es cocinar demasiado la carne. Otro error consiste en añadir la nata antes de reducir el brandy y el caldo, lo que deja una salsa plana y demasiado líquida.

Tampoco conviene abusar de la pimienta. La salsa debe acompañar al solomillo, no ocultarlo.

Preguntas frecuentes sobre el solomillo a la pimienta

¿Qué carne es mejor para esta receta?

El solomillo de cerdo ofrece una buena relación entre ternura, sabor y precio. Para una versión más intensa puede utilizarse ternera.

¿Se puede hacer sin brandy?

Sí. Sustituye el brandy por vino blanco seco o simplemente utiliza un poco más de caldo de carne.

¿Se puede congelar?

Sí, aunque las salsas con nata pueden cambiar ligeramente de textura al descongelarse. Congela la carne cubierta con salsa y consúmela preferiblemente antes de tres meses.

Tiempo de preparación: 30 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: unas 2.050 kcal totales; aproximadamente 510 kcal por ración, sin guarnición

Tipo de cocina: Europea

Tipo de comida: Plato principal